Зубная боль, боль в зубах и вокруг зубов, является распространенной проблемой, особенно среди людей с недостаточной гигиеной полости рта. Боль может быть постоянной и/или может чувствоваться после стимуляции (от горячей, холодной, сладкой пищи или напитков, жевания или чистки).
Причины зубной боли
Наиболее распространенными причинами возникновения зубной боли являются
Полости
Пульпит
Периапикальный абсцесс
Травма
Зуб мудрости, прорезающийся через ткани десен (вызывающий перикоронит)
Зубная боль обычно возникает из-за кариеса (полостей в зубах) и его последствий, таких как пульпит и абсцесс. Кариес можно в значительной степени предотвратить тщательной гигиеной ротовой полости, которая помогает удалить зубной налет. Удаление зубного налета эффективно, потому что бактерии в зубном налете производят кислоту, которая может повредить зубную эмаль и дентин.
Полости (кариес зубов) вызывают боль, когда они распространяются через наружную поверхность зуба (эмаль) в твердую ткань под эмалью (дентин). (См. рисунок Анатомия зуба). Боль обычно возникает только от холода, тепла, сладкой пищи или напитков, или при чистке зубной щеткой. Пульпа — центральная часть зуба — скорее всего, не повреждена необратимо, если боль прекращается сразу окончания воздействия.
Анатомия зуба
Пульпит (воспаление пульпы зуба) как правило, вызван запущенным кариесом, но также может быть связан с повреждением пульпы в результате длительного или ненадлежащего предыдущего стоматологического лечения или травмы. Пульпит может быть обратимым или необратимым. При воздействии тепла или холода боль может сохраняться в течение минуты или дольше. Боль также может возникать без стимуляции. Воспаление пульпы часто приводит к ее отмиранию. После этого боль на короткое время прекращается (на период от нескольких часов до нескольких недель). Затем боль может вернуться, так как воспаляются ткани, окружающие корень зуба (апикальный периодонтит), или скапливается гной (абсцесс).
Периапикальный абсцесс (скопление гноя вокруг корня зуба) может возникнуть в случае, когда инфицирование приводит к разрушению пульпы и воспаление развивается вокруг корня зуба. Зуб чрезвычайно чувствителен к постукиванию металлическим стоматологическим зондом или шпателем (перкуссия) и жеванию. Периапикальный абсцесс может спонтанно дренироваться или распространиться в соседние ткани (флегмона).
Травма включает в себя разлом зуба или его ослабление. Травма зуба может привести к повреждению пульпы и стать причиной пульпита, апикального абсцесса, а иногда и изменения цвета зуба непосредственно после травмы или в течение десятилетий после нее.
Перикоронит — это воспаление и инфицирование десны вокруг коронки зуба, обычно зуба, который только прорезается сквозь десну (прорезавшийся) или не может прорезаться (вколоченный). Это обычно происходит вокруг прорезывающегося зуба мудрости (почти всегда нижний), но может поражать и какой-либо другой зуб.
У детей прорезывание зубов часто причиняет дискомфорт, так как зуб прорезается через десну.
Боль в связи с инфекцией носовых пазух чаще всего ошибочно воспринимается как происходящая от верхних зубов, расположенных рядом с пазухой, особенно если зубная боль возникает тогда, когда пациент страдает простудой или недавно перенес ее. Дополнительными симптомами синусита являются головная боль, болезненность и отёк кожи над пораженной пазухой.
Осложнения
Основные серьезные осложнения заболеваний, которые вызывают зубную боль, связаны с распространением инфекции из области рядом с зубом на соседние ткани. Инфекция верхних зубов может распространиться в носовые пазухи (вызывая синусит) или крупную вену на основании головного мозга, которая называется «пещеристый синус», что вызывает тромбоз пещеристого синуса. Инфекция нижних зубов может распространяться под язык. Инфекция дна полости рта называется «ангина Людвига» и может привести к припухлости, закрывающей дыхательные пути человека. Тромбоз пещеристого синуса и ангина Людвига представляют угрозу для жизни и требуют немедленного лечения.
Обследование при зубной боли
Пациенты с зубной болью должны посещать стоматолога. Следующая информация может помочь людям определить, нужна ли им консультация стоматолога, и узнать, чего ожидать во время консультации.
Настораживающие признаки
У пациентов с зубной болью некоторые симптомы и характеристики являются причиной для беспокойства. Эти признаки предупреждают о том, что зубная инфекция может распространиться, и включают в себя:
головную боль и/или спутанность сознания;
лихорадка
отек или болезненность дна ротовой полости;
проблемы со зрением или двойное зрение.
Когда обращаться к врачу или стоматологу
Пациенты с настораживающими признаками и с отеком вокруг глаз должны немедленно обратиться к врачу. Пациенты без настораживающих признаков, но с отеком на челюсти, очень сильной болью или гнойными выделениями из основания зуба должны обратиться к стоматологу как можно скорее. Другие пациенты с зубной болью должны проконсультироваться со стоматологом, но отсрочка на несколько дней допустима.
Что делает стоматолог
Стоматолог сначала задает вопросы о симптомах и истории болезни пациента. Затем стоматолог осматривает лицо, ротовую полость и зубы. То, что он обнаруживает в истории болезни и при медицинском осмотре, часто подсказывает причину зубной боли и возможные анализы, которые следует назначить.
В некоторых ситуациях стоматолог кратковременно прикладывает к каждому зубу кубик льда или ватный шарик, который был охлажден с помощью стоматологического хладагента. Лед или ватный шарик отнимают, когда начинает ощущаться боль. Если зубы здоровы, боль прекращается практически сразу. Если боль сохраняется дольше чем на нескольких секунд, это указывает на повреждение пульпы (например, пульпит).
Стоматолог пальпирует дно полости рта на наличие отклонений от нормы, таких как утолщение, уплотнение и/или болезненность, которые могут быть признаками опухоли, проблемы со слюнной железой или инфекции глубокого пространства (например, абсцесса).
Некоторые причины и признаки зубной боли
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Периапикальный абсцесс (скопление гноя вокруг корня зуба, которое может вызвать острые или хронические симптомы)
Боль может начаться недавно или быть хронической
Постоянная боль, которая усиливается при жевании или кусании
Обычно человек может точно определить, какой зуб его беспокоит
Зуб болезненный при постукивании металлическим зондом или шпателем (перкуссия)
Иногда виден отек десны над пораженным корнем и болезненное набухание прилегающей щеки и / или губы
Осмотр врача†
Апикальный периодонтит (воспаление тканей вокруг корня зуба)
Признаки, аналогичные апикальному абсцессу, но менее серьезные и без опухоли над пораженным корнем
Осмотр врача†
Боль, которая:
Обычно видимая полость или поверхность корня зуба подвергается рецессии десны или эрозии
Осмотр врача†
Перелом зуба
Острая боль при жевании
Отмечается чувствительность к холоду
Осмотр врача†
Перикоронит (обычно с участием прорезавшегося или частично вколоченного зуба мудрости)
Постоянная тупая боль, особенно при жевании
Видимая отечность, покраснение, иногда гной вокруг пораженного зуба
Часто происходит спазм жевательных мышц (тризм), в результате чего челюсть открывается не полностью
Осмотр врача†
Пульпит (воспаление пульпы зуба)
Боль, которая возникает без стимуляции и/или длится более нескольких секунд после стимуляции
Может возникнуть трудность при определении пораженного зуба
Осмотр врача†
Боль в нескольких верхних зубах с одной стороны, особенно молярах и премолярах
Чувствительность при жевании и простукивании верхних зубов (перкуссия)
При постукивании по носовым пазухам часто наблюдаются выделения из носа и болезненность
Боль при изменении положения, особенно при наклоне головы (например, при завязывании шнурков)
Осмотр врача, иногда с КТ придаточных пазух носа
Осмотр стоматолога, если синусит не обнаружен
Дискомфорт и беспокойство во время прорезывания зубов у детей раннего возраста
Обычно наблюдается слюнотечение и тяга к жеванию каких-либо предметов (например, поручней детской кроватки)
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Также обычно проводится рентген зубов.
КТ — компьютерная томография.
Проведение анализов
Необходимость исследований зависит от того, что обнаружит стоматолог во время медицинского осмотра, в частности, от того, присутствуют ли настораживающие признаки. Но обычно проводится рентген зубов. Если предполагается тромбоз кавернозного синуса или ангина Людвига, проводится визуализирующее исследование — обычно компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение зубной боли
Обезболивающие препараты
Антибиотики
Лечение конкретных причин
Безрецептурные обезболивающие (анальгетики), например, ацетаминофен или ибупрофен, разрешены для приема перед осмотром стоматологом.
Может быть проведена местная блокада нерва. Проводится инъекция местного анестетика с целью уменьшения сильной боли, пока больной не сможет обратиться к стоматологу для лечения проблемы.
При таких заболеваниях, как абсцессы, перикоронит или флегмона, назначаются антибиотики, например амоксициллин. При подозрении на флегмону врач назначает антибиотики. При подозрении на абсцесс или перикоронит необходимо обратиться к стоматологу. Если пациент не может попасть к врачу в тот же день, врач может назначить пациенту антибиотики.
Специфические заболевания лечат. Абсцесс обычно вскрывают скальпелем. Может быть установлена резиновая дренажная трубка, закрепленная шовным материалом.
Перикоронит лечится полосканием ротовой полости антисептическим раствором хлоргексидина или соленой водой (1 столовая ложка соли на стакан горячей воды, температура должна быть не выше обычной температуры кофе или чая, которые пьет человек) 3–4 раза в день. Соленую воду следует удерживать на пораженной стороне ротовой полости до ее остывания, затем выплюнуть и повторить процедуру снова.
Зубную боль у маленьких детей можно лечить ацетаминофеном или ибупрофеном (дозировка согласно весу ребенка). Также состояние облегчает жевание твердых крекеров (например, галетного печенья) и жевание чего-нибудь холодного (например, детское зубное кольцо с гелем). Безрецептурные продукты для облегчения боли при прорезывании зубов, содержащие бензокаин, представляют серьезную опасность для младенцев и детей младшего возраста; их нельзя использовать.
Редким пациентам с тромбозом кавернозного синуса или ангиной Людвига требуется немедленная госпитализация, удаление зараженного зуба и антибиотики внутривенно.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Зубная боль
Пожилые люди больше подвержены возникновению полостей в поверхности корня зуба, обычно из-за рецессии десны и сухости во рту, вызванной приемом лекарственных препаратов. Периодонтит часто начинается в молодом возрасте. При отсутствии лечения наиболее распространенными последствиями в пожилом возрасте являются зубная боль и потеря зубов.
Ключевые моменты
В основном зубная боль чувствуется из -за кариеса или полученных осложнений (например, пульпит или абсцесс).
Лечения симптомов и направления к стоматологу, как правило, достаточно.
Антибиотики назначаются в том случае, если у пациента имеется абсцесс, зуб с отмершей пульпой (и есть признаки инфекции, такие как лихорадка, покраснение или отек) или более тяжелые заболевания, и если получить стоматологическую помощь в тот же день невозможно.
Зубная инфекция, которая распространилась на дно полости рта или кавернозный синус, является очень редким, но тяжелым осложнением, требующим срочной медицинской помощи.
Стоматологические инфекции редко вызывают синусит, но инфекция в синусе может вызывать боль, которая ощущается как зубная боль.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
MouthHealthy.org: предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.