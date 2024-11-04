Осложнения после стоматологического лечения

Осложнения после стоматологической процедуры, которые включают появление отека и боли, кровотечения, сухой лунки, остеомиелита и остеонекроза челюсти, представляют собой еще один комплекс неотложных стоматологических проблем, требующих оказания срочной медицинской помощи.
Отек и боль
Как правило, отек возникает после определенных стоматологических процедур, особенно после удаления зуба (экстракция зуба) и хирургического вмешательства на пародонте. Прикладывание пузыря со льдом — или, что еще лучше, пакета с замороженным горошком или кукурузой (лучше прилегает к лицу) — к щеке предотвратит появление значительного отека. Прикладывать лед можно в течение первых 18 часов. Холод следует держать на щеке в течение 25 минут каждые 1-2 часа. Если отек не проходит или усиливается спустя 3 дня, или если есть сильная боль, то, возможно, развилась инфекция, и человеку следует обратиться к стоматологу.
Боль после стоматологической процедуры может быть как умеренной, так и сильной. Можно принимать различные обезболивающие препараты.
Кровотечение
Кровотечение после удаления зуба нередкое явление. Кровотечение во рту может оказаться сильнее, чем есть на самом деле, потому что небольшое количество крови может смешиваться со слюной и, может показаться, что кровь идет сильнее, чем есть. Как правило, кровотечение можно остановить, прикладывая постоянное давление на месте операции в течение первого часа, обычно попросив человека прикусить кусок марли. Возможно, процедуру придется повторить 2 или 3 раза. Важно удерживать бинт (или чайный пакетик) неподвижно как минимум час. Большинство проблем при кровотечении возникают, потому что человек часто убирает повязку, чтобы проверить, не прекратилось ли кровотечение. Если кровотечение не проходит более нескольких часов, следует обратиться к стоматологу. Возможно, стоматологу потребуется очистить кровоточащий участок и зашить его хирургической нитью (наложить швы).
Тем, кто регулярно принимает антикоагулянты (лекарственные препараты, которые снижают свертываемость крови), такие как варфарин или аспирин (даже если принимают всего одну таблетку аспирина каждые несколько дней), следует сообщить об этом стоматологу за неделю до хирургической операции, потому что эти лекарственные препараты увеличивают склонность к возникновению кровотечения. После консультации со стоматологом врач может снизить дозу лекарственного препарата или временно запретить его прием за несколько дней до хирургического вмешательства.
Сухая лунка (альвеолит)
Сухая лунка (обнажение кости в лунке, что замедляет заживление) может образоваться после удаления нижнего заднего зуба и утраты нормального сгустка крови в лунке. Как правило, дискомфорт уменьшается в течение 2–3 дней после удаления зуба, а затем внезапно усиливается, а иногда сопровождается болью в ухе. Несмотря на то, что такое состояние проходит самостоятельно спустя 1–2 недели, стоматолог может наложить на лунку повязку, смоченную в анестезирующем средстве, чтобы устранить боль. Стоматолог меняет повязку каждый раз спустя 1–3 дня до полного устранения боли после удаления повязки на несколько часов. В качестве альтернативы стоматологи часто используют коммерческую повязку, которую не нужно удалять, и которая содержит антимикробные и болеутоляющие средства, в дополнение к анестетическим. Если потребуется дополнительное облегчение боли, можно принимать перорально нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Сухие лунки гораздо чаще встречаются у курящих людей. Если это возможно, людям следует воздерживаться от курения в течение нескольких дней до и после удаления зуба. У женщин (особенно тех, которые принимают оральные контрацептивы) также повышается частота образования сухой лунки.
Остеомиелит
Остеомиелит — это заражение кости, причиной которого являются бактерии. При возникновении остеомиелита в ротовой полости, он, как правило, появляется в виде инфекции нижней челюсти. Обычно у людей повышается температура, а пораженная область становится болезненной и отечной. Для постановки диагноза врачи или стоматологи используют рентген. При остеомиелите необходимо долгое время принимать антибиотики.
Остеонекроз челюсти
Остеонекроз челюсти — это заболевание, которое характеризуется разрушением участков челюстных костей после обнажения кости челюсти через ткань десен. При этом расстройстве, как правило, возникает боль, расшатываются зубы и выделяется гной. Это расстройство может произойти после:
удаления зуба;
Травма
лучевой терапии головы и шеи (некроз лучевой кости);
использования бисфосфонатов в высоких дозах или в течение длительного времени.
Остеонекроз челюсти может также возникнуть самопроизвольно. Это заболевание возникает у некоторых людей, которые принимали лекарственные препараты, укрепляющие кости. Чаще всего это бисфосфонаты, например, алендронат, ризедронат, ибандронат и золедронат. Считается, что бисфосфонаты повышают риск возникновения остеонекроза челюсти у тех, кто перенес хирургическую операцию на нижней челюсти во время курса внутривенного введения бисфосфонатов, кому ранее внутривенно вводили бисфосфонаты в больших дозах (распространенная практика при определенных методах лечения рака) или кто принимает бисфосфонаты в течение длительного периода времени. Риск развития остеонекроза челюсти значительно ниже (примерно у 1 из 1000) у тех, кому бисфосфонаты назначались от остеопороза в стандартных дозах на непродолжительное время.
Как правило, лечение заключается в выскабливании поврежденной кости (хирургическая обработка раны), пероральном приеме антибиотиков и полоскании рта жидкостью с антибактериальными свойствами.