Периапикальный абсцесс — это скопление гноя у корня зуба, обычно вызванное инфекцией, которая распространилась из зуба на окружающие ткани.

(См. также Краткие сведения о заболеваниях зубов.)

Организм атакует инфекцию большим количеством лейкоцитов. Гной является скоплением таких лейкоцитов, отмершей ткани и бактерий. Иногда гной от зубной инфекции распространяется из верхушки корня в десны, поэтому десны возле корня зуба припухают. Припухлость из-за гноя часто является причиной сильной постоянной боли, которая усиливается при жевании. В зависимости от расположения зуба инфекция может дальше распространяться в мягкие ткани (флегмона) или другие структуры, вызывая припухлость в челюсти, в дно ротовой полости или в область щек. Со временем ткань прорывается, и гной вытекает. Инфекции, которые распространяются на дыхательные пути, могут быть серьезными и даже опасными для жизни.

Стоматологи немедленно приступают к лечению абсцесса, чтобы свести к минимуму вероятность опасного распространения инфекции путем дренирования гноя, для чего требуется хирургическое вмешательство в полости рта для удаления зуба или лечения корневого канала. Антибиотики помогают устранить инфекцию, однако важнее удалить больную пульпу и дренировать гной.