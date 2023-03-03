Тромбоз почечной вены — это закупорка тромбом почечной вены, которая несет кровь от почки.
Сгусток может повредить почку.
Симптомы могут быть минимальными, если только тромб не образовался внезапно.
Диагноз ставится с помощью магнитно-резонансной ангиографии, доплеровской эхографии или компьютерной томографической ангиографии.
Лечение может включать антикоагулянты, тромболитические (фибринолитические) лекарственные препараты или удаление сгустка.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек).
Причины тромбоза почечной вены
Наиболее частой причиной тромбоза почечной вены у взрослых является
При нефротическом синдроме с мочой выводится большое количество белка, и кровь обладает повышенной склонностью к образованию сгустков.
Тромбоз почечной вены также может быть вызван раком почки или заболеваниями, которые оказывают давление на почечную вену (например, опухоль) или на нижнюю полую вену, в которую впадает почечная вена. Другими возможными причинами являются нарушения свертываемости крови (нарушения свертываемости крови с гиперкоагуляцией), васкулит, системная красная волчанка (волчанка), серповидноклеточная анемия или диабет, который поражает почки, применение пероральных контрацептивов, травма, злоупотребление кокаином или, в редких случаях, мигрирующий тромбофлебит — заболевание, при котором образование сгустков происходит последовательно в разных венах по всему организму.
Симптомы тромбоза почечной вены
Чаще всего тромбоз почечной вены встречается у взрослых. Начало и прогресс заболевания у взрослых обычно протекает постепенно и бессимптомно. Случайно обнаружить заболевание можно тогда, когда часть тромба отрывается и перемещается из почечной вены в легкие (тромбоэмболия легочной артерии). Это вызывает внезапную одышку и боль в груди, которая усиливается при дыхании. У других людей уменьшается выработка мочи.
У большинства детей и некоторых взрослых начало и прогрессирование заболевания обычно внезапные. Боль, которая часто является первым симптомом, обычно возникает в спине за нижними ребрами и в бедрах. У человека может иметь место лихорадка, тошнота, рвота, объем мочи меньше нормы и наличие крови в моче.
Диагностика тромбоза почечной вены
Анализы крови и мочи
Визуализирующие исследования
Анализы крови могут указывать на снижение способности почек перерабатывать и выводить продукты жизнедеятельности организма (почечная недостаточность). Также проводят стандартное исследование мочи.
Для диагностики тромбоза почечной вены врачи используют магнитно-резонансную (МР) ангиографию, допплеровскую эхографию и компьютерную томографическую (КТ) ангиографию (см. Визуализирующие исследования мочевыводящих путей). МР-ангиография и КТ-ангиография — высокоточные исследования, не требующие введения катетера в артерию или вену глубоко в теле. Ультразвуковое исследование не настолько точное, но является более безопасным. Ультразвуковое исследование показывает увеличенные почки, если закупорка развилась внезапно. Доплеровская эхография может показать отсутствие кровотока в почечной вене. Рентгеновский снимок нижней полой вены или почечной вены, который делается после введения рентгеноконтрастного вещества в артерию или глубоко в вену (венография), является самым точным исследованием, но может провоцировать отрыв и перемещение по кровотоку тромба, который, трансформируясь в эмбол, может вызвать осложнения.
Лечение тромбоза почечной вены
Лечение основного заболевания
Лекарственные препараты, которые предупреждают образование сгустков крови или растворяют их
В редких случаях — хирургическое вмешательство
Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние.
Лечение тромбоза почечных вен включает назначение антикоагулянтов, которые обычно улучшают функцию почек, предотвращая образование дополнительных сгустков и снижая риск тромбоэмболии легочной артерии. Как правило, для введения лекарственного препарата, который растворяет сгустки (фибринолитик), а иногда и для удаления тромба (так называемой тромбэктомии) в вену вводят катетер. В редких случаях проводится хирургическое вмешательство по удалению тромбов в почечной вене.
Исход зависит от причины тромбоза, осложнений и степени повреждения почек. Смерть от тромбоза почечной вены наступает редко и обычно вызвана первопричинным смертельным заболеванием или его осложнениями, например, тромбоэмболией легочной артерии. Негативное воздействие на функцию почек зависит от того, была ли поражена одна почка или обе, восстановилось ли кровообращение, и каким было состояние функции почек до закупорки.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пациентов с заболеваниями почек (AAKP): AAKP улучшает жизнь пациентов путем образования, защиты интересов и поощрения чувства общности среди пациентов с заболеваниями почек.
Американский почечный фонд (AKF): AKF предоставляет информацию о заболеваниях почек, трансплантации почек и финансовую помощь, основанную на потребностях, для содействия при оплате медицинских расходов, вебинары для медицинских специалистов и возможности для защиты прав.
Национальный почечный фонд (NKF): Этот информационный центр предоставляет все необходимое, от базовой информации о функции почек до доступа к лечению и поддержки людей с заболеваниями почек, курсы по непрерывному медицинскому образованию, а также данные об исследованиях и грантах для медицинских работников.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): общая информация о заболеваниях почек, включая научные открытия, статистические данные, а также программы общественного здравоохранения и информирования населения.