Анализ мочи и посев мочи

Общий анализ мочи (исследование мочи) может потребоваться для обследования для выявления заболеваний почек и мочевыводящих путей и также может помочь при обследовании для выявления заболеваний, от которых страдает весь организм, таких как диабет или проблемы с печенью. Как правило, образец мочи берут путем сбора средней порции мочи или другого стерильного метода. Например, метод получения незагрязненного образца мочи заключается во введении катетера через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь.

Для диагностики инфекции мочевыводящих путей делают посев мочи, при котором бактерии из образца мочи выращивают в лаборатории. Посевы не являются частью стандартного анализа мочи. Образец мочи необходимо получить путем сбора средней порции мочи (см. боковую панель Получение образца мочи путем сбора средней порции мочи) или ненадолго введя стерильный катетер через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь.

Получение образца мочи путем сбора средней порции мочи

Общий анализ мочи включает:

Химические анализы для обнаружения и измерения уровня различных веществ в моче

Часто исследование мочи под микроскопом

Химические анализы для анализа на белок, глюкозу (сахар), кетоны, кровь и другие вещества. Для этих анализов используется тонкая полоска (тест-полоска), пропитанная химическими веществами, которые вступают в реакцию с веществами в моче и быстро изменяют цвет. Иногда результаты анализа подтверждаются с помощью более сложного и точного лабораторного анализа мочи.

Исследование мочи под микроскопом может проводиться, чтобы проверить наличие эритроцитов и лейкоцитов, кристаллов и цилиндров (отпечатки почечных канальцев, сформированных, когда клетки мочевыводящей системы и/или белки осаждаются в канальцах и выводятся с мочой).

Анализ мочи с использованием тест-полоски Изображение

Белок в моче (протеинурию) обычно можно обнаружить при помощи тест-полоски, если он присутствует в больших количествах. Белок в моче может присутствовать постоянно или появляться только периодически, в зависимости от причины. Протеинурия в нормальных условиях может возникнуть после интенсивной физической нагрузки, например, после марафонского забега, но обычно она является признаком заболеваний почек. Незначительные количества белка в моче могут быть ранним признаком поражения почек вследствие сахарного диабета. Такие незначительные количества нельзя обнаружить с помощью тест-полоски. В таких случаях необходимо собирать мочу в течение 12 или 24 часов и проводить ее анализ в лаборатории.

Глюкозу в моче (глюкозурию) можно точно обнаружить с помощью тест-полоски. Самой частой причиной наличия глюкозы в моче является сахарный диабет, однако отсутствие глюкозы не означает, что у человека нет диабета, или что диабет эффективно контролируется. Кроме того, наличие глюкозы не обязательно указывает на сахарный диабет или другую проблему.

Кетоны в моче (кетонурию) часто можно обнаружить с помощью тест-полоски. Кетоны образуются при расщеплении в организме жира. Кетоны могут появляться в моче в результате голодания, неконтролируемого сахарного диабета или у людей, которые употребляли чрезмерное количество алкоголя (обычно люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя).

Кровь в моче (гематурию) можно обнаружить с помощью тест-полоски и подтвердить путем исследования образца мочи под микроскопом, а также с помощью других анализов. Иногда в моче содержится достаточно большое количество крови, что становится заметным по изменению цвета мочи на красный или коричневый.

Нитриты в моче (нитритурию) также можно обнаружить при помощи тест-полоски. Высокое содержание нитритов указывает на инфекцию мочевыводящих путей.

Лейкоцитарную эстеразу (фермент, содержащийся в определенных лейкоцитах) в моче можно обнаружить при помощи тест-полоски. Лейкоцитарная эстераза — признак воспаления, причиной которого чаще всего является инфекция мочевыводящих путей.

Кислотность (рН) мочи измеряется тест-полоской. Некоторые пищевые продукты, химический дисбаланс и нарушения обмена веществ могут повлиять на кислотность мочи. Иногда изменение кислотности может быть предрасполагающим фактором появления у человека почечных камней.

Концентрация мочи (также именуемая «осмоляльность», ориентировочно выражена через удельный вес) может существенно изменяться в зависимости от того, обезвожен ли человек, сколько выпил жидкости и от других факторов. Помимо этого, концентрация мочи иногда имеет большое значение для диагностики нарушения функции почек. Почки утрачивают способность концентрировать мочу на ранней стадии нарушения функции, приводящего к почечной недостаточности. В ходе определенного анализа человек не пьет ни воду и никакие другие жидкости в течение 12–14 часов. В ходе другого анализа человек получает инъекцию антидиуретического гормона (также именуемого «вазопрессин»). После этого измеряют концентрацию мочи. В нормальных условиях по результатам и первого, и второго анализа концентрация мочи должна быть очень высокой. Однако при некоторых заболеваниях почек (например, при несахарном почечном диабете) моча не становится концентрированной, хотя другие функции почек в норме.

Осадок в моче можно исследовать под микроскопом, чтобы получить информацию о возможных заболеваниях почек или мочевыводящих путей. В нормальных условиях в моче содержится небольшое количество клеток и других частиц, попавших в мочу из внутренней части мочевыводящих путей. При заболевании почек или мочевыводящих путей у человека, как правило, в мочу попадает больше клеток, которые образуют осадок при вращении мочи в центрифуге (лабораторный прибор, использующий центробежную силу для разделения компонентов жидкости) или при ее отстаивании.