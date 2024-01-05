Рецидивирующий афтозный стоматит (язвы, или афтозные язвы) представляют собой небольшие болезненные язвы во рту, которые обычно впервые появляются в детстве и часто рецидивируют.

Травма ротовой полости, стресс и некоторые продукты могут инициировать приступ.

Пациенты чувствуют жгучую боль, а через день или чуть позже на мягких тканях ротовой полости появляются язвы.

Врачи или стоматологи ставят диагноз на основании боли и появления язв.

Лечение заключается в полоскании рта, а иногда и в применении кортикостероидов.

(См. также Язвы и воспаления в ротовой полости.)

Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) очень распространен. Причина неясна, но, вероятно, связана с множеством факторов, включая нарушения или аномальное функционирование иммунной системы, воздействие консервантов и ингредиентов зубной пасты, а также генетическую предрасположенность. РАС обычно возникает в детстве, и возраст большинства людей с РАС — < 30 лет.

У больных РАС язвенный стоматит повторяется. У некоторых афтозный стоматит возникает несколько раз в год. У других появление язв почти не прекращается. Частота и тяжесть приступов обычно уменьшается с возрастом.

По-видимому, многие факторы предрасполагают к развитию приступов или провоцируют приступы, но аллергические реакции в их число не входят. Такие факторы включают в себя травму ротовой полости, стресс (например, у студента колледжа язвы могут возникнуть во время экзаменационной сессии) и некоторые продукты питания (в частности, шоколад, кофе, арахис, яйца, крупы, миндаль, клубника, сыр и помидоры). У больных СПИДом часто возникают большие язвы стоматита, которые неделями не проходят.

Афтозный стоматит Изображение Д-Р П. МАРАЦЦИ (P. MARAZZI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы РАС Первоначальными симптомами обычно являются боль или жжение, а затем через 1–2 дня появляются язвы. Волдырь никогда не образуется. Боль — сильная, гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать от такого маленького образования — и продолжается от 4 до 7 дней. Язвы почти всегда образуются на мягкой, рыхлой ткани, как на внутренней части губы или щеки, на языке, на дне полости рта, на мягком небе или в горле. Язвы выглядят как мелкие, круглые или овальные пятна желто-серого цвета в центре и с красной каймой. Обычно язвы имеют небольшой размер, от 1/8 до 3/8 дюйма (менее 1 сантиметра) в диаметре, и часто появляются группами по две или три. Как правило, они исчезают сами по себе в течение 10 дней и не оставляют шрамов. Более крупные язвы, диаметром от ½ до 1½ дюйма (менее 3 сантиметров), встречаются реже. Такие язвы имеют неправильную форму, лечатся в течение нескольких недель и часто оставляют шрамы. В тяжёлых случаях может также отмечаться повышение температуры, увеличение лимфатических узлов на шее, а также, как правило, чувство упадка сил.

Диагностика РАС Врач или стоматолог ставит диагноз рецидивирующего афтозного стоматита по внешнему виду и по боли, которую он вызывает.

Лечение РАС Обезболивающие препараты

Ополаскиватели для полости рта

Кортикостероиды (для приема внутрь) Лечение включает в себя облегчение боли с помощью средств, используемых для лечения других язв в ротовой полости (см. Препараты местного действия). Кроме того, врачи часто рекомендуют хлоргексидин для полоскания рта. При большом количестве язв врачи иногда рекомендуют полоскание с использованием кортикостероидов, например, дексаметазона. Если количество язв невелико, врачи рекомендуют другие кортикостероиды, такие как флуоционид или клобетазол, в виде мази или смеси с карбоксиметилцеллюлозной пастой. Те, кто страдает частыми вспышками язвенного стоматита, могут начинать полоскать рот, как только почувствуют появление язвы. У людей, применяющих такие кортикостероиды, может развиваться стоматит, вызванный Candida albicans (см. Симптомы кандидоза). Если кортикостероиды, наносимые непосредственно на пораженную область, не действуют, можно принимать внутрь таблетки преднизона. Однако перед назначением кортикостероидов врач должен проверить, нет ли у пациента инфекции простого ротового герпеса, которую может ухудшить прием кортикостероидов. Кортикостероиды в виде полосканий и таблеток лучше всасываются организмом, чем кортикостероиды, применяемые в виде геля, поэтому следует наблюдать больного на предмет появления побочных эффектов (см. боковую панель Кортикостероиды: применение и побочные эффекты).