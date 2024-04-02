Гингивит — это легкая форма заболевания периодонта, характеризующаяся воспалением десен.
Гингивит чаще всего является следствием неправильной чистки зубов щеткой и зубной нитью, однако он может возникнуть в результате заболеваний или применения некоторых лекарственных препаратов.
Десны становятся красными и отечными и легко кровоточат.
Как правило, диагностика основана на результатах стоматологического обследования десен.
Надлежащая гигиена полости рта, частые профессиональные чистки и правильное питание, как правило, исключают развитие гингивита; могут помочь жидкости для полоскания рта.
Гингивит — это чрезвычайно распространенное заболевание, при котором десны становятся красными и отёчными и легко кровоточат. Гингивит вызывает небольшую боль на ранних стадиях и, следовательно, его можно и не заметить. Однако без лечения гингивит может перейти в периодонтит — более тяжелое заболевание десен, которое может привести к выпадению зубов.
Изображение предоставлено врачом Джонатаном А. Шипом.
Выделяют две категории гингивита:
гингивит, вызванный бляшками;
гингивит, не вызванный бляшками.
Гингивит, вызванный бляшками
Почти все гингивиты обусловлены бляшками, которые представляет собой напоминающее пленку вещество, состоящее из бактерий, слюны, остатков пищи и мертвых клеток, постоянно откладывающееся на зубах. Бесспорно, наиболее распространенной причиной является:
Неправильная чистка зубов зубной щеткой и ненадлежащее использование зубной нити
Без надлежащей чистки бляшка остается вдоль десны и накапливается между деснами и зубами (гингивит не возникает в местах, где отсутствуют зубы). Бляшки также накапливаются в поврежденных пломбах и вокруг зубов рядом с плохо почищенными частичными зубными протезами, мостами и ортодонтическими аппаратами. Если бляшка остается на зубах в течение более 72 часов, она может затвердеть и превратится в зубной камень, который нельзя полностью удалить зубной щеткой и зубной нитью.
Бляшка раздражает десны и создает зазоры между зубами и деснами. Бактерии, живущие в этих зазорах, могут вызывать гингивит, а также полости в корнях зубов. Десны выглядят красными и припухшими и становятся подвижными вместо того, чтобы крепко и плотно прилегать к зубам. Десны могут легко кровоточить, особенно во время чистки зубной щеткой или во время еды. Люди обычно не чувствуют боль.
Надлежащая гигиена полости рта — ежедневная чистка зубной щеткой и зубной нитью — может предотвратить развитие гингивита, вызванного бляшками. Некоторые жидкости для полоскания рта также помогают регулировать образование бляшек. После образования зубного камня его может удалить только врач-стоматолог или стоматолог-гигиенист. Как правило, профессиональную чистку зубов (которую еще называют «снятием зубного камня» или профилактикой) нужно делать один раз в 6–12 месяцев. При несоблюдении надлежащей гигиены полости рта, заболеваниях, которые могут привести к развитию гингивита, или в случае более быстрого образования бляшек, чем обычно, профессиональная чистка зубов требуется чаще. Благодаря превосходному кровоснабжению десны быстро выздоравливают после удаления зубного камня и бляшек при условии продолжения тщательной чистки зубов зубной щеткой и зубной нитью.
Помимо несоблюдения надлежащей гигиены полости рта, гингивит, вызванный бляшками, могут также вызывать или усугублять:
Лекарственные препараты
Гормональные изменения
Лейкоз и лейкопения (низкий уровень лейкоцитов)
Гингивит, вызванный лекарственными препаратами
Некоторые лекарственные препараты могут вызывать разрастание (гиперплазию) ткани десен, при котором удаление бляшек затрудняется, и часто развивается гингивит. Например, фенитоин (принимается для контроля судорожных припадков), циклоспорин (принимается после операции по пересадке органов) и блокаторы кальциевых каналов, такие как нифедипин (принимается для контроля артериального давления и нарушений сердечного ритма) могут вызывать такой чрезмерно быстрый рост. Кроме того, обострить гингивит могут пероральные или инъекционные контрацептивы, а также воздействие свинца или висмута (который широко используется в косметических средствах) или других тяжелых металлов, таких, как никель (используется в ювелирных украшениях).
Состояния, которые могут вызвать или усилить гингивит, нужно лечить или контролировать. Если больному необходим прием лекарственного препарата, который вызывает чрезмерно быстрый рост ткани десен, возможно, потребуется удалить избыток ткани десен хирургическим путем. Однако тщательная гигиена полости рта в домашних условиях и частые чистки камня у стоматолога или стоматолога-гигиениста могут замедлить темпы роста тканей и устранить необходимость проведения операции.
Гингивит, вызванный дефицитом витаминов
В редких случаях дефицит витаминов может стать причиной гингивита. Недостаток витамина С (цинга) может привести к воспалению и кровоточивости десен (см. Периодонтит). Во рту могут появляться красные или лиловые точки либо гематомы.
Недостаток никотиновой кислоты (пеллагра) также вызывает воспаление и кровоточивость десен и предрасположенность к определенным инфекциям полости рта, таким как молочница, или к воспалению языка (глоссит). Кроме того, краснеют и трескаются губы, язык становится гладким и ярко красным, и на языке и слизистой оболочке полости рта могут появляться язвы.
Недостаток этих витаминов редко встречается в Соединенных Штатах.
Недостаток витамина C и ниацина можно лечить посредством приема витамина С и ниацина, а также диетой, которая включает больше свежих фруктов и овощей.
Гингивит, вызванный гормональными изменениями
Беременность может усилить умеренный гингивит, в первую очередь в результате гормональных изменений. Некоторые беременные женщины могут неосознанно усугублять проблему, пренебрегая гигиеной полости рта, потому что их тошнит по утрам и они чувствуют себя уставшими. Также во время беременности незначительное раздражение, часто скопление зубного камня или восстановленный зуб с необработанным краем могут вызвать разрастание мягкой красноватой бесформенной ткани десны, называемой пиогенной гранулемой. Распухшая ткань легко кровоточит при повреждении и может затруднять прием пищи.
Если беременные женщины пренебрегают гигиеной полости рта из-за утренней тошноты и/или усталости, стоматологи могут предложить способы поддержания чистоты зубов и десен, не усиливающие тошноту. Может помочь легкая чистка зубов зубной щеткой без зубной пасты или даже полоскания соленой водой после чистки зубной щеткой. Причиняющую неудобство пиогенную гранулему можно удалить хирургическим путем. Однако у гранулем, как правило, есть тенденция к повторному появлению до и даже после того, как заканчивается беременность.
Менопауза может вызвать десквамативный гингивит — плохо изученное заболевание, которое возникает чаще всего у женщин после наступления менопаузы. В этом состоянии наружные слои десен легко кровоточат и отстают от подлежащей ткани (отшелушиваются), обнажая нервные окончания. Наружные слои тканей десны можно снять с помощью ватного тампона или сдуть воздуходувом стоматолога.
Если десквамативный гингивит развивается во время менопаузы, может помочь гормональная терапия. В противном случае стоматологи могут назначить полоскание жидкостью с кортикостероидом или применение кортикостероидной пасты, которая наносится непосредственно на воспаленные области.
Гингивит, вызванный лейкозом
Лейкоз может вызывать гингивит. По сути дела, гингивит — это первый признак заболевания примерно у 25 % детей, больных лейкемией. Проникновение лейкозных клеток в десны вызывает гингивит, а снижение способности бороться с инфекциями усугубляет его. Десны становятся красными, болезненными и отечными и легко кровоточат. Часто кровотечение продолжается в течение нескольких минут или даже дольше, потому что кровь у больных лейкозом плохо свертывается. Реже в ткани десен может развиться рак.
В случае гингивита, вызванного лейкозом, можно предотвратить кровотечение, аккуратно протерев зубы и десны марлевым тампоном или губкой вместо чистки зубной щеткой и зубной нитью. Стоматологи могут прописать хлоргексидин для полоскания рта для профилактики скопления бляшек и инфекций в полости рта. Когда лейкоз находится на стадии ремиссии (когда признаки рака исчезают), хороший уход за зубами может восстановить здоровье десен.
Гингивит, не вызванный бляшками
Гингивит, который не вызван бляшками, возникает у небольшого процента людей. К таким причинам относятся инфекции, аллергия, другие заболевания и травмы.
Гингивит, вызванный инфекциями
Вирусные инфекции могут стать причиной гингивита. Острый герпетический гингивостоматит представляет собой болезненную вирусную инфекцию десен и других участков полости рта, вызванную вирусом герпеса. В результате инфекции десны становятся ярко-красными, а в полости рта образуется много маленьких белых или желтых язв.
Острый герпетический гингивостоматит обычно проходит через 2 недели без лечения. Интенсивная чистка не помогает, поэтому следует осторожно чистить зубы, пока инфекция причиняет боль. Стоматологи могут порекомендовать жидкость с анестезирующим средством для полоскания рта, чтобы уменьшить дискомфорт во время приема пищи и питья.
Грибковые инфекции также могут вызвать гингивит. Грибки обычно растут в полости рта в очень маленьких количествах. Применение антибиотиков или изменение общего состояния может увеличить количество грибков в полости рта. Молочница (кандидоз) представляет собой грибковую инфекцию, при которой в результате чрезмерно роста грибков, в частности Candida albicans, образуется белая или красная пленка, вызывающая раздражение десен. Эта пленка также может покрывать язык и уголки рта и оставляет кровоточащую поверхность при попытке стереть ее.
Молочницу можно лечить противогрибковым лекарственным препаратом, таким как нистатин, в форме жидкости для полоскания рта или пастилки, предназначенной для медленного растворения во рту. Протезы также следует оставлять на ночь в растворе нистатина. Также может помочь надлежащая гигиена полости рта (тщательная чистка зубов зубной щеткой и зубной нитью), а также лечение первопричинных стоматологических проблем, таких как плохо подогнанные протезы.
Гингивит, вызванный ретенированным зубом (перикоронитом)
Гингивит может развиваться на деснах, окружающих коронку ретенированного зуба (зуба, который не полностью прорезался). При таком состоянии, называемом перикоронит, десна над зубом, который не полностью прорезался, распухает. В лоскут десны над частично прорезавшимся зубом могут попадать жидкости, кусочки пищи и бактерии.
Перикоронит чаще всего возникает вокруг зубов мудрости (третьи моляры), в частности в нижних зубах мудрости. Если верхний зуб мудрости прорезался раньше нижнего, то он может накусывать этот лоскут, увеличивая раздражение. Инфекции могут развиваться и распространяться на горло или щеку. Лоскут исчезает, когда зуб полностью прорезается.
При возникновении перикоронита стоматологи могут промывать лоскут десны соленой водой для вымывания остатков пищи и бактерий. Иногда назначают полоскание рта дома соленой водой, перекисью водорода или антисептиком хлоргексидином. Если на рентгене видно, что нижний зуб вряд ли полностью прорежется, стоматологи могут удалить верхний зуб и назначить антибиотики для приема в течение нескольких дней, прежде чем удалить нижний зуб. Иногда стоматологи сразу же удаляют нижний зуб.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот общий ресурс предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.
Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований (National Institute of Dental and Craniofacial Research): этот государственный сайт охватывает широкий круг тем, связанных со здоровьем полости рта и зубов (на английском и испанском языках), включая определения часто встречающихся терминов и новейшую информацию о клинических исследованиях, связанных с заболеваниями полости рта и зубов.