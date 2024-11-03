Полости — это разрушившиеся участки в зубах, результат процесса, при котором постепенно растворяется внешняя твердая оболочка зуба (эмаль) и его внутренняя часть.
(См. также Краткие сведения о заболеваниях зубов.)
Бактерии и остатки пищи накапливаются на поверхности зуба, и бактерии вырабатывают кислоты, которые вызывают гниение.
Зубная боль возникает, когда гниение затрагивает внутреннюю часть зуба.
Стоматологи могут обнаружить полости при периодическом осмотре зубов и на рентгеновских снимках.
Правильная гигиена полости рта и регулярный стоматологический осмотр вместе со здоровым питанием помогают предотвратить образование полостей.
Лечение фторидами помогает заживить поверхностный кариес, но при более глубоком кариесе стоматолог должен высверлить сгнившую часть и запломбировать образовавшееся пространство.
Наряду с простудой и заболеваниями десен кариес (вызванный бактериями) является одной из наиболее распространенных болезней у человека. Если полости не лечить должным образом у стоматолога, они продолжают увеличиваться. В конечном итоге нелеченый кариес может привести к потере зуба. Кариес у детей может привести к преждевременной потере молочных зубов, что вызывает смещение соседних зубов и может препятствовать прорезыванию постоянных зубов.
Факторы риска образования полостей
Существует множество факторов риска развития кариозных полостей:
Недостаточный контроль за образованием налета и зубного камня
Дефекты в поверхности зуба
Частое употребление сладких и/или высококислотных продуктов и жидкостей
Слишком малое количество фторидов в диете
Снижение слюноотделения (например, вследствие приема некоторых лекарственных препаратов, лучевой терапии рака или системных расстройств, вызывающих нарушение функции слюнной железы)
Генетические факторы
Бляшка — это напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий, слюны, остатков пищи и отмерших клеток и постоянно откладывается на зубах.
Отложение камня, которое также имеет научное название «зубной камень» — это затвердевшая бляшка. Она может быть белого цвета, однако чаще она желтая и образуется у основания зубов.
Для развития кариеса зуб должен быть предрасположен к нему, должны присутствовать кислотообразующие бактерии и питательные вещества (такие как сахар), чтобы эти бактерии могли размножаться и вырабатывать кислоту. Предрасположенный к кариесу зуб имеет относительно мало защитного фтора, содержащегося в эмали, или имеет углубления, бороздки или трещины, в которых формируется бляшка. Плохой уход за полостью рта, который позволяет формироваться бляшкам и зубному камню, может ускорить этот процесс. Хотя в ротовой полости содержится большое количество бактерий, только определенные их штаммы вырабатывают кислоту, которая вызывает кариес.
Питательные вещества, необходимые кариесогенным бактериям, поступают из питания человека. Когда младенцев кладут в кровать с бутылочкой, наполненной не обычной водой, а чем-либо другим, их зубы дольше контактируют с молочной смесью, молоком или соком, что повышает вероятность возникновения кариеса. Большое количество сахара в рационе тоже обеспечивает бактерии пищей.
Кислота в пище ускоряет разрушение зубов. (Например, безалкогольные напитки, спортивные напитки и энергетические напитки, которые обычно содержат кислоту, способствуют развитию кариеса.)
Пониженное слюноотделение из-за приема лекарственных препаратов или вследствие заболеваний (таких как синдром Шегрена) подвергает людей большему риску кариеса. Люди старшего возраста часто принимают лекарственные препараты, снижающие слюноотделение, что повышает риск развития кариеса.
У некоторых людей в ротовой полости живут особенно активные кариесогенные бактерии. Родители могут передавать бактерии ребенку через поцелуи, пробуя пищу ребёнка или используя совместные столовые приборы. Бактерии развиваются в ротовой полости ребенка после появления первых зубов, а затем могут вызывать кариес. Таким образом, склонность к кариесу в семьях не обязательно отражает плохой уход за полостью рта или привычки неправильного питания. Эти бактерии могут также передаваться (редко) через социальные контакты с людьми вне семьи.
Рецессия десны также повышает вероятность развития полостей, поскольку обнажаются корни зубов, не защищенных внешним слоем эмали. Тогда бактериям легче проникнуть во внутренние слои зуба. Рецессия десны и снижение слюноотделения вызывают у пожилых людей склонность к развитию кариеса корня зуба.
Взгляд на старение: Выпадение зуба
Всего одно поколение назад большинство людей предполагало, что достигнет пожилого возраста с искусственными зубами или вообще без зубов. За последние несколько десятилетий эти прогнозы существенно изменились в большинстве стран, где имеется доступ к стоматологической помощи. Хотя практически половина людей от 85 лет и выше не имеют естественных зубов, вероятность потери зубов при старении постоянно снижается. Существует несколько причин для такого изменения: улучшение питания, улучшенный доступ к стоматологическому обслуживанию и более качественное лечение зубного кариеса и заболеваний периодонта.
При выпадении зубов значительно сложнее жевать, а речь превращается в сложную задачу. Отсутствие зубов кардинально меняет вид лица, форму губ, щек, носа и подбородка.
Люди, которые потеряли все или часть зубов, тем не менее, сохраняют способность принимать пищу, но предпочитают более мягкие продукты. Мягкая пища содержит довольно высокое количество углеводов и небогата белками, витаминами и минералами. Пищу, богатую белками, витаминами и минералами, например, мясо, птицу, злаки и свежие фрукты и овощи, труднее пережевывать. Следовательно, пожилые люди, употребляющие в основном мягкую пищу, могут не получать достаточного количества питательных веществ.
Прогрессирование кариеса
Гниение в эмали происходит медленно. После проникновения во второй слой зуба – более мягкий и менее прочный дентин – гниение распространяется быстрее и двигается по направлению к пульпе, самой внутренней части зуба, которая содержит нервы и кровеносные сосуды. Несмотря на то, что для проникновения в эмаль кариесу может понадобиться 2 или 3 года, он может пройти путь от дентина к пульпе – гораздо большее расстояние – менее чем за год. Поэтому кариес корня зуба, начинающийся в дентине, может разрушить значительную часть зуба за короткий срок.
Поверхностный кариес, легко предотвратимый и обратимый вид, развивается наиболее медленно. При поверхностном кариесе полость начинается в виде белого пятна, в котором бактерии растворяют кальций эмали. Поверхностный кариес между постоянными зубами обычно начинается в возрасте от 20 до 30 лет.
Кариес углублений и трещин, который обычно начинается в подростковом возрасте в постоянных зубах, образуется в узких бороздках жевательной поверхности и в задних зубах со стороны щек. Кариес в этих местах быстро прогрессирует. Многие люди не могут как следует очистить подверженные кариесу области, потому что бороздки уже, чем щетинки зубной щетки.
Кариес корня зуба начинается на поверхности покрытия корня (цемента), которое оголилось из-за рецессии десен, обычно у людей старше среднего возраста. Этот вид кариеса часто возникает из-за трудностей в чистке корневой области, недостаточного слюноотделения, рациона с высоким содержанием сахара или комбинации этих факторов. Кариес корня зуба является самым тяжелым видом кариеса зубов в плане профилактики и лечения.
Виды полостей
На изображении слева показан зуб без полостей. На изображении справа показан зуб с 3 видами кариеса.
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Симптомы при образовании полостей
Возникновение боли при кариесе зависит от того, какая часть зуба поражена и насколько глубоко проник кариес. Полость в эмали не причиняет боли. Боль появляется тогда, когда кариес достигает дентина. Вначале человек может чувствовать боль только при контакте пораженного зуба с холодной, горячей или сладкой пищей или напитками. Этот тип боли часто указывает на обратимость воспаления пульпы. Если полость лечится на этой стадии, стоматолог может восстановить зуб, и боль или трудности при жевании в дальнейшем, скорее всего, не возникнут.
Полость, приближающаяся к пульпе или достигшая ее, вызывает необратимое разрушение. Боль продолжается даже после прекращения воздействия (например, холодной водой). Зуб может болеть даже без воздействия на него (спонтанная зубная боль).
Изображение предоставлено врачом Джонатаном А. Шипом.
Если проявляется необратимое повреждение пульпы, и она постепенно отмирает, то боль может временно прекратиться. Затем зуб может стать чувствительным при накусывании или надавливании языком либо пальцем, потому что область на конце корня воспалилась или в корне развилась инфекция. Инфекция может приводить к накоплению гноя (периапикальный абсцесс), который вызывает постоянную боль, усиливающуюся при надкусывании.
Диагностика полостей
Стоматологический осмотр
Регулярные рентгенологические исследования зубов
Иногда специальные инструменты для исследования
Если полость лечить до того, как появляется боль, то шансы повреждения пульпы снижаются, а большая часть зуба сохраняется. Для раннего выявления полостей стоматологи спрашивают о наличии боли, осматривают зубы, зондируют зубы стоматологическими инструментами и могут делать рентгеновские снимки. Некоторые стоматологи также используют специальные красители, волоконно-оптические лампы и/или новые устройства, которые выявляют полости на основании изменений электрической проводимости или отражаемости лазерного излучения.
Пациенты должны проходить стоматологическое обследование каждые 3–12 месяцев, в зависимости от их подверженности развитию кариеса и от рекомендаций стоматолога. Не каждое обследование предусматривает рентгенологическое исследование, но рентгенологическое исследование по-прежнему важно для обнаружения полостей (даже под существующими протезами) и определения глубины этих полостей. Оценка стоматологом зубов определяет частоту проведения рентгенологических исследований. (Они проводятся реже у людей с низким риском развития новых полостей).
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Лечение полостей
Фторид
Пломбы
Удаление корневого канала или зуба
Если кариес остановлен до разрушения поверхности эмали, эмаль может восстановиться самостоятельно (реминерализация) при использовании фтора. Лечение фтором требует использования прописанных сильнодействующих зубных паст с более высоким содержанием фторида натрия и многократного применения фторида натрия в кабинете стоматолога. Продукты, содержащие кальций и фосфаты, также можно наносить на зубы, но они менее эффективны в реминерализации зубов, чем фторид. Диаминфторид серебра (ДФС) может остановить развитие кариеса и реминерализировать пораженные зубы. Тем не менее, поскольку ДФС необратимо окрашивает участки кариеса в черный цвет, его наносят главным образом на молочные зубы.
Если кариес затрагивает дентин и вызывает появление дырки в зубе, стоматолог высверливает сгнившую ткань внутри зуба, а затем заполняет образовавшееся пространство пломбировочным материалом (пломбирование). Лечение кариеса на ранней стадии помогает сохранить прочность зуба и ограничивает риск повреждения пульпы.
Пломбы
Пломбы изготавливаются из различных материалов и могут использоваться внутри зуба или вокруг него. Выбор пломбы зависит от местоположения и размера полости.
Серебряная амальгама (комбинация серебра, ртути, меди, олова и иногда цинка, палладия или индия) чаще всего используется для пломб задних зубов, для которых важна прочность, а серебряный цвет относительно незаметен. Серебряная амальгама довольно недорога и служит в среднем 14 лет. Однако амальгама может прослужить более 40 лет, если она правильно установлена, а пациент соблюдает гигиену ротовой полости.
В целом амальгама служит дольше и более устойчива к образованию дополнительных полостей, чем композитные смолы. Тем не менее, применение амальгамы сокращается по нескольким причинам:
С косметической точки зрения результаты не столь приятны, как при использовании композитных смол или стеклоиономеров.
Композитные смолы более долговечны, чем раньше.
Стоматологические школы в настоящее время стандартно обучают применению альтернатив пломбам из амальгамы.
В настоящее время все чаще принимаются во внимание экологические проблемы, связанные с удалением и утилизацией ртути из амальгамы.
Важно отметить, что уровни ртути в крови не коррелируют с количеством пломб из амальгамы, имеющихся у человека, поэтому опасения касательно «отравления ртутью» могут быть преувеличенными. Чрезвычайно незначительное количество ртути, которая выделяется из амальгамы, не оказывает негативного влияния на здоровье. Стоматологи не рекомендуют заменять амальгаму, так как процедура является дорогой, повреждает структуру зуба, фактически повышает воздействие ртути на пациента и требует использования сепараторов амальгамы для предотвращения высвобождения содержащейся в ней ртути в окружающую среду.
Золотые пломбы (вкладки и накладки) являются прекрасным средством, но стоят дороже. Кроме того, требуется минимум 2 визита к стоматологу для их постоянной установки.
Для передних зубов обычно используются композитные смолы, так как серебро будет заметным. Такие пломбы всё чаще используются и для задних зубов. Несмотря на то преимущество, что он имеет цвет зубов и позволяет стоматологам сохранить большую часть структуры зуба, чем амальгама, полимерный цемент дороже, чем амальгама серебра, и может повысить вероятность развития кариеса по краям. Это связано с тем, что полимерный цемент сжимается при затвердевании. Кроме того, полимерный цемент может прослужить не так долго, как серебряная амальгама, особенно на задних зубах, которые принимают на себя всю нагрузку при жевании. Улучшения полимерного цемента ограничили некоторую усадку, которая возникала в предыдущих вариантах материала.
Усиленный стеклоиономер — пломба под цвет зуба — разработан таким образом, чтобы после установки на место выделять фтор, что особенно удобно для людей, подверженных высокому риску развития кариеса. Стеклоиономер также используется для замещения участков, поврежденных слишком интенсивной чисткой. Также доступны полимермодифицированные стеклоиономерные материалы, которые дают улучшенные косметические результаты, чем обычные стеклоиономеры.
Лечение корневого канала и удаление зуба
Когда кариес проникает достаточно глубоко для необратимого поражения пульпы, единственным способом устранить боль является удаление пульпы путем лечения корневого канала (эндодонтическое лечение) или удаление зуба.
Зуб обезболивают (анестезируют) и вокруг зуба помещается резиновый изолятор слюны, чтобы изолировать зуб от бактерий в ротовой полости. Затем высверливается отверстие на жевательной поверхности заднего зуба или на язычной поверхности переднего зуба.
После этого канал очищается и постепенно сужается от входа до конца корня. Через отверстие в пространство пульпового канала вводятся тонкие инструменты, и оставшаяся пульпа удаляется. Затем канал пломбируется гибким материалом (гуттаперча), который со временем твердеет.
Если удаляется зуб, необходимо как можно скорее поставить замену. В противном случае соседний или противоположный зуб может сместиться и нарушить прикус. Существует несколько вариантов замены удаленного зуба (см. раздел Зубные приспособления).
Профилактика образования полостей
Некоторые общие стратегии являются ключевыми в профилактике кариеса:
Надлежащая гигиена полости рта и регулярные визиты к стоматологу
Здоровое питание
Фториды (в воде, зубной пасте или в обоих случаях)
Пломбы с фторидом, лекарственными веществами и антибактериальная терапия
Гигиена полости рта
Надлежащая гигиена полости рта, которая включает в себя чистку зубов до или после завтрака и перед сном, а также ежедневное полоскание для удаления бляшек, эффективно контролирует поверхностный кариес. Чистка зубов помогает предотвратить образование полостей на боковой и верхней поверхности зуба, а полоскание проникает в область между зубами, которой не достигает зубная щетка.
Электрические и ультразвуковые зубные щетки являются прекрасным средством, однако обычные зубные щетки при правильном использовании тоже достаточно эффективны. Обычно тщательная чистка зубов занимает около 3–4 минут. Людям следует избегать использования слишком большого количества зубной пасты, особенно абразивного типа, который может разрушать зубы (особенно если чистка проводится сразу после употребления кислых напитков). Зубную нить аккуратно двигают между зубами, затем оборачивают вокруг зуба и поверхностей корня в форме буквы «С» по линии десен. Двигая зубную нить вверх и вниз 3 раза, можно удалить бляшки и остатки пищи. Существует множество небольших, похожих на зубочистки приспособлений (зубные ершики) с щетинками или пластмассовыми выступами на концах, которые можно использовать для очищения межзубных промежутков. Эти приспособления эффективны, но их можно использовать только если между зубами имеется достаточный просвет для их применения. Они выпускаются различных размеров и формы и могут использоваться отдельно или вместе с различными зубными пастами или полосканиями. Устройства для чистки водой могут оказаться полезными людям, которым трудно пользоваться зубной нитью. Эти типы устройств считаются вспомогательными, а не заменой обычной зубной нити.
Вначале бляшка достаточно мягкая, и ее удаление зубной щеткой с мягкой щетиной и зубной нитью минимум один раз в сутки снижает вероятность возникновения кариеса. Если бляшка начинает затвердевать (процесс, который начинается примерно через 72 часа), то удаление затрудняется.
Диета
Хотя все углеводы в той или иной степени могут вызывать кариес, главным виновником кариеса являются сахара. Все простые сахара, включая столовый сахар (сахарозу) и сахара в меде (левулёзу и декстрозу), фрукты (фруктозу) и молоко (лактозу), оказывают одинаковое влияние на зубы. Когда сахар контактирует с зубным налетом, бактерии Streptococcus mutans в бляшке начинают вырабатывать кислоту. Количество потребляемого сахара менее важно, чем частота его употребления, потому что важно, сколько времени сахар воздействует на зубы. Следовательно, употребление безалкогольного напитка небольшими глотками в течение часа становится более разрушительным, чем шоколадный батончик, съеденный за 5 минут, несмотря на то, что он может содержать больше сахара. Дети, засыпающие с бутылочкой, даже если в ней находится только молоко или молочная смесь, также подвержены риску образования полостей. Бутылочки, которые даются перед сном, должны содержать только воду.
Тем, кто склонны к образованию полостей, следует употреблять меньше сладостей. Полоскание ротовой полости водой после приема пищи удаляет некоторое количество сахара, однако чистка зубной щеткой более эффективна. Также помогает употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков, хотя диетическая кола содержит кислоту, которая способствует появлению кариеса. Употребление чая или кофе без сахара тоже помогает избежать образования полостей, особенно на обнаженных поверхностях корня зуба.
Фторид
Фторид делает зубы, особенно эмаль, более устойчивыми к кислоте, которая способствует образованию полостей. Фторид, принимаемый внутрь, эффективен во время роста и отвердения зубов. Фторирование воды – это самый действенный способ обеспечить детей фторидом, и в настоящее время более половины населения Соединенных Штатов пьет воду с содержанием фторида. Однако многие могут потреблять такую воду в количестве, недостаточном для того, чтобы значительно снизить развитие кариеса. И наоборот, если в воде слишком много фторида, зубы могут приобрести пятнистость или обесцветиться (флюороз). Обесцвечивание может варьироваться от легкого до тяжелого.
Если вода для ребенка не содержит достаточно фторида, врач или стоматолог может назначить капли, гели, зубные пасты или таблетки с фторидом натрия. Перед проглатыванием таблетки следует разжевывать или держать во рту до растворения. Дети начинают принимать капли или таблетки в возрасте примерно 6 месяцев и могут принимать их до 16 лет. Людям любого возраста, склонным к развитию кариеса, стоматологи могут наносить фторид непосредственно на зубы или рекомендовать им одевать на ночь изготовленную по мерке капу с фторидом.
Фторированная зубная паста полезна как для взрослых, так и для детей. Поскольку маленькие дети могут глотать зубную пасту во время чистки зубов, они склонны к флюорозу (развитию белых или коричневых пятен на зубах из-за слишком большого количества фтора). Для предотвращения этой проблемы они должны использовать детские зубные пасты, содержащие меньшее количество фторидов.
Пломбировочный материал
Иногда стоматологи наносят пломбировочный материал для защиты труднодоступных углублений и трещин, особенно на задних зубах. После тщательной чистки пломбируемого участка стоматолог огрубляет эмаль раствором кислоты, чтобы пломба лучше прилегала к зубам. Затем стоматолог помещает жидкий пластик в углубление и трещины вокруг них. Когда жидкость твердеет, она образует такой эффективный барьер, что любые бактерии внутри углубления или трещины прекращают образование кислоты, так как пища к ним больше не поступает. Около 90 % пломб служат 1 год, и около 60 % — 10 лет. Периодическая необходимость в ремонте или замене пломб определяется во время регулярных стоматологических осмотров.
Антибактериальная терапия
Люди, в большой степени предрасположенные к кариесу, могут нуждаться в антибактериальной терапии. Сначала стоматолог удаляет полости и пломбирует все углубления и трещины в зубах. Затем он может назначить сильнодействующий антисептический ополаскиватель полости рта (хлоргексидин), который применяется в течение 2 недель для того, чтобы убить все вызывающие кариес бактерии, которые находятся в бляшке. Также стоматолог может использовать форму хлоргексидина длительного действия. Целью является замещение кариесогенных бактерий менее вредными бактериями. Однако эффективность хлоргексидина в профилактике кариеса у взрослых неоднозначна. Еще один способ удержания бактерии под контролем — это употребление жевательной резинки или леденцов с ксилитом (заменитель сахара, угнетающий рост вызывающих кариес бактерий в бляшке) людьми, склонными к образованию кариеса.
Антибактериальная терапия может применяться у беременных женщин с тяжелыми случаями образования полостей. Беременные женщины, которые не переносят антибактериальную терапию, могут использовать уже упомянутый ксилит. Ксилит используется с рождения ребенка и до возраста, когда мать уже не пробует его пищу. Ксилит может помочь предотвратить передачу бактерий от матери к ребенку.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот общий ресурс предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.