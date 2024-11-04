Треснувшие, шатающиеся и выбитые зубы

Тех, у кого выбиты молочные или постоянные зубы, следует немедленно отвести в стоматологическую клинику. Выбитые молочные зубы не следует повторно вживлять, поскольку в них может попасть инфекция, и реплантация таких зубов может помешать появлению постоянных зубов. Тем не менее, требуется немедленное лечение выбитых постоянных зубов.

По возможности, постоянный зуб следует немедленно поместить обратно в лунку (не касаясь корней). Зуб можно осторожно промыть холодной водой в течение 10 секунд, но не тереть его, чтобы не удалить ткань на корне, которая необходима для реплантации зуба. Если человек не может поместить зуб в лунку, зуб следует завернуть во влажное бумажное полотенце или, лучше, поместить в стакан с молоком для транспортировки к стоматологу. (Молоко — это хорошая среда для питания зуба). Если человек находится в сознании и вряд ли вдохнет или проглотит зуб, во время транспортировки в стоматологический кабинет зуб можно поместить в рот.

Если выбитый зуб найти невозможно, возможно, что он попал со вдохом в легкие (аспирирован) или случайно проглочен. Чтобы найти зуб в легких, можно сделать рентген грудной клетки, но проглоченный зуб не представляет опасности, и чтобы найти зуб в пищеварительном тракте, обычно рентген не делают. Пациенты с выбитыми зубами, которые были реимплантированы, обычно принимают антибиотики в течение нескольких дней. Если зуб соприкасался с грязью, врач обычно оценит наличие у пострадавшего прививки от столбняка.

Если выбитый постоянный зуб реимплантировать от 30 минут до 1 часа, существует достаточная вероятность, что зуб врастет в лунку. Спустя 30 минут, чем дольше зуб находится вне лунки, тем меньше вероятность длительного положительного результата. Как правило, стоматолог накладывает шину на зуб, прикрепляя его к окружающим зубам на 7–10 дней. Если кость вокруг зуба также сломана, наложить шину на зуб, возможно, придется на 6–10 недель. Для реимплантированных зубов, в конечном итоге, потребуется лечение корневых каналов.