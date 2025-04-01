Наиболее частой причиной острого тубулоинтерстициального нефрита является аллергическая реакция на лекарственный препарат. Антибиотики, такие как пенициллин и сульфаниламиды, диуретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в том числе аспирин, могут вызывать аллергическую реакцию. Между воздействием аллергена, вызвавшего реакцию, и развитием острого тубулоинтерстициального нефрита обычно проходит от 3 дней до 5 недель.

Тубулоинтерстициальный нефрит могут также вызвать лекарственные препараты посредством неаллергических механизмов. Например, НПВП могут непосредственно вызывать повреждение почки после их применения в течение 18 месяцев с развитием хронического тубулоинтерстициального нефрита.

Инфекция почек (пиелонефрит) также может привести к развитию острого или хронического тубулоинтерстициального нефрита. Развитие почечной недостаточности маловероятно, если только воспаление не образует закупорку в мочевыводящих путях или в обеих почках не развивается пиелонефрит.

Тубулоинтерстициальный нефрит может быть вызван иммунологическими нарушениями, которые в первую очередь поражают почки, такими как интерстициальный нефрит, связанный с образованием антител к базальной мембране канальцев (анти-БМК).