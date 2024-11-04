Введение в неотложные стоматологические проблемы

Для некоторых стоматологических проблем требуется немедленное лечение, чтобы уменьшить дискомфорт и минимизировать поражение структур полости рта. Такими неотложными стоматологическими проблемами являются
Инфекции костей (остеомиелит) челюсти
Некоторые осложнения, которые могут появиться после стоматологического лечения
Чтобы облегчить сильную зубную боль и дискомфорт, можно принимать ацетаминофен или пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен). Чтобы уменьшить сильную боль, возможно, потребуется сочетать прием этих препаратов с более мощными рецептурными опиоидными обезболивающими, такими как кодеин, гидрокодон, или оксикодон. Чтобы облегчить боль после хирургического вмешательства, можно чередовать ибупрофен и ацетаминофен каждые 3 часа в течение кратковременного периода.
Для лечения сопровождающихся лихорадкой и недомоганием (общее плохое самочувствие) стоматологических инфекций, которые распространились на окружающие ткани и для которых недоступно немедленное стоматологическое лечение, врачи и стоматологи назначают пенициллин, амоксициллин, азитромицин или клиндамицин.
Людям с определенными заболеваниями сердца или некоторым людям со слабой иммунной системой и суставными протезами назначают антибиотики для профилактики инфекции сердца (эндокардита) или суставов, к которой могут привести некоторые инвазивные стоматологические процедуры.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот ресурс предоставляет информацию от Американской стоматологической ассоциации, а также советы о том, как найти стоматолога, и о том, когда следует его посещать.