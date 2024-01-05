Аномалия прикуса — это неправильное расположение зубов и нарушение смыкания верхних и нижних зубов.
Как правило, верхние зубы слегка перекрывают нижние зубы снаружи. Это перекрывание обеспечивает расположение выступов (бугорков) каждого зуба в соответствующих углублениях противоположного зуба. Правильное смыкание обеспечивает наиболее эффективное жевание, а также равномерное распределение жевательных усилий. Усилие при жевании на коренных зубах составляет свыше 150 фунтов (1000 килопаскалей) и 250 фунтов (1700 килопаскалей) при стискивании зубов во время сна. Если в результате аномалии прикуса это усилие распределяется неравномерно, то зубы могут стираться неправильно, части коронки могут отламываться, и зубы со временем могут расшатываться.
Идентификация зубов
Д-Р АРМЕН ТАРАНЯН/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Причины неправильного прикуса
Есть несколько причин нарушения прикуса:
Несоответствие размера челюсти и зубов
Привычное сосание пальца и/или давления языком
Отсутствие зубов
Некоторые врожденные дефекты челюсти
Наиболее распространенной причиной нарушения прикуса является небольшой размер челюсти по сравнению с размером зубов. Небольшое несоответствие размеров приводит к тому, что зубы растут очень плотно и перекашиваются.
При постоянном сосании большого пальца или надавливании языком на передние зубы верхние зубы могут выступать вперед.
При потере постоянного зуба образуется щель, в которую могут смещаться соседние зубы; чтобы это предотвратить, стоматолог должен поставить мост, имплантат или частичный протез. Как правило, выпавшие молочные зубы быстро заменяются постоянными зубами. Однако если дети теряют молочный зуб слишком рано (например, из-за травмы), соседние зубы могут также сместиться.
Врожденные дефекты челюсти и переломы челюсти часто вызывают нарушения прикуса.
Лечение неправильного прикуса
Брекеты или приспособления для выравнивания зубов
Иногда удаление зуба
иногда хирургическое вмешательство.
Как правило, такие дефекты исправляются для улучшения внешнего вида. Однако при тяжелой форме нарушения прикуса лечение необходимо для предотвращения повреждения зубов и улучшения речевых и жевательных функций.
Для коррекции нарушения прикуса требуется ношение брекетов, а в некоторых случаях — выписанных стоматологом приспособлений для выравнивания зубов.
В случае использования брекетов стоматологи закрепляют их на зубах. Скобки соединены друг с другом проволочными и эластичными нитями, которые создают силу, которая медленно и постепенно выравнивает зубы. При постоянном давлении подлежащая кость гнезда зуба фактически изменяет форму, в результате чего происходит постоянное нарушения прикуса. Иногда перед выравниваем необходимо удалить некоторые зубы, чтобы обеспечить место для восстановления прикуса. Иногда один или более зубов требуют небольшой шлифовки или моделирования для улучшения прикуса. После выравнивания зубов скобки удаляют, а пациенты должны носить пластиковый и проволочный фиксатор, чтобы предупредить обратное смещение зубов. Сначала фиксатор носят 24 часа в сутки, затем только ночью в течение 2 - 3 лет.
Приспособления для выравнивания зубов иногда называют прозрачными брекетами или невидимыми брекетами. Приспособления для выравнивания зубов представляют собой набор прозрачных пластмассовых устройств (похожих на фиксаторы), которые используются в определенном порядке для постепенного смещения зубов (до 0,3 мм на каждый выравнивающий элемент). Каждый выравнивающий элемент изнашивается в течение примерно 2 недель, а затем заменяется на новый, пока не будет исправлено нарушение прикуса. Как и при использовании традиционных брекетов, для предотвращения смещения зубов в прежнее положение используется фиксатор.
Иногда врожденные дефекты челюсти и неправильно вылеченные переломы челюсти должны быть исправлены хирургическим путем.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
MouthHealthy.org: предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.