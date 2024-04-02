Почечный канальцевый ацидоз (ПКА)

При почечном канальцевом ацидозе происходит нарушение функции почечных канальцев, в результате чего в крови образуется излишнее количество кислоты.

Когда человек принимает определенные лекарства или страдает от другого заболевания почек, происходит поражение канальцев почек, которые удаляют из крови кислоту.

Если расстройство не проходит долгое время, то нередко возникает мышечная слабость и замедление рефлексов.

Анализы крови показывают высокую кислотность и нарушение кислотно-щелочного баланса в организме.

Некоторые люди каждый день пьют раствор пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту.

(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).

Для нормального функционирования необходимо поддерживать в организме баланс кислоты и щелочи (в частности, бикарбоната). В норме при расщеплении пищи образуются кислоты, которые циркулируют в крови. Кислоты удаляются почками из крови и выводятся с мочой. В основном эта функция реализуется почечными канальцами. При почечном канальцевом ацидозе происходит одно их двух возможных нарушений функции почечных канальцев, что приводит к повышению количества кислоты в крови (метаболический ацидоз):

Выводится слишком малое количество кислот, образуемых в организме, поэтому уровень кислоты в крови повышается.

Реабсорбируется слишком малое количество бикарбоната, который фильтруется через почечные канальцы, поэтому с мочой выводится слишком большое количество бикарбоната.

При почечном канальцевом ацидозе также нарушается баланс электролитов. Почечный канальцевый ацидоз может стать причиной следующих проблем:

низкий или высокий уровень калия в крови;

отложения кальция в почках, что может стать причиной образования камней в почках;

Обезвоживание

болезненное размягчение и искривление костей (остеомаляция или рахит).

Почечный канальцевый ацидоз у детей может быть необратимым наследственным заболеванием. Тем не менее, он может проявляться в виде периодически повторяющегося состояния у людей, имеющих другие заболевания, такие как сахарный диабет, серповидноклеточная анемия или аутоиммунная болезнь (например, системная красная волчанка). Почечный канальцевый ацидоз также может быть временным состоянием, вызванным закупоркой мочевыводящих путей или воздействием таких препаратов, как ацетазоламид, амфотерицин В, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента II (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) и диуретики, которые удерживают в организме калий (так называемые калийсберегающие диуретики).

Если почечный канальцевый ацидоз имеет устойчивый характер, он может повреждать почечные канальцы и развиваться в хроническую болезнь почек.

Существует четыре типа почечного канальцевого ацидоза (с 1 по 4). Типы заболевания различаются по специфической патологии функции почек, которая становится причиной ацидоза. Все четыре типа встречаются редко, однако 4-й тип является наиболее частым из них, а 3-й тип встречается крайне редко и поэтому здесь не обсуждается.

Таблица Некоторые типы почечного канальцевого ацидоза Таблица

Симптомы почечного канальцевого ацидоза У многих людей симптомы отсутствуют. У других людей симптомы появляются только после длительного течения заболевания. Какие именно симптомы появятся в конечном итоге, зависит от типа почечного канальцевого ацидоза. Тип 1 и 2 При понижении уровня калия в крови, как это происходит при 1-м и 2-м типе заболевания, могут возникнуть неврологические расстройства, в том числе мышечная слабость, замедление рефлексов и даже паралич. При 1-м типе заболевания могут образоваться камни в почках, вызывая повреждение клеток почек, а в некоторых случаях хроническую болезнь почек. При 2-м и иногда 1-м типе у взрослых может возникать боль в костях и остеомаляция, а у детей — рахит. Тип 4 При 4-м типе заболевания уровень калия, как правило, повышается, хотя этот уровень редко повышается до такого показателя, чтобы стать причиной симптомов. Если уровень станет слишком высоким, может возникнуть нерегулярное сердцебиение и паралич мышц.

Диагностика почечного канальцевого ацидоза Анализы крови

Анализы мочи Врач предполагает диагноз 1 или 2 типа почечного канальцевого ацидоза, если у человека присутствуют определенные характерные симптомы (мышечная слабость и замедление рефлексов), и когда результаты анализов показывают высокое содержание кислоты и низкое содержание бикарбоната и калия в крови. Подозрения на почечный канальцевый ацидоз 4-го типа обычно возникают при высоком содержании калия в крови одновременно с высоким содержанием кислоты и низким содержанием бикарбоната. Анализы мочи и другие анализы способствуют определению типа почечного канальцевого ацидоза.

Лечение почечного канальцевого ацидоза Ежедневное потребление жидкости с бикарбонатом натрия Лечение зависит от типа заболевания. Тип 1 и 2 Лечение заболевания 1-го и 2-го типа происходит путем ежедневного приема раствора бикарбоната натрия (пищевой соды) для нейтрализации кислоты, которая вырабатывается из пищи. Это лечение снимает симптомы и предотвращает развитие почечной недостаточности и заболевания костей или не допускает усугубления этих нарушений. Имеются другие специально приготовленные растворы, а также может потребоваться прием калия в виде пищевой добавки. Тип 4 При 4-м типе ацидоз настолько незначителен, что бикарбонат может не потребоваться. Высокие уровни калия в крови, как правило, можно сдерживать путем ограничения употребления пищи, содержащей калий, избегая обезвоживания, принимая диуретики, которые увеличивают потерю калия, и путем подбора препаратов и коррекции их дозы.