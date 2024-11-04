Треснувшие, шатающиеся и выбитые зубы

Сломанные, расшатанные или выбитые зубы являются неотложными стоматологическими проблемами, требующими оказания срочной медицинской помощи. Как правило, зубы трескаются (ломаются), расшатываются или выбиваются (вырываются) при получении человеком сильного удара в рот. Иногда ранее ослабленные зубы ломаются или расшатываются при жевании.
Сломанные зубы
Верхние передние зубы склонны к травмам и образованию трещин. Человек, у которого возникает кратковременная, острая боль во время жевания или поедания холодной пищи, возможно, испытал неполный перелом зуба где-нибудь в полости рта. Пока зуб лишь треснувший, и часть зуба еще не отломилась, зачастую стоматолог может исправить эту проблему при помощи обычной пломбы. Для более обширных переломов может потребоваться коронка с проведением лечения корневых каналов или без такого лечения.
Если зуб не чувствителен к холодному воздуху или воде после травмы, скорее всего, повреждена только твердая наружная поверхность (эмаль). Даже если эмаль слегка отколота, неотложное лечение не требуется. Переломы, затрагивающие промежуточный слой зуба (дентин), как правило, реагируют болью на контакт с воздухом и/или пищей, поэтому люди с такими переломами быстро обращаются к стоматологу. Если перелом затрагивает внутреннюю часть зуба (пульпу), то на месте перелома появляется красное пятно и зачастую кровь. Лечение корневого канала может потребоваться с целью удаления остатков пораженной пульпы до того, как она начнет причинять сильную боль.
Зубные слои
Шатающиеся зубы
Если в результате травмы зуб расшатался в своей лунке или если окружающая десну ткань сильно кровоточит, человек должен немедленно обратиться к стоматологу, поскольку это может быть перелом корня или лунки. Расшатавшийся зуб, который повторно установили на место и быстро закрепили, как правило, сохраняется навсегда. Зачастую, значительно расшатанные детские (молочные ) зубы спереди удаляют, чтобы не допустить повреждения существующих постоянных зубов.
Выбитые зубы
Тех, у кого выбиты молочные или постоянные зубы, следует немедленно отвести в стоматологическую клинику. Выбитые молочные зубы не следует повторно вживлять, поскольку в них может попасть инфекция, и реплантация таких зубов может помешать появлению постоянных зубов. Тем не менее, требуется немедленное лечение выбитых постоянных зубов.
По возможности, постоянный зуб следует немедленно поместить обратно в лунку (не касаясь корней). Зуб можно осторожно промыть холодной водой в течение 10 секунд, но не тереть его, чтобы не удалить ткань на корне, которая необходима для реплантации зуба. Если человек не может поместить зуб в лунку, зуб следует завернуть во влажное бумажное полотенце или, лучше, поместить в стакан с молоком для транспортировки к стоматологу. (Молоко — это хорошая среда для питания зуба). Если человек находится в сознании и вряд ли вдохнет или проглотит зуб, во время транспортировки в стоматологический кабинет зуб можно поместить в рот.
Если выбитый зуб найти невозможно, возможно, что он попал со вдохом в легкие (аспирирован) или случайно проглочен. Чтобы найти зуб в легких, можно сделать рентген грудной клетки, но проглоченный зуб не представляет опасности, и чтобы найти зуб в пищеварительном тракте, обычно рентген не делают. Пациенты с выбитыми зубами, которые были реимплантированы, обычно принимают антибиотики в течение нескольких дней. Если зуб соприкасался с грязью, врач обычно оценит наличие у пострадавшего прививки от столбняка.
Если выбитый постоянный зуб реимплантировать от 30 минут до 1 часа, существует достаточная вероятность, что зуб врастет в лунку. Спустя 30 минут, чем дольше зуб находится вне лунки, тем меньше вероятность длительного положительного результата. Как правило, стоматолог накладывает шину на зуб, прикрепляя его к окружающим зубам на 7–10 дней. Если кость вокруг зуба также сломана, наложить шину на зуб, возможно, придется на 6–10 недель. Для реимплантированных зубов, в конечном итоге, потребуется лечение корневых каналов.
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Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот ресурс содержит дополнительную информацию о распространенных неотложных стоматологических состояниях от Американской стоматологической ассоциации, а также советы о том, как найти стоматолога, и о том, когда следует его посещать.