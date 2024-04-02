Периодонтит представляет собой тяжелую форму гингивита, при которой воспаление десен распространяется на опорные структуры зуба.

Бляшки и зубной камень образуются между зубами и деснами, а затем распространяются на кость под зубами.

Десны распухают и кровоточат, изо рта плохо пахнет, а зубы расшатываются.

Стоматологи делают рентген и измеряют глубину карманов в деснах, чтобы определить степень тяжести периодонтита.

Необходимы неоднократные профессиональные чистки, а иногда и стоматологические операции и антибиотики.

Более тяжелая степень периодонтита развивается у людей, склонных к развитию более серьезной инфекции ткани периодонта (ткани, окружающей зубы), чем при простом воспалении десен (гингивите). Многие заболевания и расстройства, в том числе сахарный диабет (особенно 1 типа), синдром Дауна, болезнь Крона, лейкопения (низкое содержание лейкоцитов в крови) и ВИЧ-инфекция, могут вызывать предрасположенность человека к периодонтиту. У больных с ВИЧ/СПИДом периодонтит прогрессирует быстро. Курение, дефицит витамина C (цинга) и эмоциональное потрясение также являются факторами риска развития периодонтита.

Периодонтит может поражать людей любого возраста, в том числе детей. У некоторых людей в течение многих лет отмечается тяжелый гингивит без развития периодонтита. У других лиц может развиваться периодонтит, особенно в молодом возрасте (20–30 лет), без первоначального возникновения выраженного гингивита.

Периодонтит является одной из основных причин потери зубов у взрослых и является основной причиной потери зубов у пожилых людей. Инфекция разрушает кость, которая удерживает зубы на месте. Эрозия ослабляет прикрепление зубов и расшатывает их. Больной зуб может, в конечном итоге, выпасть, или его придется вырвать (удалить).

Причины периодонтита В большинстве случаев периодонтит приводит к воспалению десен (гингивит) в результате длительного накопления зубного налета, или бляшек (напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий, слюны, остатков пищи и мертвых клеток и постоянно накапливается на зубах) и зубного камня (затвердевший налет) на зубах и деснах. Карманы образуются между зубами и деснами и проходят вниз между корнем зуба и подлежащей костью. В этих карманах в бедной кислородом среде формируется налет, который стимулирует рост агрессивных форм бактерий, особенно у людей со склонностью к развитию периодонтита. Налет и бактерии вызывают хроническое воспаление, которое повреждает ткань и кость, удерживающие зубы на месте. Если болезнь продолжается, то в конечном итоге разрушается такое количество кости, что зуб может сильно расшататься с появлением боли и рецессией десны. Потеря зубов обычно начинается в 40-летнем возрасте. Знаете ли Вы, что... Периодонтит: От налета до потери зубов Скорость, с которой развивается периодонтит, существенно варьирует даже среди людей с одинаковым количеством зубного камня. Такие различия возникают из-за того, что бляшки у каждого человека содержат различные типы и количество бактерий, а периодонтит обусловлен ​​индивидуальной реакцией иммунной системы человека на бактерии в бляшках. Периодонтит может вызывать всплески разрушительной активности, которая длится в течение месяцев, после чего наступают периоды, когда болезнь, по-видимому, не вызывает дальнейшего разрушения.

Симптомы периодонтита Пародонтит Изображение CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Ранние признаки периодонтита — опухшие кровоточащие и красные десны, а также неприятный запах изо рта (галитоз). Поскольку все большее количество кости разрушается, зубы расшатываются и смещаются, и жевать становится больно. Часто передние зубы наклоняются вперед. Периодонтит обычно не сопровождается болью, если только инфекция не приводит к скоплению гноя (абсцессу) в карманах, зубы не расшатываются настолько, чтобы смещаться при жевании, или он не возникает у человека с ВИЧ-инфекцией.

Диагностика периодонтита Стоматологический осмотр

Иногда рентгенологическое обследование Для диагностики периодонтита стоматологи осматривают зубы и измеряют глубину карманов в деснах с помощью тонкого зонда. Проводится рентгенологическое исследование, чтобы определить степень потери костной ткани.

Лечение периодонтита Лечение факторов риска

Профессиональная чистка

Иногда хирургическое вмешательство и удаление зуба

Иногда антибиотики Модификация факторов риска, таких как плохая гигиена полости рта и курение, улучшает результаты. Для пациентов с сахарным диабетом важен достаточный контроль уровня сахара в крови. В отличие от гингивита, который обычно проходит при надлежащей гигиене полости рта (ежедневная чистка зубов зубной щеткой и зубной нитью), для периодонтита необходим многократный профессиональный уход. Люди, соблюдающие надлежащую гигиену полости рта, могут проводить чистку только на 2–3 миллиметра (менее 1/8 дюйма) ниже линии десен. Однако стоматологи могут чистить карманы до 6–7 миллиметров (¼ дюйма) в глубину путем удаления зубного камня и сглаживания поверхности корня зуба, что позволяет удалить налет, зубной камень и пораженную болезнью поверхность корня. Если карман достигает глубины 5 миллиметров (около 3/16 дюйма) или более, часто требуется хирургическое вмешательство. Стоматологи или пародонтологи могут добраться до зуба ниже линии десен путем хирургического вскрытия лоскута ткани десен (периодонтальной лоскутной операции). Они тщательно чистят зубы и исправляют дефекты кости (иногда путем костной пластики) под лоскутом, а затем пришивают лоскут на место. Стоматологи или пародонтологи также могут удалить часть зараженной и отделенной десны (гингивэктомия), так что остальную часть десны можно прочно прикрепить обратно к зубам, а больные потом могут удалить бляшки дома. Иногда проводится удаление зубов (экстракция). Если после хирургической операции рот болит, то вместо чистки зубов щеткой и зубной нитью можно пользоваться раствором хлоргексидина для полоскания полости рта в течение 1 минуты два раза в день. Стоматологи могут назначить антибиотики (например, амоксициллин или метронидазол), особенно в случае скопления гноя (абсцесс). Стоматологи могут также вводить содержащие антибиотики материалы (турунды или гели) в глубокие карманы десен, чтобы высокие концентрации лекарственного препарата могли попасть в пораженный участок. Периодонтальный абсцесс вызывает внезапное разрушение кости, но экстренное оперативное лечение и применение антибиотиков может обеспечить быстрое восстановление большей части пораженной кости.