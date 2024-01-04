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Функциональные почечные пробы

Авторы:Paul H. Chung, MD, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено янв. 2024
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    Врачи могут оценить функцию почек, проведя анализы образцов крови и мочи.

    Основная метаболическая панель (Basic Metabolic Panel, BMP)
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    Основная метаболическая панель (Basic Metabolic Panel, BMP)
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    При значительном снижении функции почек в крови увеличивается содержание креатинина (продукта жизнедеятельности).

    Клиренс креатинина — более точный анализ, чем простое измерение уровня креатинина в крови, значение которого можно приблизительно узнать из образца крови, используя формулу, соотносящую уровень креатинина в крови с возрастом, массой тела и полом человека. Для более точного определения клиренса креатинина требуется точно рассчитанный по времени сбор мочи в сочетании с определением уровня креатинина в крови.

    В качестве индикатора функции почек также иногда измеряется белок крови цистатин С.

    Уровень азота мочевины крови (АМК) также может указывать на то, насколько хорошо функционируют почки; при этом следует учитывать, что на уровень АМК оказывают влияние и многие другие факторы.

    (См. также Обследование при заболеваниях почек и мочевыводящих путей).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.