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Медикаментозный остеонекроз челюсти (МОНЧ)

(МОНЧ челюсти)

Авторы:Michael N. Wajdowicz, DDS, Veterans Administration
Проверено/пересмотрено нояб. 2024
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Медикаментозный остеонекроз челюсти (МОНЧ) — это отмирание костной ткани в участках верхней и нижней челюсти (обнажающихся через ткань десны), которое возникает у людей, которые принимали ранее или принимают в настоящее время определенные лекарственные препараты. Он может как сопровождаться болью, так и протекать безболезненно.

МОНЧ — редкое и потенциально изнурительное заболевание, характеризующееся отсутствием заживления костей у людей, которые принимали или в настоящее время принимают лекарственные препараты от остеопороза или других заболеваний костей, в частности бисфосфонаты. МОНЧ также может возникать у людей, принимающих противоопухолевые препараты, которые ингибируют рост новых кровеносных сосудов. Это заболевание отличается от остеорадионекроза, который является аналогичным состоянием, вызванным облучением головы и шеи, и остеонекроза челюсти (ОНЧ), который возникает без медикаментозной причины.

МОНЧ может возникать как спонтанно, так и после удаления зуба либо после травмы зуба или челюсти. Чаще всего поражается нижняя челюсть из-за меньшего кровоснабжения по сравнению с верхней челюстью. В некоторых случаях МОНЧ может быть формой инфекции кости, называемой остеомиелитом, а не истинным остеонекрозом, особенно если он развивается после применения бисфосфонатов.

Большинство случаев МОНЧ отмечается у больных раком, которым вводили высокие дозы бисфосфонатов внутривенно. Также случаи МОНЧ были зарегистрированы у людей, принимающих пероральные бисфосфонаты для лечения постменопаузального остеопороза. Общий риск МОНЧ у людей во второй категории очень низкий. Тем не менее, врачи рекомендуют всем, кому необходимо хирургическое вмешательство в полости рта, пройти его до начала терапии бисфосфонатами, а также соблюдать правила гигиены полости рта и регулярно посещать стоматолога во время приема бисфосфонатов.

Симптомы и признаки МОНЧ

Медикаментозный остеонекроз челюсти может присутствовать в течение длительного периода времени, не вызывая никаких симптомов. Типичные симптомы включают боль и гнойные выделения из обнаженной кости, обычно нижней челюсти или, гораздо реже, верхней челюсти. Могут поражаться зубы и десны. Могут появляться свищи — патологические каналы, отводящие гной.

Диагностика медикаментозного остеонекроза челюсти

  • Обследование врачом

Врач диагностирует медикаментозный остеонекроз челюсти, когда обнаженная некротическая (мертвая) кость присутствует в челюсти в течение не менее 8 недель.

Лечение медикаментозного остеонекроза челюсти

  • Ограниченное очищение (удаление поврежденной или мертвой ткани)

  • Антибиотики

  • Полоскания рта растворами антисептиков (например, содержащими хлоргексидин)

Поскольку медикаментозный остеонекроз челюсти (МОНЧ) трудно поддается лечению, его должен лечить челюстно-лицевой хирург, имеющий опыт лечения МОНЧ.

Поскольку хирургическое удаление пораженного участка челюсти может усугубить заболевание, врач обычно не рекомендует его в качестве первичного лечения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.