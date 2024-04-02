Рецессия десны

Desensitizing зубные пасты для чувствительных зубов

Специальный способ чистки зубов с помощью зубной щетки

Иногда процедура трансплантации

Лечение рецессии десен необходимо, при утрате толстой полоску ткани с десен или зубов, которая защищает лежащую в их основе кость. Проводить лечение также необходимо, при появлении трудноудаляемых бляшек (напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий), которые приводят к опуханию и кровотечению десен.

В случае легкой рецессии или чувствительности стоматологи могут использовать вещество, которое понижает чувствительность зубов. Они советуют пользоваться зубной пастой для чувствительных десен или другой мягкой зубной пастой, которая не содержит грубые абразивные вещества, имеющиеся в обычных зубных пастах для профилактики образования зубного камня или в отбеливающих зубных пастах. Рекомендуется также пользоваться мягкой зубной щеткой и использовать специальный способ чистки зубов с помощью зубной щетки, который способствует очищению зубов на линии десен. Способ включает в себя мягкое движение щетинок взад и вперед под углом 45 градусов к зубам. Такие меры сдерживают прогрессирование рецессии, но не лечат ее.

В случае более тяжелой рецессии лечение включает процедуру трансплантации, при которой мягкую ткань с нёба или доступную на рынке обработанную донорскую кожную ткань пришивают к проблемному участку.