Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Патологии, связанные с зубными имплантатами

Авторы:James T. Ubertalli, DMD, Hingham, MA
Проверено/пересмотрено апр. 2024
Просмотреть профессиональную версию

У людей с зубными имплантатами могут развиться заболевания мягких и твердых тканей, в которых установлены имплантаты, в результате скопления бактерий у основания имплантата. Легкие формы характеризуются покраснением, отеком и болезненностью десен, которые иногда кровоточат при прощупывании и/или содержат скопления гноя. На более поздней стадии это заболевание приводит к потере поддерживающей кости.

    Существуют три типа заболеваний, связанных с имплантатами:

    • Мукозит, связанный с имплантатами

    • Периимплантит

    • Периимплантатная потеря тканей десны и/или челюстной кости

    Мукозит, связанный с имплантатами

    Мукозит, связанный с имплантатами, поражает мягкую ткань десны, непосредственно окружающую имплантат. Причиной этого воспаления является бляшка и характеризуется опухшими деснами, которые кровоточат при прощупывании. Стоматологи проводят лечение этой патологии таким же образом, как и устранение бляшек.

    Периимплантит

    При периимплантите воспаление мягких тканей вокруг имплантата сопровождается прогрессирующей потерей поддерживающей кости. Периимплантит связан с недостаточным контролем бляшек и встречается у людей с тяжелым периодонтитом в анамнезе. Стоматологи проводят лечение этой патологии таким же образом, как и лечение периодонтита.

    Периимплантатная потеря мягких и/или твердых тканей

    Нормальное заживление после потери зубов может привести к дефициту кости челюсти или недостаточности ткани десны, достаточно здоровой и плотной для поддержания имплантата. Стоматологи устраняют эту патологию путем трансплантации этих твердых или мягких тканей.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.