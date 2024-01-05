Изменение цвета ротовой полости и пятна во рту

Изменение цвета ротовой полости может быть вызвано следующими факторами:

Заболевание всего организма (системное)

Заболевания ротовой полости

Заболевания всего организма, которые могут вызвать изменение цвета ротовой полости, включают следующие:

Анемия (низкий уровень форменных элементов крови) может вызвать бледность слизистой оболочки рта, тогда как в нормальном состоянии слизистая имеет здоровый красновато-розовый цвет.

Корь — вирусное заболевание — может вызвать появление пятен на внутренней поверхности щек. Эти пятна, так называемые пятна Коплика, напоминают крошечные серовато-белые песчинки в окружении красного кольца.

Болезнь Аддисона и некоторые виды рака (например, злокачественная меланома) могут вызвать потемнение.

У больного СПИДом на нёбе могут появиться пурпурные пятна, вызванные саркомой Капоши.

Маленькие красные пятна (петехии) на нёбе (на своде ротовой полости) могут быть признаком заболевания крови или инфекционного мононуклеоза.

Заболевания ротовой полости, которые вызывают изменение цвета ротовой полости, могут представлять собой проблему, а могут и не составлять проблемы. Например, белые пятна могут появляться в любом месте ротовой полости, и часто это просто остатки пищи, которые можно удалить. Белые пятна также могут быть вызваны укусом щеки или трением о щеку или язык острой части зуба или пломбы. Разные заболевания могут вызывать появление белых пятен (например, дрожжевая инфекция [кандидоз]), толстых белых складок (наследственное заболевание под названием «белый губчатый невус»), белой линии вдоль внутренней стороны щеки на уровне зубов (белая линия щеки) и серовато-белой области на внутренней выстилке щеки (лейкоэдема).

При стойких белых пятнах следует проконсультироваться со стоматологом или врачом, так как они могут быть ранним признаком рака ротовой полости. Стойкие красные участки (эритроплакия) также могут быть признаком рака полости рта.

Примеры изменений цвета ротовой полости включают следующие: