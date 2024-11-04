Медикаментозный остеонекроз челюсти (МОНЧ) — это отмирание костной ткани в участках верхней и нижней челюсти (обнажающихся через ткань десны), которое возникает у людей, которые принимали ранее или принимают в настоящее время определенные лекарственные препараты. Он может как сопровождаться болью, так и протекать безболезненно.
МОНЧ — редкое и потенциально изнурительное заболевание, характеризующееся отсутствием заживления костей у людей, которые принимали или в настоящее время принимают лекарственные препараты от остеопороза или других заболеваний костей, в частности бисфосфонаты. МОНЧ также может возникать у людей, принимающих противоопухолевые препараты, которые ингибируют рост новых кровеносных сосудов. Это заболевание отличается от остеорадионекроза, который является аналогичным состоянием, вызванным облучением головы и шеи, и остеонекроза челюсти (ОНЧ), который возникает без медикаментозной причины.
МОНЧ может возникать как спонтанно, так и после удаления зуба либо после травмы зуба или челюсти. Чаще всего поражается нижняя челюсть из-за меньшего кровоснабжения по сравнению с верхней челюстью. В некоторых случаях МОНЧ может быть формой инфекции кости, называемой остеомиелитом, а не истинным остеонекрозом, особенно если он развивается после применения бисфосфонатов.
Большинство случаев МОНЧ отмечается у больных раком, которым вводили высокие дозы бисфосфонатов внутривенно. Также случаи МОНЧ были зарегистрированы у людей, принимающих пероральные бисфосфонаты для лечения постменопаузального остеопороза. Общий риск МОНЧ у людей во второй категории очень низкий. Тем не менее, врачи рекомендуют всем, кому необходимо хирургическое вмешательство в полости рта, пройти его до начала терапии бисфосфонатами, а также соблюдать правила гигиены полости рта и регулярно посещать стоматолога во время приема бисфосфонатов.
Симптомы и признаки МОНЧ
Медикаментозный остеонекроз челюсти может присутствовать в течение длительного периода времени, не вызывая никаких симптомов. Типичные симптомы включают боль и гнойные выделения из обнаженной кости, обычно нижней челюсти или, гораздо реже, верхней челюсти. Могут поражаться зубы и десны. Могут появляться свищи — патологические каналы, отводящие гной.
Диагностика медикаментозного остеонекроза челюсти
Обследование врачом
Врач диагностирует медикаментозный остеонекроз челюсти, когда обнаженная некротическая (мертвая) кость присутствует в челюсти в течение не менее 8 недель.
Лечение медикаментозного остеонекроза челюсти
Ограниченное очищение (удаление поврежденной или мертвой ткани)
Антибиотики
Полоскания рта растворами антисептиков (например, содержащими хлоргексидин)
Поскольку медикаментозный остеонекроз челюсти (МОНЧ) трудно поддается лечению, его должен лечить челюстно-лицевой хирург, имеющий опыт лечения МОНЧ.
Поскольку хирургическое удаление пораженного участка челюсти может усугубить заболевание, врач обычно не рекомендует его в качестве первичного лечения.