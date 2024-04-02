При почечной глюкозурии глюкоза (сахар) выводится с мочой, несмотря на нормальный или низкий уровень глюкозы в крови.

(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).

Обычно организм выводит глюкозу с мочой, только если уровень глюкозы в крови очень высокий (например, при неконтролируемом сахарном диабете). У большинства здоровых людей глюкоза, которая фильтруется из крови почками, полностью реабсорбируется обратно в кровь. У людей с почечной глюкозурией глюкоза может выводиться с мочой, несмотря на нормальный или низкий уровень глюкозы в крови. Это происходит из-за дефектов в канальцевых клетках почек, из-за которых уменьшается реабсорбция глюкозы.

Некоторые формы почечной глюкозурии являются наследственными, становясь причиной одной глюкозурии или глюкозурии в составе синдрома Фанкони. Причиной приобретенной формы могут быть некоторые лекарственные препараты или заболевания, которые повреждают почечные канальцы.

Почечная глюкозурия не проявляется симптомами и не имеет серьезных последствий.

Врач ставит диагноз, если результаты стандартного анализа мочи показывает наличие глюкозы в моче, даже если уровень глюкозы в крови в норме.

Лечение не требуется.