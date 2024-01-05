Сухость во рту вызвана уменьшением или отсутствием слюны. Это состояние может вызвать дискомфорт, влияет на речь и глотание, затрудняет использование зубных протезов, вызывает неприятный запах изо рта (галитоз) и ухудшает гигиену полости рта, вызывая снижение кислотности во рту и увеличение роста бактерий, что способствует развитию полостей. Многолетняя сухость во рту может привести к тяжелым формам кариеса и кандидоза полости рта. На сухость во рту часто жалуются пожилые люди.
Причины возникновения сухости во рту
Сухость во рту возникает при дисфункции слюнных желез (железы в полости рта, выделяющие слюну), при которой уменьшается слюноотделение. Существует множество причин, включая обезвоживание и дыхание через рот (см. таблицу Некоторые причины сухости во рту).
Наиболее распространенными причинами возникновения сухости во рту являются
Лекарственные препараты и другие вещества
Лучевая терапия в области головы и шеи (при лечении рака)
Лекарственные препараты являются наиболее распространенной причиной в целом. Около 400 рецептурных препаратов и многие безрецептурные препараты вызывают снижение слюнообразования. К наиболее частым классам лекарственных препаратов относятся следующие:
Лекарственные препараты, которые оказывают антихолинергический эффект (блокируют ацетилхолин)
Противопаркинсонические препараты (препараты для лечения болезни Паркинсона)
Химиотерапевтические препараты для лечения рака
Многие широко применяемые лекарственные препараты обладают антихолинергическим эффектом. Сухость во рту является лишь одним из многих побочных эффектов при применении антихолинергических препаратов.
Многие химиотерапевтические препараты вызывают сильную сухость и язвы в полости рта (стоматит) во время их приема. Эти проблемы, как правило, разрешаются после окончания лечения.
Другими распространенными лекарственными препаратами, вызывающими сухость во рту, являются некоторые гипотензивные средства (лекарственные препараты, используемые для снижения повышенного артериального давления), анксиолитики (используемые для лечения тревожных расстройств) и антидепрессанты (используемые для лечения депрессии).
Метамфетамины как наркотики приводят к заболеванию, называемому «метамфетаминовый рот», которое является тяжелой формой кариеса, вызванного сухостью во рту из-за приема метамфетамина. Повреждение усугубляется обточкой зубов и бруксизмом, вызванным приемом препарата и теплом вдыхаемых паров и, возможно, повышенным потреблением сладких напитков и плохой гигиеной полости рта при использовании этого препарата. Эта комбинация вызывает очень быстрое разрушение зубов и появление стоматологических проблем у молодых людей.
Курение обычно вызывает уменьшение количества слюны.
Лучевая терапия при лечении рака головы и шеи может серьезно повредить слюнные железы и вызвать необратимую сухость. Даже низкие дозы радиации могут привести к временной сухости.
К менее частым причинам сухости во рту относятся заболевания всего организма (системные заболевания). Сухость во рту очень часто наблюдается среди людей с синдромом Шегрена. У некоторых больных диабетом или ВИЧ-инфекцией наблюдается сухость во рту.
Обследование при сухости во рту
Не всем пациентам с сухостью во рту требуется немедленный медицинский осмотр. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
У людей с сухостью во рту некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства. Они включают:
осложненный кариес;
сухие глаза, сухую кожу, сыпь или боль в суставах;
Когда обращаться к врачу
Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. Люди с осложненным кариесом должны пройти стоматологическое обследование. Люди с сухостью во рту, но без каких-либо настораживающих признаков или с хорошим общим самочувствием могут обратиться к своему стоматологу в течение недели.
Что делает врач
Врачи сначала задают вопросы о симптомах и истории болезни пациента. Симптомы сухих или раздраженных глаз, сухость кожи, сыпь и/или боли в суставах увеличивают возможность наличия синдрома Шегрена. Врачи также расспрашивают об истории прошлой или текущей лучевой терапии, травмах головы и шеи, диагнозе или факторах риска для ВИЧ-инфекции. Врачу необходимо знать обо всех принимаемых человеком лекарственных препаратах и употребляемых веществах, чтобы заключить, являются ли они причиной сухости во рту.
Затем проводят физикальное обследование. Проводится осмотр ротовой полости, чтобы определить степень сухости. Если степень сухости не ясна, врач может приложить шпатель к внутренней части щеки и удерживать в течение 10 секунд. Если шпатель отстает сразу при отпускании, то количество слюны считается нормальным. Если шпатель прилип и держится, количество слюны недостаточное. Индикатором сухости во рту может быть «метка» от губной помады на передних зубах в том месте, где они с помадой соприкасаются.
Врачи также осматривают ротовую полость на наличие каких-либо язв, вызванных грибком Candida albicans, и проверяют состояние зубов (например, есть ли какие-либо полости в необычных местах). Неожиданные случаи тяжелого и быстрого развития кариеса могут быть свидетельством употребление рекреационных и запрещенных наркотиков, в частности метамфетаминов.
То, что врачи обнаружат в истории болезни и при медицинском осмотре, часто подсказывает причину сухости во рту (см. таблицу Некоторые причины возникновения сухости во рту) и возможные анализы, которые следует назначить. Если сухость во рту появилась вскоре после начала приема нового лекарственного препарата, врачи часто приостанавливают прием этого препарата, чтобы проверить, исчезнут ли симптомы.
Некоторые причины возникновения сухости во рту
Причина
Примеры
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом
Анксиолитики
Антидепрессанты
Противорвотные средства
Антигистаминные препараты
Нейролептики
Спазмолитики
Рекреационные/запрещенные вещества
Марихуана (конопля)
Метамфетамины
Табак
Иное
Гипотензивные препараты
Противопаркинсонические препараты
Бронхолитики
Химиотерапевтические препараты
Деконгестанты
Диуретики
Меперидин, метадон и другие опиоиды
Системные расстройства
―
Иное
―
Дыхание через рот в дневное или ночное время
Травма головы и шеи (и в результате повреждение нерва)
Обезвоживание
Лучевая терапия в области головы и шеи
Вирусные инфекции
Проведение анализов
Иногда врачи проверяют работу слюнных желез путем измерения количества слюны (обследования, которое называется «сиалометрия»). Люди жуют парафин или наносят лимонную кислоту на язык, чтобы стимулировать слюноотделение, затем врачи собирают слюну. Измерение количества слюны может помочь врачам определить, улучшается или ухудшается ситуация с сухостью во рту.
Если врачи не могут определить причину сухости во рту, люди должны, как правило, пройти биопсию (взятие образца ткани для исследования под микроскопом) малой слюнной железы на нижней губе, чтобы исключить синдром Шегрена, саркоидоз, амилоидоз, туберкулез или злокачественное новообразование. Также может проводиться анализ на ВИЧ.
Лечение сухости во рту
Лечение причины, включая прекращение применения лекарственных препаратов, вызывающих проблему, если это возможно
Иногда — лекарственные препараты для стимуляции образования слюны
Заменители слюны
Регулярная гигиена полости рта и визиты к стоматологу
Если возможно, причина сухости во рту устраняется лечением. Если сухость во рту связана с лекарственной терапией и этот лекарственный препарат нельзя отменить или заменить, то его следует принимать утром, а не вечером, потому что ночная сухость во рту чаще приводит к образованию кариеса. Следует рассмотреть возможность назначения препаратов в легких для приема лекарственных формах, например в форме жидкости. Следует избегать назначения подъязычных лекарственных препаратов. Перед глотанием капсул или таблеток или перед тем, как положить под язык нитроглицерин, необходимо выпить воды. Люди также должны избегать приема противоотечных и антигистаминных препаратов.
Контроль симптомов
Лечение, которое помогает контролировать симптомы сухости во рту, включает в себя:
Усиление слюноотделения
Замена слюны другой жидкостью
Контроль образования полостей в зубах
К лекарственным препаратам, увеличивающим выработку слюны, относятся цевимелин и пилокарпин. Основным побочным эффектом приема цевимелина является тошнота. Основными побочными эффектами приема пилокарпина являются потливость, приливы и выведение большого количества жидкой мочи (полиурия).
Частое употребление жидкости без сахара в небольших количествах и жевательной резинки с ксилитом стимулирует слюноотделение. Также может помочь заменитель слюны, содержащий карбоксиметилцеллюлозу и гидроксиэтилцеллюлозу, который продается без рецепта или глицерин.
На губы и под зубные протезы можно наносить вазелин, чтобы уменьшить сухость, трещины, болезненность и травмирование слизистой оболочки ротовой полости. Людям, дышащим через рот, состояние которых обычно ухудшается в ночное время, поможет увлажнитель воздуха.
Большое значение имеет тщательная гигиена полости рта. Такие пациенты должны регулярно пользоваться зубной щеткой (с обыкновенной или рецептурной зубной пастой, содержащей фтор) и нитью (в т.ч. непосредственно перед сном) и ежедневно использовать фтористые ополаскиватели или гели. Новые зубные пасты с добавлением кальция и фосфатов также могут помочь предотвратить образование полостей. Люди должны чаще посещать стоматолога для получения профилактической стоматологической помощи и удаления зубного налета. Наиболее эффективным способом предотвращения кариеса является использование индивидуально подобранных кап, наполненных рецептурной зубной пастой, для домашних фторидных аппликаций, особенно на ночь. Люди предпочитают наносить рецептурную зубную пасту с фтором на зубы без использования кап. Кроме того, стоматолог может 2–4 раза в год наносить защитный зубной лак из фторида натрия.
Люди должны избегать употребления сладких или кислых продуктов питания и напитков и любых сухих, пряных, чрезмерно горячих или холодных продуктов, вызывающих раздражение. Особенное важно исключить употребление сахара перед сном.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Сухость во рту
Сухость во рту чаще встречается у пожилых людей, но это, вероятно, связано с большим количеством лекарственных препаратов, которые, как правило, принимают пожилые люди, а не непосредственно с возрастом.
Ключевые моменты
Прием лекарственных препаратов является наиболее частой причиной, но сухость во рту также могут вызвать некоторые заболевания (чаще всего — синдром Шегрена или ВИЧ-инфекция) и лучевая терапия.
Количество слюны можно увеличить с помощью жевательной резинки с ксилитом, леденцов без сахара, определенных лекарственных препаратов и искусственного заменителя слюны.
Поскольку у лиц с сухостью во рту имеется высокий риск возникновения кариеса, важна тщательная гигиена полости рта, дополнительная профилактика в домашних условиях (включая ежедневное использование безрецептурных полосканий или выписанной стоматологом зубной пасты с фтором) и стоматологические фторидные аппликации.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
MouthHealthy.org: предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.