Осложнения после стоматологического лечения

Кровотечение после удаления зуба нередкое явление. Кровотечение во рту может оказаться сильнее, чем есть на самом деле, потому что небольшое количество крови может смешиваться со слюной и, может показаться, что кровь идет сильнее, чем есть. Как правило, кровотечение можно остановить, прикладывая постоянное давление на месте операции в течение первого часа, обычно попросив человека прикусить кусок марли. Возможно, процедуру придется повторить 2 или 3 раза. Важно удерживать бинт (или чайный пакетик) неподвижно как минимум час. Большинство проблем при кровотечении возникают, потому что человек часто убирает повязку, чтобы проверить, не прекратилось ли кровотечение. Если кровотечение не проходит более нескольких часов, следует обратиться к стоматологу. Возможно, стоматологу потребуется очистить кровоточащий участок и зашить его хирургической нитью (наложить швы).

Тем, кто регулярно принимает антикоагулянты (лекарственные препараты, которые снижают свертываемость крови), такие как варфарин или аспирин (даже если принимают всего одну таблетку аспирина каждые несколько дней), следует сообщить об этом стоматологу за неделю до хирургической операции, потому что эти лекарственные препараты увеличивают склонность к возникновению кровотечения. После консультации со стоматологом врач может снизить дозу лекарственного препарата или временно запретить его прием за несколько дней до хирургического вмешательства.