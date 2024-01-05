Наиболее распространенными причинами возникновения зубной боли являются

Полости

Пульпит

Периапикальный абсцесс

Травма

Зуб мудрости, прорезающийся через ткани десен (вызывающий перикоронит)

Зубная боль обычно возникает из-за кариеса (полостей в зубах) и его последствий, таких как пульпит и абсцесс. Кариес можно в значительной степени предотвратить тщательной гигиеной ротовой полости, которая помогает удалить зубной налет. Удаление зубного налета эффективно, потому что бактерии в зубном налете производят кислоту, которая может повредить зубную эмаль и дентин.

Полости (кариес зубов) вызывают боль, когда они распространяются через наружную поверхность зуба (эмаль) в твердую ткань под эмалью (дентин). (См. рисунок Анатомия зуба). Боль обычно возникает только от холода, тепла, сладкой пищи или напитков, или при чистке зубной щеткой. Пульпа — центральная часть зуба — скорее всего, не повреждена необратимо, если боль прекращается сразу окончания воздействия.

Анатомия зуба

Пульпит (воспаление пульпы зуба) как правило, вызван запущенным кариесом, но также может быть связан с повреждением пульпы в результате длительного или ненадлежащего предыдущего стоматологического лечения или травмы. Пульпит может быть обратимым или необратимым. При воздействии тепла или холода боль может сохраняться в течение минуты или дольше. Боль также может возникать без стимуляции. Воспаление пульпы часто приводит к ее отмиранию. После этого боль на короткое время прекращается (на период от нескольких часов до нескольких недель). Затем боль может вернуться, так как воспаляются ткани, окружающие корень зуба (апикальный периодонтит), или скапливается гной (абсцесс).

Периапикальный абсцесс (скопление гноя вокруг корня зуба) может возникнуть в случае, когда инфицирование приводит к разрушению пульпы и воспаление развивается вокруг корня зуба. Зуб чрезвычайно чувствителен к постукиванию металлическим стоматологическим зондом или шпателем (перкуссия) и жеванию. Периапикальный абсцесс может спонтанно дренироваться или распространиться в соседние ткани (флегмона).

Травма включает в себя разлом зуба или его ослабление. Травма зуба может привести к повреждению пульпы и стать причиной пульпита, апикального абсцесса, а иногда и изменения цвета зуба непосредственно после травмы или в течение десятилетий после нее.

Перикоронит — это воспаление и инфицирование десны вокруг коронки зуба, обычно зуба, который только прорезается сквозь десну (прорезавшийся) или не может прорезаться (вколоченный). Это обычно происходит вокруг прорезывающегося зуба мудрости (почти всегда нижний), но может поражать и какой-либо другой зуб.

У детей прорезывание зубов часто причиняет дискомфорт, так как зуб прорезается через десну.

Боль в связи с инфекцией носовых пазух чаще всего ошибочно воспринимается как происходящая от верхних зубов, расположенных рядом с пазухой, особенно если зубная боль возникает тогда, когда пациент страдает простудой или недавно перенес ее. Дополнительными симптомами синусита являются головная боль, болезненность и отёк кожи над пораженной пазухой.