Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек

Для нормального функционирования почек требуется беспрепятственный приток крови к почкам. Любое прерывание или снижение притока крови может вызвать поражение почек или дисфункцию, а при длительном воздействии — повысить артериальное давление (гипертензия). Когда кровоток в артериях, снабжающих почки, полностью заблокирован, вся почка или часть почки, питаемая этой артерией, отмирает (инфаркт почки). Инфаркт почки может привести к неспособности почек перерабатывать и выводить продукты жизнедеятельности организма (почечная недостаточность).

Кровоснабжение почек

К причинам возникновения заболеваний кровеносных сосудов почек относятся закупорка почечных артерий или вен, воспаление кровеносных сосудов (васкулит), травмы почек или кровеносных сосудов и другие заболевания. Например, почки могут поражаться при системном склерозе (склеродермии) и серповидноклеточной анемии, что иногда приводит к хронической болезни почек. Системный склероз, поражающий почки, может также привести к развитию гипертонического криза (злокачественная гипертензия). Заболевания кровеносных сосудов почек разделены на следующие темы: