Рефлюкс-нефропатия представляет собой рубцевание почек в результате обратного тока мочи из мочевого пузыря в мочеточник и к почке.

(См. также Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации и Рефлюкс мочи).

Как правило, в месте соединения мочевого пузыря с мочеточником мочеточник проходит немного сбоку через стенку мочевого пузыря. Мышцы стенки мочевого пузыря сокращаются и, таким образом, закрывают конец мочеточника, так что моча течет только в одном направлении — от мочеточника в мочевой пузырь. Некоторые люди рождаются с нарушениями в месте соединения мочеточника и мочевого пузыря, которые позволяют моче течь в обратном направлении во время мочеиспускания — из мочевого пузыря в мочеточники. Это состояние называется пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР). Оно может наблюдаться в одном или обоих мочеточниках. Обратный ток мочи повышает вероятность развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП) и вызывает воспаление и рубцевание почек, состояние, которое называется рефлюкс-нефропатией.

Приблизительно от 30 до 45 % детей и приблизительно 1 % новорожденных с ИМП, вызывающей лихорадку, страдают ПМР. ПМР иногда имеет наследственный характер и менее распространен среди лиц негроидной расы. Дети обычно перерастают ПМР приблизительно к 5 годам.

ПМР не вызывает никаких симптомов, но у детей с ПМР, как правило, повторно возникают инфекции мочевыводящих путей. Рефлюкс-нефропатия не вызывает никаких симптомов. Редко у детей с рефлюкс-нефропатией развивается хроническая болезнь почек, иногда в подростковом возрасте.

Диагностика рефлюкс-нефропатии Визуализирующие исследования Врачи подозревают наличие у детей пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) в следующих случаях: Дети с ИМП в возрасте 3 лет и младше

Дети с ИМП и лихорадкой в возрасте 5 лет и младше

Дети с повторными ИМП

Мальчики любого возраста с ИМП Врачи также иногда подозревают наличие ПМР у детей, у которых близкие родственники имеют это расстройство, а также у детей или взрослых, у которых повторяются инфекции мочевыводящих путей (ИМП), и у которых визуализирующие исследования показывают рубцевание почек. У врачей может возникнуть подозрение на то, что у плода есть ПМР, если обычное пренатальное ультразвуковое исследование показывает отек почки (так называемый гидронефроз). Когда возникает подозрение на ПМР, можно выполнить визуализирующие исследования для выявления нарушений почек и мочеточников, которые могут вызвать ПМР, а также в результате повреждения почек. Эти процедуры могут включать ультразвуковое исследование, цистоуретрографию во время мочеиспускания и радионуклидную цистоуретрографию. Если ПМР прекратился, но привел к образованию рубцов, то рубцы можно будет увидеть в рамках визуализирующих исследований.