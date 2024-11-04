Медикаментозный остеонекроз челюсти (МОНЧ) — это отмирание костной ткани в участках верхней и нижней челюсти (обнажающихся через ткань десны), которое возникает у людей, которые принимали ранее или принимают в настоящее время определенные лекарственные препараты. Он может как сопровождаться болью, так и протекать безболезненно.

МОНЧ — редкое и потенциально изнурительное заболевание, характеризующееся отсутствием заживления костей у людей, которые принимали или в настоящее время принимают лекарственные препараты от остеопороза или других заболеваний костей, в частности бисфосфонаты. МОНЧ также может возникать у людей, принимающих противоопухолевые препараты, которые ингибируют рост новых кровеносных сосудов. Это заболевание отличается от остеорадионекроза, который является аналогичным состоянием, вызванным облучением головы и шеи, и остеонекроза челюсти (ОНЧ), который возникает без медикаментозной причины.

МОНЧ может возникать как спонтанно, так и после удаления зуба либо после травмы зуба или челюсти. Чаще всего поражается нижняя челюсть из-за меньшего кровоснабжения по сравнению с верхней челюстью. В некоторых случаях МОНЧ может быть формой инфекции кости, называемой остеомиелитом, а не истинным остеонекрозом, особенно если он развивается после применения бисфосфонатов.

Большинство случаев МОНЧ отмечается у больных раком, которым вводили высокие дозы бисфосфонатов внутривенно. Также случаи МОНЧ были зарегистрированы у людей, принимающих пероральные бисфосфонаты для лечения постменопаузального остеопороза. Общий риск МОНЧ у людей во второй категории очень низкий. Тем не менее, врачи рекомендуют всем, кому необходимо хирургическое вмешательство в полости рта, пройти его до начала терапии бисфосфонатами, а также соблюдать правила гигиены полости рта и регулярно посещать стоматолога во время приема бисфосфонатов.

Симптомы и признаки МОНЧ Медикаментозный остеонекроз челюсти может присутствовать в течение длительного периода времени, не вызывая никаких симптомов. Типичные симптомы включают боль и гнойные выделения из обнаженной кости, обычно нижней челюсти или, гораздо реже, верхней челюсти. Могут поражаться зубы и десны. Могут появляться свищи — патологические каналы, отводящие гной.

Диагностика медикаментозного остеонекроза челюсти Обследование врачом Врач диагностирует медикаментозный остеонекроз челюсти, когда обнаженная некротическая (мертвая) кость присутствует в челюсти в течение не менее 8 недель.