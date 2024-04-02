Патологии, связанные с зубными имплантатами Авторы: Hingham, MA James T. Ubertalli , DMD , Проверено/пересмотрено апр. 2024 Просмотреть профессиональную версию

У людей с зубными имплантатами могут развиться заболевания мягких и твердых тканей, в которых установлены имплантаты, в результате скопления бактерий у основания имплантата. Легкие формы характеризуются покраснением, отеком и болезненностью десен, которые иногда кровоточат при прощупывании и/или содержат скопления гноя. На более поздней стадии это заболевание приводит к потере поддерживающей кости.

Существуют три типа заболеваний, связанных с имплантатами: Мукозит, связанный с имплантатами

Периимплантит

Периимплантатная потеря тканей десны и/или челюстной кости Мукозит, связанный с имплантатами Мукозит, связанный с имплантатами, поражает мягкую ткань десны, непосредственно окружающую имплантат. Причиной этого воспаления является бляшка и характеризуется опухшими деснами, которые кровоточат при прощупывании. Стоматологи проводят лечение этой патологии таким же образом, как и устранение бляшек. Периимплантит При периимплантите воспаление мягких тканей вокруг имплантата сопровождается прогрессирующей потерей поддерживающей кости. Периимплантит связан с недостаточным контролем бляшек и встречается у людей с тяжелым периодонтитом в анамнезе. Стоматологи проводят лечение этой патологии таким же образом, как и лечение периодонтита. Периимплантатная потеря мягких и/или твердых тканей Нормальное заживление после потери зубов может привести к дефициту кости челюсти или недостаточности ткани десны, достаточно здоровой и плотной для поддержания имплантата. Стоматологи устраняют эту патологию путем трансплантации этих твердых или мягких тканей.