Периапикальный абсцесс — это скопление гноя у корня зуба, обычно вызванное инфекцией, которая распространилась из зуба на окружающие ткани.
(См. также Краткие сведения о заболеваниях зубов.)
Организм атакует инфекцию большим количеством лейкоцитов. Гной является скоплением таких лейкоцитов, отмершей ткани и бактерий. Иногда гной от зубной инфекции распространяется из верхушки корня в десны, поэтому десны возле корня зуба припухают. Припухлость из-за гноя часто является причиной сильной постоянной боли, которая усиливается при жевании. В зависимости от расположения зуба инфекция может дальше распространяться в мягкие ткани (флегмона) или другие структуры, вызывая припухлость в челюсти, в дно ротовой полости или в область щек. Со временем ткань прорывается, и гной вытекает. Инфекции, которые распространяются на дыхательные пути, могут быть серьезными и даже опасными для жизни.
Стоматологи немедленно приступают к лечению абсцесса, чтобы свести к минимуму вероятность опасного распространения инфекции путем дренирования гноя, для чего требуется хирургическое вмешательство в полости рта для удаления зуба или лечения корневого канала. Антибиотики помогают устранить инфекцию, однако важнее удалить больную пульпу и дренировать гной.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот общий ресурс предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.