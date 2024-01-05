Сухость во рту возникает при дисфункции слюнных желез (железы в полости рта, выделяющие слюну), при которой уменьшается слюноотделение. Существует множество причин, включая обезвоживание и дыхание через рот (см. таблицу Некоторые причины сухости во рту).

Наиболее распространенными причинами возникновения сухости во рту являются

Лекарственные препараты и другие вещества

Лучевая терапия в области головы и шеи (при лечении рака)

Лекарственные препараты являются наиболее распространенной причиной в целом. Около 400 рецептурных препаратов и многие безрецептурные препараты вызывают снижение слюнообразования. К наиболее частым классам лекарственных препаратов относятся следующие:

Лекарственные препараты, которые оказывают антихолинергический эффект (блокируют ацетилхолин)

Противопаркинсонические препараты (препараты для лечения болезни Паркинсона)

Химиотерапевтические препараты для лечения рака

Многие широко применяемые лекарственные препараты обладают антихолинергическим эффектом. Сухость во рту является лишь одним из многих побочных эффектов при применении антихолинергических препаратов.

Многие химиотерапевтические препараты вызывают сильную сухость и язвы в полости рта (стоматит) во время их приема. Эти проблемы, как правило, разрешаются после окончания лечения.

Другими распространенными лекарственными препаратами, вызывающими сухость во рту, являются некоторые гипотензивные средства (лекарственные препараты, используемые для снижения повышенного артериального давления), анксиолитики (используемые для лечения тревожных расстройств) и антидепрессанты (используемые для лечения депрессии).

Метамфетамины как наркотики приводят к заболеванию, называемому «метамфетаминовый рот», которое является тяжелой формой кариеса, вызванного сухостью во рту из-за приема метамфетамина. Повреждение усугубляется обточкой зубов и бруксизмом, вызванным приемом препарата и теплом вдыхаемых паров и, возможно, повышенным потреблением сладких напитков и плохой гигиеной полости рта при использовании этого препарата. Эта комбинация вызывает очень быстрое разрушение зубов и появление стоматологических проблем у молодых людей.

Курение обычно вызывает уменьшение количества слюны.

Лучевая терапия при лечении рака головы и шеи может серьезно повредить слюнные железы и вызвать необратимую сухость. Даже низкие дозы радиации могут привести к временной сухости.

К менее частым причинам сухости во рту относятся заболевания всего организма (системные заболевания). Сухость во рту очень часто наблюдается среди людей с синдромом Шегрена. У некоторых больных диабетом или ВИЧ-инфекцией наблюдается сухость во рту.