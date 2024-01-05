Скрежетание зубами (бруксизм) — это стискивание зубов или скрип зубами.

Скрежетание зубами может происходить во время сна (так называемый ночной бруксизм) и во время бодрствования (дневной бруксизм). Скрежетание зубами в конечном итоге приводит к износу и повреждению зубов. Ущерб часто усугубляется у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и/или синдромом обструктивного апноэ во сне. Искусственные зубные коронки (из золота и/или фарфора) могут быть поломаны, перфорированы и повреждены, хотя, если жевательная поверхность изготовлена из фарфора, стираться может только противоположный зуб. Некоторые пациенты жалуются на головную боль и боль в шее и/или в челюсти из-за повторного мышечного спазма.

Люди, которые обычно стискивают зубы, делают это ненамеренно. Стискивание происходит в бессознательном состоянии и, как правило, принимает наиболее тяжелую форму во время сна. Даже во сне люди могут стискивать зубы с силой до 250 фунтов (1700 килопаскалей), потому что нет никакого активного защитного механизма обратной связи. Пациенты могут не знать, что они стискивают зубы, но члены их семьи часто замечают это.

Скрежетание зубами 3D модель

Лечение скрежетания зубами Не скрежетать зубами во время бодрствования и иногда использовать капы

Использование ночных кап во время сна В дневное время люди должны сознательно стараться не стискивать зубы. Во время сна они могут носить пластиковые защитные средства для ротовой полости (ночные капы), которые фиксируются между зубами. Ночные капы предупреждают стискивание зубов. Пациенты с серьезной формой бруксизма также должны носить капы в течение дня как для защиты зубов, так и в качестве напоминания о необходимости не сжимать зубы. Как правило, эти приборы изготавливаются стоматологами в соответствии с потребностями пациента. Некоторым пациентам, единственной проблемой которых является стирание зубов, стоматологи могут рекомендовать использование капы, продаваемые без рецепта (как капа для спортсменов), которые можно подогнать при нагревании. Перед их использованием пациенты должны проконсультироваться со стоматологом.