Периодонтит представляет собой тяжелую форму гингивита, при которой воспаление десен распространяется на опорные структуры зуба.
Бляшки и зубной камень образуются между зубами и деснами, а затем распространяются на кость под зубами.
Десны распухают и кровоточат, изо рта плохо пахнет, а зубы расшатываются.
Стоматологи делают рентген и измеряют глубину карманов в деснах, чтобы определить степень тяжести периодонтита.
Необходимы неоднократные профессиональные чистки, а иногда и стоматологические операции и антибиотики.
Более тяжелая степень периодонтита развивается у людей, склонных к развитию более серьезной инфекции ткани периодонта (ткани, окружающей зубы), чем при простом воспалении десен (гингивите). Многие заболевания и расстройства, в том числе сахарный диабет (особенно 1 типа), синдром Дауна, болезнь Крона, лейкопения (низкое содержание лейкоцитов в крови) и ВИЧ-инфекция, могут вызывать предрасположенность человека к периодонтиту. У больных с ВИЧ/СПИДом периодонтит прогрессирует быстро. Курение, дефицит витамина C (цинга) и эмоциональное потрясение также являются факторами риска развития периодонтита.
Периодонтит может поражать людей любого возраста, в том числе детей. У некоторых людей в течение многих лет отмечается тяжелый гингивит без развития периодонтита. У других лиц может развиваться периодонтит, особенно в молодом возрасте (20–30 лет), без первоначального возникновения выраженного гингивита.
Периодонтит является одной из основных причин потери зубов у взрослых и является основной причиной потери зубов у пожилых людей. Инфекция разрушает кость, которая удерживает зубы на месте. Эрозия ослабляет прикрепление зубов и расшатывает их. Больной зуб может, в конечном итоге, выпасть, или его придется вырвать (удалить).
Причины периодонтита
В большинстве случаев периодонтит приводит к воспалению десен (гингивит) в результате длительного накопления зубного налета, или бляшек (напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий, слюны, остатков пищи и мертвых клеток и постоянно накапливается на зубах) и зубного камня (затвердевший налет) на зубах и деснах. Карманы образуются между зубами и деснами и проходят вниз между корнем зуба и подлежащей костью. В этих карманах в бедной кислородом среде формируется налет, который стимулирует рост агрессивных форм бактерий, особенно у людей со склонностью к развитию периодонтита. Налет и бактерии вызывают хроническое воспаление, которое повреждает ткань и кость, удерживающие зубы на месте. Если болезнь продолжается, то в конечном итоге разрушается такое количество кости, что зуб может сильно расшататься с появлением боли и рецессией десны. Потеря зубов обычно начинается в 40-летнем возрасте.
Знаете ли Вы, что...
Периодонтит: От налета до потери зубов
Здоровые десны и кость прочно удерживают зуб на месте.
Образование бляшек раздражает десны, и они воспаляются (гингивит). Со временем десны отстают от зуба, создавая карман, который заполняется большим количеством бляшек.
Карманы углубляются, а бляшки затвердевают, превращаясь в зубной камень. Большее количество бляшек скапливается сверху.
Бактериальная инфекция спускается вниз к корню зуба и в конечном итоге разрушает кость, удерживающую зуб. Без этой поддержки зуб расшатывается и выпадает или требует удаления из-за периодонтального абсцесса.
Скорость, с которой развивается периодонтит, существенно варьирует даже среди людей с одинаковым количеством зубного камня. Такие различия возникают из-за того, что бляшки у каждого человека содержат различные типы и количество бактерий, а периодонтит обусловлен индивидуальной реакцией иммунной системы человека на бактерии в бляшках. Периодонтит может вызывать всплески разрушительной активности, которая длится в течение месяцев, после чего наступают периоды, когда болезнь, по-видимому, не вызывает дальнейшего разрушения.
Симптомы периодонтита
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Ранние признаки периодонтита — опухшие кровоточащие и красные десны, а также неприятный запах изо рта (галитоз). Поскольку все большее количество кости разрушается, зубы расшатываются и смещаются, и жевать становится больно. Часто передние зубы наклоняются вперед. Периодонтит обычно не сопровождается болью, если только инфекция не приводит к скоплению гноя (абсцессу) в карманах, зубы не расшатываются настолько, чтобы смещаться при жевании, или он не возникает у человека с ВИЧ-инфекцией.
Диагностика периодонтита
Стоматологический осмотр
Иногда рентгенологическое обследование
Для диагностики периодонтита стоматологи осматривают зубы и измеряют глубину карманов в деснах с помощью тонкого зонда. Проводится рентгенологическое исследование, чтобы определить степень потери костной ткани.
Лечение периодонтита
Лечение факторов риска
Профессиональная чистка
Иногда хирургическое вмешательство и удаление зуба
Иногда антибиотики
Модификация факторов риска, таких как плохая гигиена полости рта и курение, улучшает результаты. Для пациентов с сахарным диабетом важен достаточный контроль уровня сахара в крови.
В отличие от гингивита, который обычно проходит при надлежащей гигиене полости рта (ежедневная чистка зубов зубной щеткой и зубной нитью), для периодонтита необходим многократный профессиональный уход. Люди, соблюдающие надлежащую гигиену полости рта, могут проводить чистку только на 2–3 миллиметра (менее 1/8 дюйма) ниже линии десен. Однако стоматологи могут чистить карманы до 6–7 миллиметров (¼ дюйма) в глубину путем удаления зубного камня и сглаживания поверхности корня зуба, что позволяет удалить налет, зубной камень и пораженную болезнью поверхность корня.
Если карман достигает глубины 5 миллиметров (около 3/16 дюйма) или более, часто требуется хирургическое вмешательство. Стоматологи или пародонтологи могут добраться до зуба ниже линии десен путем хирургического вскрытия лоскута ткани десен (периодонтальной лоскутной операции). Они тщательно чистят зубы и исправляют дефекты кости (иногда путем костной пластики) под лоскутом, а затем пришивают лоскут на место. Стоматологи или пародонтологи также могут удалить часть зараженной и отделенной десны (гингивэктомия), так что остальную часть десны можно прочно прикрепить обратно к зубам, а больные потом могут удалить бляшки дома. Иногда проводится удаление зубов (экстракция). Если после хирургической операции рот болит, то вместо чистки зубов щеткой и зубной нитью можно пользоваться раствором хлоргексидина для полоскания полости рта в течение 1 минуты два раза в день.
Стоматологи могут назначить антибиотики (например, амоксициллин или метронидазол), особенно в случае скопления гноя (абсцесс). Стоматологи могут также вводить содержащие антибиотики материалы (турунды или гели) в глубокие карманы десен, чтобы высокие концентрации лекарственного препарата могли попасть в пораженный участок. Периодонтальный абсцесс вызывает внезапное разрушение кости, но экстренное оперативное лечение и применение антибиотиков может обеспечить быстрое восстановление большей части пораженной кости.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот общий ресурс предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.
Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований (National Institute of Dental and Craniofacial Research): этот государственный сайт охватывает широкий круг тем, связанных со здоровьем полости рта и зубов (на английском и испанском языках), включая определения часто встречающихся терминов и новейшую информацию о клинических исследованиях, связанных с заболеваниями полости рта и зубов.