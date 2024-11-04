Введение в неотложные стоматологические проблемы

Для некоторых стоматологических проблем требуется немедленное лечение, чтобы уменьшить дискомфорт и минимизировать поражение структур полости рта. Такими неотложными стоматологическими проблемами являются

Чтобы облегчить сильную зубную боль и дискомфорт, можно принимать ацетаминофен или пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен). Чтобы уменьшить сильную боль, возможно, потребуется сочетать прием этих препаратов с более мощными рецептурными опиоидными обезболивающими, такими как кодеин, гидрокодон, или оксикодон. Чтобы облегчить боль после хирургического вмешательства, можно чередовать ибупрофен и ацетаминофен каждые 3 часа в течение кратковременного периода.

Для лечения сопровождающихся лихорадкой и недомоганием (общее плохое самочувствие) стоматологических инфекций, которые распространились на окружающие ткани и для которых недоступно немедленное стоматологическое лечение, врачи и стоматологи назначают пенициллин, амоксициллин, азитромицин или клиндамицин.

Людям с определенными заболеваниями сердца или некоторым людям со слабой иммунной системой и суставными протезами назначают антибиотики для профилактики инфекции сердца (эндокардита) или суставов, к которой могут привести некоторые инвазивные стоматологические процедуры.