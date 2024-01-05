Новообразования полости рта

Разнообразные доброкачественные новообразования могут появиться в ротовой полости и вокруг рта. Не проходящая припухлость или воспаленная десна требуют консультации стоматолога. Такая припухлость может быть вызвана жевательной абсцессом десны, зубным абсцессом или раздражением. Однако поскольку любые необычные новообразования в ротовой полости или вокруг рта могут быть злокачественным новообразованием, они должны быть немедленно проверены врачом или стоматологом.

Доброкачественные новообразования из-за раздражения являются довольно распространенным явлением и при необходимости могут быть удалены хирургическим путем. В 10–40 % случаев доброкачественные новообразования на деснах появляются снова, т. к. продолжается воздействие раздражителя. Иногда такое раздражение, особенно если оно сохраняется в течение длительного периода времени, может привести к предраковым изменениям.

Бородавки (простые бородавки) могут инфицировать ротовую полость, если человек сосет или жует бородавку, растущую на пальце. Другой тип бородавок, вызываемый вирусом папилломы человека, — генитальные бородавки — может передаваться в рот через оральный секс. Из нескольких методов, используемых для удаления бородавок (см. Лечение бородавок), при бородавках в полости рта предпочтительным методом лечения является хирургическое удаление.

Молочница — это дрожжевая инфекция влажных участков кожи и других влажных зон (например рта и влагалища). Во рту она часто выглядит как беловатые, творожистые пятна. Молочница крепко склеивается со слизистыми оболочками и после удаления оставляет красное пятно. Молочница чаще всего встречается у людей с диабетом или ослабленным иммунитетом и у тех, кто принимает антибиотики.

Валик — это медленно растущая округлая выдающаяся часть кости, которая появляется в середине неба (небный валик) или на нижней челюсти возле языка (нижнечелюстной валик). Такая твердая опухоль встречается часто и не представляет опасности. Даже большую опухоль можно оставить в покое, кроме случаев, когда она мешает во время еды или пациент нуждается в протезе, который должен размещаться в этом месте. Множественные костные наросты, особенно вдоль нижней челюсти, могут свидетельствовать о синдроме Гарднера — наследственном заболевании пищеварительного тракта, когда в толстой кишке человека обнаруживаются многочисленные полипы, которые часто становятся злокачественными.

Кератоакантомы — это опухоли, которые образуются на губах и других открытых участках тела, таких как лицо, предплечья и руки. Кератоакантома обычно достигает своего максимального размера около 1–3 сантиметров или более в диаметре в течение 1–2 месяцев, затем через несколько месяцев начинает уменьшаться и может в конечном итоге исчезнуть без лечения. Когда-то все кератоакантомы считались доброкачественными, но сейчас некоторые специалисты считают, что те кератоакантомы, которые не уменьшаются в размере, являются медленно растущими злокачественными опухолями, и рекомендуют их удалять.

Кисты (полые, заполненные жидкостью бугорки) различных видов могут стать причиной боли и отека челюсти. Часто они возникают рядом с вколоченным зубом мудрости и могут разрушить значительные участки челюстной кости, т. к. имеют тенденцию к росту. Некоторые виды кист, скорее всего, возникнут повторно после хирургического удаления. Некоторые виды кист могут возникать на дне полости рта. Часто кисты удаляются хирургическим путем, т. к. они затрудняют глотание или выглядят неэстетично. Чаще всего киста возникает на губе и называется «мукоцеле» или «слизистая ретенционная киста». Она обычно появляется вследствие случайного укуса (нижней) губы, когда блокируется поток слюны из малых слюнных желез. Большая часть мукоцеле исчезает через неделю или две, но если она беспокоит пациента, ее можно удалить хирургическим путем.

Одонтомы являются разрастанием зубных клеток, которые выглядят как маленькие деформированные дополнительные зубы или большое разрастание материала, из которого состоят зубы. У детей они могут помешать прорезыванию нормальных зубов. У взрослых они могут привести к искривлению зубов. Если одонтомы разрастаются, они могут также привести к увеличению верхней или нижней челюсти. Обычно они удаляются хирургическим путем.

Большинство (от 75 % до 80 %) опухолей слюнных желез являются доброкачественными, медленно растущими и безболезненными. Как правило, они возникают как единичный мягкий подвижный узелок под кожей без признаков поражения или под слизистой оболочкой во рту. Иногда, когда они полые и заполненные жидкостью, они бывают твердыми. Наиболее распространенный тип (называемый «смешанная опухоль» или «плеоморфная аденома») встречается в основном у женщин старше 40 лет. Этот тип может переродиться в злокачественный и удаляется хирургическим путем. Если ее полностью не удалить, то такая опухоль, скорее всего, вырастет снова. Другие типы доброкачественных опухолей, также удаляются хирургическим путем, но гораздо реже становятся злокачественными или появляются повторно после удаления.