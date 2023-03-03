Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек

Для нормального функционирования почек требуется беспрепятственный приток крови к почкам. Любое прерывание или снижение притока крови может вызвать поражение почек или дисфункцию, а при длительном воздействии — повысить артериальное давление (гипертензия). Когда кровоток в артериях, снабжающих почки, полностью заблокирован, вся почка или часть почки, питаемая этой артерией, отмирает (инфаркт почки). Инфаркт почки может привести к неспособности почек перерабатывать и выводить продукты жизнедеятельности организма (почечная недостаточность).
Кровоснабжение почек
К причинам возникновения заболеваний кровеносных сосудов почек относятся закупорка почечных артерий или вен, воспаление кровеносных сосудов (васкулит), травмы почек или кровеносных сосудов и другие заболевания. Например, почки могут поражаться при системном склерозе (склеродермии) и серповидноклеточной анемии, что иногда приводит к хронической болезни почек. Системный склероз, поражающий почки, может также привести к развитию гипертонического криза (злокачественная гипертензия). Заболевания кровеносных сосудов почек разделены на следующие темы:
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пациентов с заболеваниями почек (AAKP): AAKP улучшает жизнь пациентов путем образования, защиты интересов и поощрения чувства общности среди пациентов с заболеваниями почек.
Американский почечный фонд (AKF): AKF предоставляет информацию о заболеваниях почек, трансплантации почек и финансовую помощь, основанную на потребностях, для содействия при оплате медицинских расходов, вебинары для медицинских специалистов и возможности для защиты прав.
Национальный почечный фонд (NKF): Этот информационный центр предоставляет все необходимое, от базовой информации о функции почек до доступа к лечению и поддержки людей с заболеваниями почек, курсы по непрерывному медицинскому образованию, а также данные об исследованиях и грантах для медицинских работников.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): общая информация о заболеваниях почек, включая научные открытия, статистические данные, а также программы общественного здравоохранения и информирования населения.