Существует множество факторов риска развития кариозных полостей:

Недостаточный контроль за образованием налета и зубного камня

Дефекты в поверхности зуба

Частое употребление сладких и/или высококислотных продуктов и жидкостей

Слишком малое количество фторидов в диете

Снижение слюноотделения (например, вследствие приема некоторых лекарственных препаратов, лучевой терапии рака или системных расстройств, вызывающих нарушение функции слюнной железы)

Генетические факторы

Бляшка — это напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий, слюны, остатков пищи и отмерших клеток и постоянно откладывается на зубах.

Отложение камня, которое также имеет научное название «зубной камень» — это затвердевшая бляшка. Она может быть белого цвета, однако чаще она желтая и образуется у основания зубов.

Для развития кариеса зуб должен быть предрасположен к нему, должны присутствовать кислотообразующие бактерии и питательные вещества (такие как сахар), чтобы эти бактерии могли размножаться и вырабатывать кислоту. Предрасположенный к кариесу зуб имеет относительно мало защитного фтора, содержащегося в эмали, или имеет углубления, бороздки или трещины, в которых формируется бляшка. Плохой уход за полостью рта, который позволяет формироваться бляшкам и зубному камню, может ускорить этот процесс. Хотя в ротовой полости содержится большое количество бактерий, только определенные их штаммы вырабатывают кислоту, которая вызывает кариес.

Питательные вещества, необходимые кариесогенным бактериям, поступают из питания человека. Когда младенцев кладут в кровать с бутылочкой, наполненной не обычной водой, а чем-либо другим, их зубы дольше контактируют с молочной смесью, молоком или соком, что повышает вероятность возникновения кариеса. Большое количество сахара в рационе тоже обеспечивает бактерии пищей.

Кислота в пище ускоряет разрушение зубов. (Например, безалкогольные напитки, спортивные напитки и энергетические напитки, которые обычно содержат кислоту, способствуют развитию кариеса.)

Пониженное слюноотделение из-за приема лекарственных препаратов или вследствие заболеваний (таких как синдром Шегрена) подвергает людей большему риску кариеса. Люди старшего возраста часто принимают лекарственные препараты, снижающие слюноотделение, что повышает риск развития кариеса.

У некоторых людей в ротовой полости живут особенно активные кариесогенные бактерии. Родители могут передавать бактерии ребенку через поцелуи, пробуя пищу ребёнка или используя совместные столовые приборы. Бактерии развиваются в ротовой полости ребенка после появления первых зубов, а затем могут вызывать кариес. Таким образом, склонность к кариесу в семьях не обязательно отражает плохой уход за полостью рта или привычки неправильного питания. Эти бактерии могут также передаваться (редко) через социальные контакты с людьми вне семьи.

Рецессия десны также повышает вероятность развития полостей, поскольку обнажаются корни зубов, не защищенных внешним слоем эмали. Тогда бактериям легче проникнуть во внутренние слои зуба. Рецессия десны и снижение слюноотделения вызывают у пожилых людей склонность к развитию кариеса корня зуба.