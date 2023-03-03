Чаще всего тромбоз почечной вены встречается у взрослых. Начало и прогресс заболевания у взрослых обычно протекает постепенно и бессимптомно. Случайно обнаружить заболевание можно тогда, когда часть тромба отрывается и перемещается из почечной вены в легкие (тромбоэмболия легочной артерии). Это вызывает внезапную одышку и боль в груди, которая усиливается при дыхании. У других людей уменьшается выработка мочи.

У большинства детей и некоторых взрослых начало и прогрессирование заболевания обычно внезапные. Боль, которая часто является первым симптомом, обычно возникает в спине за нижними ребрами и в бедрах. У человека может иметь место лихорадка, тошнота, рвота, объем мочи меньше нормы и наличие крови в моче.