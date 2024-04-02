Почти все гингивиты обусловлены бляшками, которые представляет собой напоминающее пленку вещество, состоящее из бактерий, слюны, остатков пищи и мертвых клеток, постоянно откладывающееся на зубах. Бесспорно, наиболее распространенной причиной является:

Неправильная чистка зубов зубной щеткой и ненадлежащее использование зубной нити

Без надлежащей чистки бляшка остается вдоль десны и накапливается между деснами и зубами (гингивит не возникает в местах, где отсутствуют зубы). Бляшки также накапливаются в поврежденных пломбах и вокруг зубов рядом с плохо почищенными частичными зубными протезами, мостами и ортодонтическими аппаратами. Если бляшка остается на зубах в течение более 72 часов, она может затвердеть и превратится в зубной камень, который нельзя полностью удалить зубной щеткой и зубной нитью.

Бляшка раздражает десны и создает зазоры между зубами и деснами. Бактерии, живущие в этих зазорах, могут вызывать гингивит, а также полости в корнях зубов. Десны выглядят красными и припухшими и становятся подвижными вместо того, чтобы крепко и плотно прилегать к зубам. Десны могут легко кровоточить, особенно во время чистки зубной щеткой или во время еды. Люди обычно не чувствуют боль.

Надлежащая гигиена полости рта — ежедневная чистка зубной щеткой и зубной нитью — может предотвратить развитие гингивита, вызванного бляшками. Некоторые жидкости для полоскания рта также помогают регулировать образование бляшек. После образования зубного камня его может удалить только врач-стоматолог или стоматолог-гигиенист. Как правило, профессиональную чистку зубов (которую еще называют «снятием зубного камня» или профилактикой) нужно делать один раз в 6–12 месяцев. При несоблюдении надлежащей гигиены полости рта, заболеваниях, которые могут привести к развитию гингивита, или в случае более быстрого образования бляшек, чем обычно, профессиональная чистка зубов требуется чаще. Благодаря превосходному кровоснабжению десны быстро выздоравливают после удаления зубного камня и бляшек при условии продолжения тщательной чистки зубов зубной щеткой и зубной нитью.

Помимо несоблюдения надлежащей гигиены полости рта, гингивит, вызванный бляшками, могут также вызывать или усугублять:

Гингивит, вызванный лекарственными препаратами Некоторые лекарственные препараты могут вызывать разрастание (гиперплазию) ткани десен, при котором удаление бляшек затрудняется, и часто развивается гингивит. Например, фенитоин (принимается для контроля судорожных припадков), циклоспорин (принимается после операции по пересадке органов) и блокаторы кальциевых каналов, такие как нифедипин (принимается для контроля артериального давления и нарушений сердечного ритма) могут вызывать такой чрезмерно быстрый рост. Кроме того, обострить гингивит могут пероральные или инъекционные контрацептивы, а также воздействие свинца или висмута (который широко используется в косметических средствах) или других тяжелых металлов, таких, как никель (используется в ювелирных украшениях). Состояния, которые могут вызвать или усилить гингивит, нужно лечить или контролировать. Если больному необходим прием лекарственного препарата, который вызывает чрезмерно быстрый рост ткани десен, возможно, потребуется удалить избыток ткани десен хирургическим путем. Однако тщательная гигиена полости рта в домашних условиях и частые чистки камня у стоматолога или стоматолога-гигиениста могут замедлить темпы роста тканей и устранить необходимость проведения операции.

Гингивит, вызванный дефицитом витаминов В редких случаях дефицит витаминов может стать причиной гингивита. Недостаток витамина С (цинга) может привести к воспалению и кровоточивости десен (см. Периодонтит). Во рту могут появляться красные или лиловые точки либо гематомы. Недостаток никотиновой кислоты (пеллагра) также вызывает воспаление и кровоточивость десен и предрасположенность к определенным инфекциям полости рта, таким как молочница, или к воспалению языка (глоссит). Кроме того, краснеют и трескаются губы, язык становится гладким и ярко красным, и на языке и слизистой оболочке полости рта могут появляться язвы. Недостаток этих витаминов редко встречается в Соединенных Штатах. Недостаток витамина C и ниацина можно лечить посредством приема витамина С и ниацина, а также диетой, которая включает больше свежих фруктов и овощей.

Гингивит, вызванный гормональными изменениями Беременность может усилить умеренный гингивит, в первую очередь в результате гормональных изменений. Некоторые беременные женщины могут неосознанно усугублять проблему, пренебрегая гигиеной полости рта, потому что их тошнит по утрам и они чувствуют себя уставшими. Также во время беременности незначительное раздражение, часто скопление зубного камня или восстановленный зуб с необработанным краем могут вызвать разрастание мягкой красноватой бесформенной ткани десны, называемой пиогенной гранулемой. Распухшая ткань легко кровоточит при повреждении и может затруднять прием пищи. Если беременные женщины пренебрегают гигиеной полости рта из-за утренней тошноты и/или усталости, стоматологи могут предложить способы поддержания чистоты зубов и десен, не усиливающие тошноту. Может помочь легкая чистка зубов зубной щеткой без зубной пасты или даже полоскания соленой водой после чистки зубной щеткой. Причиняющую неудобство пиогенную гранулему можно удалить хирургическим путем. Однако у гранулем, как правило, есть тенденция к повторному появлению до и даже после того, как заканчивается беременность. Менопауза может вызвать десквамативный гингивит — плохо изученное заболевание, которое возникает чаще всего у женщин после наступления менопаузы. В этом состоянии наружные слои десен легко кровоточат и отстают от подлежащей ткани (отшелушиваются), обнажая нервные окончания. Наружные слои тканей десны можно снять с помощью ватного тампона или сдуть воздуходувом стоматолога. Если десквамативный гингивит развивается во время менопаузы, может помочь гормональная терапия. В противном случае стоматологи могут назначить полоскание жидкостью с кортикостероидом или применение кортикостероидной пасты, которая наносится непосредственно на воспаленные области.