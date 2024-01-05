Опухоли могут развиваться в любом типе ткани, присутствующей в полости рта и вокруг рта, в том числе в соединительной ткани, в костях, мышцах и нервах. Чаще всего опухоли образуются на:
губах;
боковых сторонах языка;
нёбе;
задней части свода ротовой полости (мягкое нёбо).
Некоторые опухоли причиняют боль или вызывают раздражение.
Причины развития новообразований полости рта
Новообразования полости рта бывают:
Нераковыми (доброкачественными)
Предраковыми (диспластическими)
Раковыми (злокачественными)
Большинство опухолей ротовой полости являются доброкачественными.
Доброкачественные новообразования полости рта
Разнообразные доброкачественные новообразования могут появиться в ротовой полости и вокруг рта. Не проходящая припухлость или воспаленная десна требуют консультации стоматолога. Такая припухлость может быть вызвана жевательной абсцессом десны, зубным абсцессом или раздражением. Однако поскольку любые необычные новообразования в ротовой полости или вокруг рта могут быть злокачественным новообразованием, они должны быть немедленно проверены врачом или стоматологом.
Доброкачественные новообразования из-за раздражения являются довольно распространенным явлением и при необходимости могут быть удалены хирургическим путем. В 10–40 % случаев доброкачественные новообразования на деснах появляются снова, т. к. продолжается воздействие раздражителя. Иногда такое раздражение, особенно если оно сохраняется в течение длительного периода времени, может привести к предраковым изменениям.
Бородавки (простые бородавки) могут инфицировать ротовую полость, если человек сосет или жует бородавку, растущую на пальце. Другой тип бородавок, вызываемый вирусом папилломы человека, — генитальные бородавки — может передаваться в рот через оральный секс. Из нескольких методов, используемых для удаления бородавок (см. Лечение бородавок), при бородавках в полости рта предпочтительным методом лечения является хирургическое удаление.
Молочница — это дрожжевая инфекция влажных участков кожи и других влажных зон (например рта и влагалища). Во рту она часто выглядит как беловатые, творожистые пятна. Молочница крепко склеивается со слизистыми оболочками и после удаления оставляет красное пятно. Молочница чаще всего встречается у людей с диабетом или ослабленным иммунитетом и у тех, кто принимает антибиотики.
Валик — это медленно растущая округлая выдающаяся часть кости, которая появляется в середине неба (небный валик) или на нижней челюсти возле языка (нижнечелюстной валик). Такая твердая опухоль встречается часто и не представляет опасности. Даже большую опухоль можно оставить в покое, кроме случаев, когда она мешает во время еды или пациент нуждается в протезе, который должен размещаться в этом месте. Множественные костные наросты, особенно вдоль нижней челюсти, могут свидетельствовать о синдроме Гарднера — наследственном заболевании пищеварительного тракта, когда в толстой кишке человека обнаруживаются многочисленные полипы, которые часто становятся злокачественными.
Кератоакантомы — это опухоли, которые образуются на губах и других открытых участках тела, таких как лицо, предплечья и руки. Кератоакантома обычно достигает своего максимального размера около 1–3 сантиметров или более в диаметре в течение 1–2 месяцев, затем через несколько месяцев начинает уменьшаться и может в конечном итоге исчезнуть без лечения. Когда-то все кератоакантомы считались доброкачественными, но сейчас некоторые специалисты считают, что те кератоакантомы, которые не уменьшаются в размере, являются медленно растущими злокачественными опухолями, и рекомендуют их удалять.
Кисты (полые, заполненные жидкостью бугорки) различных видов могут стать причиной боли и отека челюсти. Часто они возникают рядом с вколоченным зубом мудрости и могут разрушить значительные участки челюстной кости, т. к. имеют тенденцию к росту. Некоторые виды кист, скорее всего, возникнут повторно после хирургического удаления. Некоторые виды кист могут возникать на дне полости рта. Часто кисты удаляются хирургическим путем, т. к. они затрудняют глотание или выглядят неэстетично. Чаще всего киста возникает на губе и называется «мукоцеле» или «слизистая ретенционная киста». Она обычно появляется вследствие случайного укуса (нижней) губы, когда блокируется поток слюны из малых слюнных желез. Большая часть мукоцеле исчезает через неделю или две, но если она беспокоит пациента, ее можно удалить хирургическим путем.
Одонтомы являются разрастанием зубных клеток, которые выглядят как маленькие деформированные дополнительные зубы или большое разрастание материала, из которого состоят зубы. У детей они могут помешать прорезыванию нормальных зубов. У взрослых они могут привести к искривлению зубов. Если одонтомы разрастаются, они могут также привести к увеличению верхней или нижней челюсти. Обычно они удаляются хирургическим путем.
Большинство (от 75 % до 80 %) опухолей слюнных желез являются доброкачественными, медленно растущими и безболезненными. Как правило, они возникают как единичный мягкий подвижный узелок под кожей без признаков поражения или под слизистой оболочкой во рту. Иногда, когда они полые и заполненные жидкостью, они бывают твердыми. Наиболее распространенный тип (называемый «смешанная опухоль» или «плеоморфная аденома») встречается в основном у женщин старше 40 лет. Этот тип может переродиться в злокачественный и удаляется хирургическим путем. Если ее полностью не удалить, то такая опухоль, скорее всего, вырастет снова. Другие типы доброкачественных опухолей, также удаляются хирургическим путем, но гораздо реже становятся злокачественными или появляются повторно после удаления.
Новообразование ротовой полости, которое показано здесь, называется фибромой, и вызвано хроническим раздражением. В этом случае оно образовалось в результате постоянного трения ортодонтических брекетов.
Д-Р П. МАРАЦЦИН (P. MARAZZIN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображена обычная бородавка (выпуклый округлый нарост телесного цвета) на поверхности языка.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показана бородавка, вызванная типом вируса папилломы человека, который обычно вызывает генитальные остроконечные бородавки.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Твердая костная масса, показанная на средней линии неба, встречается часто и называется небным валиком.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Новообразование ротовой полости, которое показано здесь, называется фибромой, и вызвано хроническим раздражением. В этом случае оно образовалось в результате постоянного трения ортодонтических брекетов.
Д-Р П. МАРАЦЦИН (P. MARAZZIN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображена обычная бородавка (выпуклый округлый нарост телесного цвета) на поверхности языка.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии показана бородавка, вызванная типом вируса папилломы человека, который обычно вызывает генитальные остроконечные бородавки.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Твердая костная масса, показанная на средней линии неба, встречается часто и называется небным валиком.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Предраковые изменения в полости рта
Белые, красные или смешанные бело-красные участки, которые не стираются, сохраняются более 2 недель и не поддаются определению, как и некоторые другие признаки, могут быть предраковыми симптомами. Факторы риска, которые относятся к предраковым изменениям, имеют отношение и к злокачественным новообразованиям, и предраковые изменения, если их не удалить, могут стать злокачественными.
Лейкоплакия представляет собой плоское белое пятно, которое может развиваться, когда влажная слизистая оболочка полости рта раздражается в течение длительного периода. Раздраженное место кажется белым, поскольку оно имеет утолщенный слой кератина — материала, который покрывает кожу и в нормальном состоянии почти не присутствует на слизистой ротовой полости.
Фотография предоставлена стоматологом д-ром Джонатаном А. Шипом.
Эритроплакия представляет собой стойкое красное пятно, которое возникает, когда слизистая оболочка ротовой полости истончается. Пятно кажется красным из-за того, что основные капилляры становятся более заметными. Эритроплакия является гораздо более опасным симптомом рака ротовой полости, чем лейкоплакия.
Изображение предоставлено врачом Джонатаном А. Шипом.
Смешанные бело-красные участки включают лейкоплакию и эритроплакию, которые со временем могут стать злокачественными.
Рак ротовой полости
У людей, употребляющих табак, алкоголь или и то и другое, риск возникновения рака ротовой полости гораздо выше. У тех, кто употребляет жевательный табак и нюхательный табак, рак ротовой полости часто обнаруживается на внутренней поверхности щек и губ. У других людей рак ротовой полости чаще всего поражает боковые стороны языка, дно полости рта и горло. Злокачественные опухоли, вызванные инфицированием ротовой полости вирусом папилломы человека (ВПЧ), особенно 16 типа, обычно возникают в задней части горла, в основании языка и на миндалинах. Инфекция ВПЧ является более распространенной, чем табак, причиной возникновения рака в этих местах. В редких случаях рак, обнаруженный в ротовой полости, является метастазом из других органов, таких как легкие, молочная железа или простата.
Рак ротовой полости может иметь множество различных проявлений, но обычно напоминает предраковые очаги (например, белые, красные или смешанные белые красные участки, которые не удаляются простым вытиранием).
Обследование при новообразованиях полости рта
Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства: Они включают:
потеря веса;
твердый узелок на шее;
боль в горле, которая не проходит;
затруднения при глотании.
Когда обращаться к врачу
Пациенты с опухолью полости рта, которая не проходит в течение недели или двух, должны обратиться к врачу или стоматологу. Настораживающие признаки указывают на высокий риск возникновения рака, поэтому пациенты с настораживающими признаками (особенно те, кто употребляет табак) не должны откладывать визит к врачу.
Поскольку рак ротовой полости на ранней стадии часто протекает бессимптомно, пациенты должны проходить осмотр ротовой полости раз в год. Такой осмотр можно провести во время ежегодного стоматологического осмотра.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. История болезни и медицинский осмотр помогут определить причину возникновения опухоли ротовой полости.
Врачи узнают у пациентов о том, как долго присутствует новообразование, причиняет ли оно боль, есть ли какие-либо травмы в зоне (например, прикусывание щеки, травмирование острым краем зуба или пломбировочным материалом). Другая информация, необходимая врачу
Количество и продолжительность употребления алкоголя и курения
Факторы риска появления молочницы (вызванной грибком Candida albicans), в том числе прием антибиотиков и диабет или ВИЧ-инфекция в анамнезе
Наблюдается ли потеря веса и каково общее самочувствие
Как часто человек занимается оральным сексом и количество партнеров, с которыми он занимается оральным сексом
При медицинском осмотре особое внимание уделяется ротовой полости и шее. Врачи внимательно изучат все области полости рта и горла, в том числе зону под языком. Они пощупают по бокам шеи, нет опухли ли железы (лимфатических узлов), что может указывать на возможный рак или хроническую инфекцию.
Проведение анализов
Если обнаружено новообразование в виде молочницы, врачи исследуют соскобы под микроскопом. Другие новообразования, которые наблюдаются в течение нескольких недель, врачи рекомендуют удалить полностью или частично с проведением последующего лабораторного исследования (биопсии). Часто биопсия проводится для того, чтобы убедиться, что новообразование является доброкачественным.
Лечение новообразований полости рта
Лечение зависит от причины
Лечение зависит от причины, косметических эффектов или других симптомов, а также вероятности трансформации новообразования в злокачественную.
Ключевые моменты
Большинство опухолей ротовой полости являются доброкачественными.
Бородавки, дрожжевые инфекции и повторная травма (например, прикусывание или травмирование острым краем зуба) являются распространенными причинами возникновения доброкачественных новообразований.
Употребление алкоголя и табака, а также инфицирование ротовой полости вирусом папилломы человека (ВПЧ), являются факторами риска возникновения рака ротовой полости.
Поскольку злокачественные новообразования распознать по внешнему виду трудно, врачи часто рекомендуют биопсию.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
MouthHealthy.org: предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.