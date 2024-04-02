Острый некротический язвенный гингивит (ОНЯГ) — это болезненная инфекция десен, вызывающая жар, иногда неприятный запах изо рта и плохое самочувствие.

Если обычные бактерии в полости рта слишком быстро размножаются, то на деснах может появиться инфекция.

Десны болят, а изо рта иногда исходит крайне неприятный запах.

Эффективное действие оказывает профессиональная чистка, иногда с последующими полосканиями перекисью водорода и приемом антибиотиков, а также надлежащая гигиена полости рта.

Острый некротический язвенный гингивит теперь встречается редко, хотя незначительные инфекции десен, поражающие лишь несколько зубов, по-видимому, встречаются относительно часто. Тяжелая форма обычно встречается только у людей с нарушениями иммунной системы (например, вследствие ВИЧ/СПИДа или приема иммунодепрессантов). Острый некротический язвенный гингивит не заразен.

Знаете ли Вы, что...

Инфекция вызывается аномально быстрым ростом бактерий, которые обычно находятся во рту, не причиняя никакого вреда. Недостаточная гигиена полости рта, как правило, вносит свой вклад в развитие ОНЯГ, а физический или эмоциональный стресс, недостаток питания и недосыпание способствуют ее развитию. Заражение происходит чаще всего у людей, которые страдают гингивитом, а затем испытывают стресс (например, экзаменационная сессия или базовая военная подготовка). Острый некротический язвенный гингивит встречается гораздо чаще среди курящих людей, чем среди некурящих.

Симптомы ОНЯГ Острый некротический язвенный гингивит Изображение Снимок любезно предоставлен доктором стоматологических наук Крейгом Фаулером (Craig Fowler, DDS) Обычно ОНЯГ начинается внезапно с боли и кровоточивости десен, чрезмерного образования слюны и иногда с крайне зловонного запаха изо рта. Также могут возникать жар и общее недомогание. Края десен между зубами кажутся перфорированными и начинают образовываться раны (язвы), покрытые серым слоем отмершей ткани. Десны легко кровоточат, и больно говорить, есть и глотать. Часто распухают лимфатические узлы под челюстью, и начинается незначительное повышение температуры.

Диагностика ОНЯГ Стоматологический осмотр Поскольку запах изо рта настолько зловонный, стоматологи иногда ставят предварительный диагноз «Острый некротический язвенный гингивит (ОНЯГ)» сразу же, как только начинают общаться с больным. В других случаях диагноз становится очевидным на основании внешнего вида полости рта и десен. Если десны быстро не отвечают на терапию, стоматологи могут назначить другие обследования, чтобы исключить другие причины.

Лечение ОНЯГ Профессиональная чистка

Ополаскиватели для полости рта

Иногда антибиотики

Надлежащая гигиена полости рта Лечение острого некротического язвенного гингивита (ОНЯГ) начинается с мягкой тщательной профессиональной чистки, выполняемой в течение нескольких дней. Дома пациентам рекомендуют полоскать рот соленой водой, раствором перекиси водорода (простая аптечная перекись водорода, смешанная с водой в одинаковых соотношениях) или хлоргексидином. В первые несколько дней полоскание можно рекомендовать вместо чистки зубов зубной щеткой, поскольку отмечается чувствительность десен. Можно использовать мягкую зубную щетку или махровую салфетку для протирки зубов. Если чистку нужно отсрочить (например, если нет стоматолога или необходимых инструментов), то врач назначает антибиотики внутрь (такие как метронидазол, амоксициллин, клиндамицин, эритромицин или тетрациклин). Инфекция очень хорошо реагирует на хорошую гигиену полости рта (ежедневная чистка зубной щеткой и зубной нитью). Стоматологи также рекомендуют отдыхать, пить много жидкости, употреблять питательную пищу и принимать обезболивающие. Стоматологи также рекомендуют воздержаться от курения и употребления горячей или острой пищи.