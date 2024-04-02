При почечной глюкозурии глюкоза (сахар) выводится с мочой, несмотря на нормальный или низкий уровень глюкозы в крови.
(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).
Обычно организм выводит глюкозу с мочой, только если уровень глюкозы в крови очень высокий (например, при неконтролируемом сахарном диабете). У большинства здоровых людей глюкоза, которая фильтруется из крови почками, полностью реабсорбируется обратно в кровь. У людей с почечной глюкозурией глюкоза может выводиться с мочой, несмотря на нормальный или низкий уровень глюкозы в крови. Это происходит из-за дефектов в канальцевых клетках почек, из-за которых уменьшается реабсорбция глюкозы.
Некоторые формы почечной глюкозурии являются наследственными, становясь причиной одной глюкозурии или глюкозурии в составе синдрома Фанкони. Причиной приобретенной формы могут быть некоторые лекарственные препараты или заболевания, которые повреждают почечные канальцы.
Почечная глюкозурия не проявляется симптомами и не имеет серьезных последствий.
Врач ставит диагноз, если результаты стандартного анализа мочи показывает наличие глюкозы в моче, даже если уровень глюкозы в крови в норме.
Лечение не требуется.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): Предоставлена информация о текущих исследованиях, информация о здоровье потребителей на английском и испанском языках, блог, а также программы общественного здравоохранения и просветительской деятельности.