Ретенированные зубы — это зубы, которые не могут должным образом прорезаться сквозь десну.

(См. также Краткие сведения о заболеваниях зубов.)

Ретенция обычно вызывается скученностью зубов, когда для появления новых зубов нет достаточного места. Ретенция может появляться тогда, когда молочный зуб выпадает до прорезывания нового зуба, что позволяет остальным зубам сдвигаться на место, предназначенное для этого нового зуба. Однако большинство ретенированных зубов — это зубы мудрости, так как они прорезываются последними из постоянных зубов, и челюсти не хватает места для их размещения.

Ретенированные зубы могут инфицироваться и мало задействованы в жевании, поэтому их зачастую удаляют. Часто удаление проводится в кабинете стоматолога. У стоматолога пациент остается в сознании, ему делают местную анестезию или дают успокаивающее средство. Иногда хирургическая операция проводится в больнице. В больнице пациенту делают общую анестезию, чтобы он уснул.