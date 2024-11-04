Смещение челюсти обычно является очень болезненной, неотложной стоматологической проблемой, требующей оказания срочной медицинской помощи со стороны врача или стоматолога. Рот закрыть невозможно, и челюсть может быть сдвинута в одну сторону. В ряде случаев вывих челюсти вызывает травма, однако обычно к этому приводит чрезмерное открывание рта (например, во время зевания, кусания большого бутерброда, рвоты или хирургической процедуры).

Вероятность возникновения вывиха выше всего у пациентов с наличием предшествующих вывихов или разболтанности челюсти (сверхподвижность), которая может быть следствием заболевания височно-нижнечелюстного сустава.

Как правило, врач или стоматолог ручным приемом вправляет челюсть на место (ручное вправление).

Вправление смещенной челюсти

Бандаж Бартона

После того, как челюсть вправлена, врачи иногда применяют бандаж Бартона (см. рисунок Бандаж Бартона), чтобы ограничить подвижность челюсти и не допустить еще одного вывиха, пока не пройдет воспаление сустава челюсти. Кроме того, людей предупреждают, что им нельзя широко открывать рот в течение минимум 6 недель. Если захочется зевнуть, необходимо сперва подставить кулак под подбородок, чтобы не допустить широкого раскрытия рта. Еду необходимо резать на маленькие кусочки. Тем, у кого было более одного вывиха, может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы уменьшить риск последующих вывихов. Например, можно укоротить связки, прикрепляющие челюсть к черепу (в височно-нижнечелюстном суставе), тем самым укрепив сустав.