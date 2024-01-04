Функциональные почечные пробы

Врачи могут оценить функцию почек, проведя анализы образцов крови и мочи.

Основная метаболическая панель (Basic Metabolic Panel, BMP) Основная метаболическая панель (Basic Metabolic Panel, BMP)

При значительном снижении функции почек в крови увеличивается содержание креатинина (продукта жизнедеятельности).

Клиренс креатинина — более точный анализ, чем простое измерение уровня креатинина в крови, значение которого можно приблизительно узнать из образца крови, используя формулу, соотносящую уровень креатинина в крови с возрастом, массой тела и полом человека. Для более точного определения клиренса креатинина требуется точно рассчитанный по времени сбор мочи в сочетании с определением уровня креатинина в крови.

В качестве индикатора функции почек также иногда измеряется белок крови цистатин С.

Уровень азота мочевины крови (АМК) также может указывать на то, насколько хорошо функционируют почки; при этом следует учитывать, что на уровень АМК оказывают влияние и многие другие факторы.

(См. также Обследование при заболеваниях почек и мочевыводящих путей).