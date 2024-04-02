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Введение в заболевания почечных канальцев

Авторы:L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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    В почках происходит фильтрация и очистка крови. Кроме того, почки поддерживают в организме баланс воды, электролитов (таких как натрий, калий, бикарбонаты и хлориды), а также питательных веществ в крови.

    Почки выполняют свою функцию путем фильтрации крови во время ее прохождения через микроскопические скопления кровеносных сосудов, имеющих мелкие поры (клубочки). Во время этого процесса через почечные канальцы проходит большое количество воды, электролитов и других веществ. Клетки, выстилающие эти канальцы, реабсорбируют и возвращают в кровоток необходимую воду, электролиты и питательные вещества (например, глюкозу и аминокислоты). Клетки также переносят продукты жизнедеятельности и некоторые лекарственные препараты из крови в жидкость (которая становится мочой) при ее прохождении через канальцы.

    Почки также добавляют гормоны, которые поддерживают кровоснабжение (эритропоэтин), артериальное давление и электролитный баланс.

    Обзор мочевыводящих путей

    Заболевания, которые препятствуют транспортной функции клеток внутренней оболочки канальцев, называются канальцевыми расстройствами или нарушениями транспорта. Они включают:

    Эти канальцевые расстройства часто являются наследственными, и многие из них присутствуют при рождении. Некоторые из них имеют другие причины, например, применение лекарственных препаратов или другие заболевания.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.