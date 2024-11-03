Пульпит – это болезненное воспаление пульпы зуба, самой внутренней части зуба, содержащей нервы и кровеносные сосуды.

(См. также Краткие сведения о заболеваниях зубов.)

Самой частой причиной возникновения пульпита является кариес, на втором месте – травма. Если небольшое воспаление удаётся погасить, то оно не наносит вреда пульпе. Сильное воспаление вызывает отмирание пульпы.

Пульпит может привести к инфекции, при которой у корня зуба развивается скопление гноя (периапикальный абсцесс). Невылеченная инфекция в зубе может распространиться на челюсть или другие участки тела (например, в головной мозг или в пазухи носа).

Анатомия зуба

Симптомы пульпита Пульпит вызывает сильную зубную боль. При формировании абсцесса зуб становится очень чувствительным к надавливанию и простукиванию стоматологическим инструментом.

Диагностика пульпита Обследование врачом;

Иногда рентгенологическое исследование зубов

Изучение чувствительности зуба

Определение жизнеспособности пульпы с помощью электрического аппарата для обследования пульпы Чтобы определить, является ли пульпа достаточно здоровой, стоматологи проводят некоторые исследования. Например, стоматолог применяет горячий, сладкий или холодный раздражитель. Если боль проходит через 1–2 секунды после удаления раздражителя, пульпа может быть достаточно здоровой для сохранения (обратимый пульпит). Если боль продолжается после удаления раздражителя или появляется спонтанно, пульпа может быть недостаточно здоровой для сохранения (необратимый пульпит). Стоматолог также может использовать электрический пульп-тестер, который определяет, жива ли пульпа, но не определяет, здорова ли она. Если человек чувствует небольшой электрический разряд, нанесённый зубу, пульпа жива. Чувствительность к простукиванию зуба часто означает, что воспаление распространилось на окружающие ткани. Иногда врачи проводят рентгенологическое исследование для оценки кости вокруг зуба на предмет изменений, связанных с воспалением пульпы, например, появления кисты или воспаления кости.

Лечение пульпита Удаление полости

Восстановление зуба

Иногда лечение корневого канала

Иногда антибиотики Воспаление прекращается после устранения причины. При обратимом пульпите боль и воспаление прекращаются после того, как стоматолог удаляет кариес (полости) и восстанавливает зуб. Если пульпит выявлен на ранней стадии, иногда стоматолог может поставить временную пломбу с анестетиком, который устраняет боль. Эту пломбу можно оставить на 6–8 недель, а потом заменить на постоянную. Чаще всего стоматолог сразу ставит постоянную пломбу. При необратимом пульпите повреждения пульпы обширны и необратимы. Единственным способом устранения боли является удаление пульпы путем лечения корневого канала или удаление зуба (экстракции). Если есть другие признаки инфекции (такие, как повышение температуры), стоматологи могут назначить антибиотики внутрь. Иногда лечение корневого канала повторяют, если симптомы не исчезают или ухудшаются.