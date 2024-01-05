Аномалия прикуса

Брекеты или приспособления для выравнивания зубов

Иногда удаление зуба

иногда хирургическое вмешательство.

Как правило, такие дефекты исправляются для улучшения внешнего вида. Однако при тяжелой форме нарушения прикуса лечение необходимо для предотвращения повреждения зубов и улучшения речевых и жевательных функций.

Для коррекции нарушения прикуса требуется ношение брекетов, а в некоторых случаях — выписанных стоматологом приспособлений для выравнивания зубов.

В случае использования брекетов стоматологи закрепляют их на зубах. Скобки соединены друг с другом проволочными и эластичными нитями, которые создают силу, которая медленно и постепенно выравнивает зубы. При постоянном давлении подлежащая кость гнезда зуба фактически изменяет форму, в результате чего происходит постоянное нарушения прикуса. Иногда перед выравниваем необходимо удалить некоторые зубы, чтобы обеспечить место для восстановления прикуса. Иногда один или более зубов требуют небольшой шлифовки или моделирования для улучшения прикуса. После выравнивания зубов скобки удаляют, а пациенты должны носить пластиковый и проволочный фиксатор, чтобы предупредить обратное смещение зубов. Сначала фиксатор носят 24 часа в сутки, затем только ночью в течение 2 - 3 лет.

Приспособления для выравнивания зубов иногда называют прозрачными брекетами или невидимыми брекетами. Приспособления для выравнивания зубов представляют собой набор прозрачных пластмассовых устройств (похожих на фиксаторы), которые используются в определенном порядке для постепенного смещения зубов (до 0,3 мм на каждый выравнивающий элемент). Каждый выравнивающий элемент изнашивается в течение примерно 2 недель, а затем заменяется на новый, пока не будет исправлено нарушение прикуса. Как и при использовании традиционных брекетов, для предотвращения смещения зубов в прежнее положение используется фиксатор.

Иногда врожденные дефекты челюсти и неправильно вылеченные переломы челюсти должны быть исправлены хирургическим путем.