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Псевдогипоальдостеронизм I типа

Авторы:L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Псевдогипоальдостеронизм I типа — это редкое наследственное заболевание, при котором почечными канальцами удерживается слишком много калия и выводится слишком много натрия и воды, что приводит к пониженному артериальному давлению.

(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).

Существует два типа псевдогипоальдостеронизма:

  • Тип I подразделяется на 2 подтипа и характеризуется низким артериальным давлением

  • Тип II встречается очень редко (здесь не обсуждается)

Псевдогипоальдостеронизм I типа может быть вызван двумя различными мутациями гена. При обоих типах организм не реагирует на гормон альдостерон, что приводит к выведению слишком большого количества натрия и воды. Тем не менее, эти два типа разные. При одном типе избыток натрия из организма выводится только через почки. При другом, более тяжелом типе, избыток соли также выводится посредством потоотделения и через другие органы.

У детей с тяжелой формой могут быть симптомы, похожие на симптомы кистозного фиброза (например, частые инфекции дыхательных путей). У них может быть:

  • Обезвоживание, которое может стать причиной тошноты и рвоты

  • Утомляемость

  • мышечная слабость;

  • Низкое артериальное давление, иногда с головокружением и обмороком

Выведение натрия с потом может стать причиной очень мелкой красной сыпи.

При менее тяжелой форме может проявляться меньше симптомов, помимо пониженного артериального давления. В этом случае расстройство может исчезнуть по мере взросления детей.

Диагностика псевдогипоальдостеронизма I типа

  • Измерение артериального давления

  • Анализы крови и мочи

Помимо измерения артериального давления, врачи измеряют количество натрия и калия в моче и крови. Кроме того, можно сделать анализ крови на гормоны, регулирующие уровень натрия в крови и, тем самым, влияющие на артериальное давление (ренин и альдостерон).

Помимо этого, можно провести генетический анализ.

Лечение псевдогипоальдостеронизма I типа

  • Диета с высоким содержанием соли

Лечение заключается в потреблении большого количества соленой пищи (в соли содержится натрий). Иногда пациентам необходимо принимать флудрокортизон, препарат, который помогает почкам удерживать натрий и воду.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): Предоставлена информация о текущих исследованиях, информация о здоровье потребителей на английском и испанском языках, блог, а также программы общественного здравоохранения и просветительской деятельности.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.