Рефлюкс-нефропатия представляет собой рубцевание почек в результате обратного тока мочи из мочевого пузыря в мочеточник и к почке.
(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации и Рефлюкс мочи).
Как правило, в месте соединения мочевого пузыря с мочеточником мочеточник проходит немного сбоку через стенку мочевого пузыря. Мышцы стенки мочевого пузыря сокращаются и, таким образом, закрывают конец мочеточника, так что моча течет только в одном направлении — от мочеточника в мочевой пузырь. Некоторые люди рождаются с нарушениями в месте соединения мочеточника и мочевого пузыря, которые позволяют моче течь в обратном направлении во время мочеиспускания — из мочевого пузыря в мочеточники. Это состояние называется пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР). Оно может наблюдаться в одном или обоих мочеточниках. Обратный ток мочи повышает вероятность развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП) и вызывает воспаление и рубцевание почек, состояние, которое называется рефлюкс-нефропатией.
Приблизительно от 30 до 45 % детей и приблизительно 1 % новорожденных с ИМП, вызывающей лихорадку, страдают ПМР. ПМР иногда имеет наследственный характер и менее распространен среди лиц негроидной расы. Дети обычно перерастают ПМР приблизительно к 5 годам.
ПМР не вызывает никаких симптомов, но у детей с ПМР, как правило, повторно возникают инфекции мочевыводящих путей. Рефлюкс-нефропатия не вызывает никаких симптомов. Редко у детей с рефлюкс-нефропатией развивается хроническая болезнь почек, иногда в подростковом возрасте.
Диагностика рефлюкс-нефропатии
Визуализирующие исследования
Врачи подозревают наличие у детей пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) в следующих случаях:
Дети с ИМП в возрасте 3 лет и младше
Дети с ИМП и лихорадкой в возрасте 5 лет и младше
Дети с повторными ИМП
Мальчики любого возраста с ИМП
Врачи также иногда подозревают наличие ПМР у детей, у которых близкие родственники имеют это расстройство, а также у детей или взрослых, у которых повторяются инфекции мочевыводящих путей (ИМП), и у которых визуализирующие исследования показывают рубцевание почек.
У врачей может возникнуть подозрение на то, что у плода есть ПМР, если обычное пренатальное ультразвуковое исследование показывает отек почки (так называемый гидронефроз).
Когда возникает подозрение на ПМР, можно выполнить визуализирующие исследования для выявления нарушений почек и мочеточников, которые могут вызвать ПМР, а также в результате повреждения почек. Эти процедуры могут включать ультразвуковое исследование, цистоуретрографию во время мочеиспускания и радионуклидную цистоуретрографию. Если ПМР прекратился, но привел к образованию рубцов, то рубцы можно будет увидеть в рамках визуализирующих исследований.
Лечение рефлюкс-нефропатии
Иногда антибиотики для профилактики инфекции
Иногда хирургическое вмешательство
Дети с пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР) и их родители должны знать о симптомах инфекций мочевыводящих путей, которые могут отличаться в зависимости от возраста. К таким симптомам относятся лихорадка, рвота, жжение при мочеиспускании, а также неспособность контролировать мочевой пузырь. Если рефлюкс умеренный или тяжелый, то детям, возможно, придется принимать антибиотики для предотвращения развития ИМП. Тем не менее, пока не ясно, предотвращает ли прием антибиотиков повреждение почек.
Иногда детей с тяжелой формой ПМР лечат хирургическими процедурами, направленными на укрепление ткани вокруг отверстия мочеточника в мочевом пузыре, и тем самым предотвращают обратный поток мочи в мочеточники.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.