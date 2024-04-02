Псевдогипоальдостеронизм I типа — это редкое наследственное заболевание, при котором почечными канальцами удерживается слишком много калия и выводится слишком много натрия и воды, что приводит к пониженному артериальному давлению.

(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).

Существует два типа псевдогипоальдостеронизма:

Тип I подразделяется на 2 подтипа и характеризуется низким артериальным давлением

Тип II встречается очень редко (здесь не обсуждается)

Псевдогипоальдостеронизм I типа может быть вызван двумя различными мутациями гена. При обоих типах организм не реагирует на гормон альдостерон, что приводит к выведению слишком большого количества натрия и воды. Тем не менее, эти два типа разные. При одном типе избыток натрия из организма выводится только через почки. При другом, более тяжелом типе, избыток соли также выводится посредством потоотделения и через другие органы.

У детей с тяжелой формой могут быть симптомы, похожие на симптомы кистозного фиброза (например, частые инфекции дыхательных путей). У них может быть:

Обезвоживание, которое может стать причиной тошноты и рвоты

Утомляемость

мышечная слабость;

Низкое артериальное давление, иногда с головокружением и обмороком

Выведение натрия с потом может стать причиной очень мелкой красной сыпи.

При менее тяжелой форме может проявляться меньше симптомов, помимо пониженного артериального давления. В этом случае расстройство может исчезнуть по мере взросления детей.

Диагностика псевдогипоальдостеронизма I типа Измерение артериального давления

Анализы крови и мочи Помимо измерения артериального давления, врачи измеряют количество натрия и калия в моче и крови. Кроме того, можно сделать анализ крови на гормоны, регулирующие уровень натрия в крови и, тем самым, влияющие на артериальное давление (ренин и альдостерон). Помимо этого, можно провести генетический анализ.

Лечение псевдогипоальдостеронизма I типа Диета с высоким содержанием соли Лечение заключается в потреблении большого количества соленой пищи (в соли содержится натрий). Иногда пациентам необходимо принимать флудрокортизон, препарат, который помогает почкам удерживать натрий и воду.