Тубулоинтерстициальный нефрит представляет собой воспаление, которое поражает канальцы почек и ткани, окружающие их (интерстициальную ткань).
Это расстройство может быть вызвано аллергическими реакциями, заболеваниями или лекарственными препаратами и токсинами, которые вызывают повреждение почек.
У больных может наблюдаться обильное мочеиспускание, мочеиспускание в ночное время, лихорадка и/или сыпь.
Выполняют лабораторные анализы крови и мочи, а также, как правило, выполняют визуализационные исследования, а иногда и биопсию почек.
Прекращение воздействия вредных лекарственных препаратов и токсинов и лечение основных заболеваний улучшает функцию почек.
(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации).
Тубулоинтерстициальный нефрит может быть:
Острым (внезапным)
Хроническим (постепенным)
Тубулоинтерстициальный нефрит часто приводит к развитию почечной недостаточности (утрате большей части функции почек). К развитию тубулоинтерстициального нефрита приводят различные заболевания, воздействие определенных лекарственных препаратов, токсинов или радиации, способствующих повреждению почек. Повреждение канальцев приводит к изменениям уровней электролитов (например, натрия или калия) в крови или неспособности почек концентрировать мочу, в результате чего моча становится слишком разведенной. Неспособность концентрировать мочу приводит к увеличению суточного объема мочи (полиурии) и трудностям с поддержанием должного баланса воды и электролитов в крови.
Причины тубулоинтерстициального нефрита
Наиболее частой причиной острого тубулоинтерстициального нефрита является аллергическая реакция на лекарственный препарат. Антибиотики, такие как пенициллин и сульфаниламиды, диуретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в том числе аспирин, могут вызывать аллергическую реакцию. Между воздействием аллергена, вызвавшего реакцию, и развитием острого тубулоинтерстициального нефрита обычно проходит от 3 дней до 5 недель.
Тубулоинтерстициальный нефрит могут также вызвать лекарственные препараты посредством неаллергических механизмов. Например, НПВП могут непосредственно вызывать повреждение почки после их применения в течение 18 месяцев с развитием хронического тубулоинтерстициального нефрита.
Инфекция почек (пиелонефрит) также может привести к развитию острого или хронического тубулоинтерстициального нефрита. Развитие почечной недостаточности маловероятно, если только воспаление не образует закупорку в мочевыводящих путях или в обеих почках не развивается пиелонефрит.
Тубулоинтерстициальный нефрит может быть вызван иммунологическими нарушениями, которые в первую очередь поражают почки, такими как интерстициальный нефрит, связанный с образованием антител к базальной мембране канальцев (анти-БМК).
Симптомы тубулоинтерстициального нефрита
У некоторых больных симптомов мало, или они вообще отсутствуют. Когда появляются симптомы, то они сильно различаются и могут возникать внезапно или развиваться постепенно.
Острый тубулоинтерстициальный нефрит
Когда тубулоинтерстициальный нефрит развивается внезапно, то количество образующейся мочи может быть в норме или меньше нормы. Иногда количество образующейся мочи превышает норму, больные мочатся чаще и просыпаются ночью для того, чтобы помочиться (никтурия). Если причиной является пиелонефрит, то симптомы могут включать в себя лихорадку, болезненное мочеиспускание и боли в нижней части спины или в боку. Если причиной является аллергическая реакция, то симптомы могут включать в себя лихорадку и сыпь.
Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
Когда тубулоинтерстициальный нефрит развивается постепенно и прогрессивно усугубляется, то сначала появляются симптомы почечной недостаточности: зуд, усталость, снижение аппетита, тошнота, рвота и затрудненное дыхание. Артериальное давление находится в норме или только незначительно превышает норму на ранних стадиях заболевания. Количество образующейся мочи может быть выше нормы.
Диагностика тубулоинтерстициального нефрита
Лабораторные анализы
Иногда визуализирующие исследования
Лабораторные анализы (функциональные почечные пробы) обычно позволяют обнаружить признаки почечной недостаточности, такие как увеличение уровня продуктов жизнедеятельности в крови, или других характерных нарушений, таких как метаболический ацидоз и низкий уровень калия, мочевой кислоты или фосфатов. Биопсия почек является единственным информативным средством диагностики тубулоинтерстициального нефрита, хотя биопсия делается редко, за исключением случаев, когда нельзя установить причину или когда рассматривается вопрос о лечении кортикостероидами.
Когда тубулоинтерстициальный нефрит развивается внезапно, то моча может быть почти нормальной лишь с незначительным количеством белка или лейкоцитов, но часто нарушения четко выражены. В моче может наблюдаться большое количество лейкоцитов, в том числе эозинофилов. Эозинофилы обычно не присутствуют в моче, но когда они наблюдаются, то человек может страдать острым тубулоинтерстициальным нефритом, вызванным аллергической реакцией. В таких случаях анализы крови могут показать увеличение числа эозинофилов в крови.
Врач может назначить ультразвуковое исследование, радионуклидное сканирование или оба исследования. Когда причиной заболевания является аллергическая реакция, то нередко почки увеличиваются из-за воспаления, вызванного аллергической реакцией. Это увеличение можно наблюдать при радионуклидном сканировании или ультразвуковом исследовании, которые представляют собой визуализационные исследования, проводимые, чтобы отличить острый тубулоинтерстициальный нефрит от других внезапных нарушений почек.
Лечение тубулоинтерстициального нефрита
Лечение причины
Кортикостероиды
Диализ или трансплантация почки
Острый тубулоинтерстициальный нефрит
Первым шагом в лечении острого тубулоинтерстициального нефрита является прекращение воздействия любого лекарственного препарата или токсина, вызывающего повреждение почек, и лечение основного заболевания. Лечение кортикостероидом может ускорить восстановление функции почек, если тубулоинтерстициальный нефрит развился вследствие некоторых заболеваний (например, системной красной волчанки или синдрома Шегрена) или аллергической реакции. Если функция почек ухудшается и развивается почечная недостаточность, то, как правило, требуется диализ. В некоторых случаях повреждение необратимо, и почечная недостаточность переходит в хроническую форму.
Хронический тубулоинтерстициальный нефрит
Лечение хронического тубулоинтерстициального нефрита заключается в прекращении воздействия лекарственного препарата или токсина, вызывающего это заболевание, или лечение основного заболевания. Часто используется поддерживающее лечение, например, контроль артериального давления. Лекарственные препараты могут применяться для замедления прогрессирования болезни почек. Необратимое тяжелое повреждение почек, независимо от причины, приводит к необходимости проведения диализа или трансплантации почки.
Прогноз при тубулоинтерстициальном нефрите
Функция почек обычно улучшается, когда прекращается прием лекарственного препарата, вызывающего заболевание, или когда лечение основного заболевания эффективно, хотя незначительное рубцевание почек является распространенным явлением. Прогноз, как правило, хуже, когда заболевание вызвано воздействием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Когда воспаление развивается постепенно, то повреждение почек может развиваться с разной скоростью в разных участках почки. В некоторых случаях повреждение почек развивается с поражением большей части или полностью обеих почек и становится необратимым.