Рецессия десны представляет собой потерю тканей десен на нижней линии десен, при этом обнажается поверхность корня зуба.
Рецессия обычно возникает в тонкой, легко повреждаемой ткани десны, при чрезмерно интенсивной чистке зубной щеткой или при применении сильнодействующих зубных паст, например, для отбеливания и удаления зубного камня. Она также может быть результатом травмы или, зачастую, естественного процесса старения. У большинства людей наблюдается незначительная рецессия.
Фотография предоставлена стоматологом д-ром Джонатаном А. Шипом.
В результате рецессии зубы могут стать очень чувствительными к холоду, сладкой пище и прикосновению. Она может сопровождаться потерей костной ткани, и зубы могут стать более уязвимыми для образования полостей в корнях.
Лечение рецессии десен
Desensitizing зубные пасты для чувствительных зубов
Специальный способ чистки зубов с помощью зубной щетки
Иногда процедура трансплантации
Лечение рецессии десен необходимо, при утрате толстой полоску ткани с десен или зубов, которая защищает лежащую в их основе кость. Проводить лечение также необходимо, при появлении трудноудаляемых бляшек (напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий), которые приводят к опуханию и кровотечению десен.
В случае легкой рецессии или чувствительности стоматологи могут использовать вещество, которое понижает чувствительность зубов. Они советуют пользоваться зубной пастой для чувствительных десен или другой мягкой зубной пастой, которая не содержит грубые абразивные вещества, имеющиеся в обычных зубных пастах для профилактики образования зубного камня или в отбеливающих зубных пастах. Рекомендуется также пользоваться мягкой зубной щеткой и использовать специальный способ чистки зубов с помощью зубной щетки, который способствует очищению зубов на линии десен. Способ включает в себя мягкое движение щетинок взад и вперед под углом 45 градусов к зубам. Такие меры сдерживают прогрессирование рецессии, но не лечат ее.
В случае более тяжелой рецессии лечение включает процедуру трансплантации, при которой мягкую ткань с нёба или доступную на рынке обработанную донорскую кожную ткань пришивают к проблемному участку.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот общий ресурс предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.
Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований (National Institute of Dental and Craniofacial Research): этот государственный сайт охватывает широкий круг тем, связанных со здоровьем полости рта и зубов (на английском и испанском языках), включая определения часто встречающихся терминов и новейшую информацию о клинических исследованиях, связанных с заболеваниями полости рта и зубов.