Краткие сведения о заболеваниях зубов

К частым заболеваниям зубов относятся

Треснувшие, шатающиеся и выбитые зубы считаются неотложными стоматологическими проблемами, как и некоторые виды зубной боли. Зубной кариес, который часто приводит к зубной боли и потере зубов, можно предотвратить с помощью гигиены ротовой полости, с помощью которой можно устранить бляшки и предотвратить образование зубного камня.

Зубной налет — это напоминающее пленку вещество, которое состоит из бактерий, слюны, остатков пищи и мертвых клеток. Он встречается у каждого. Бляшки постоянно формируются на зубах днем и ночью. После чистки зубов бляшка образуется на поверхности зуба в течение 24 часов. Примерно через 72 часа бляшка затвердевает и превращается в зубной камень. Поскольку бляшка может способствовать росту различных видов бактерий, которые приводят к кариесу, ее необходимо ежедневно удалять при помощи зубной щетки и зубной нити.

Отложение камня (зубной камень) представляет собой затвердевшую (кальцинированную) бляшку, которая образует белое покрытие у основания зубов, а именно на передних нижних зубах со стороны языка и на верхних молярах со стороны щек (коренные зубы). Поскольку зубной камень образуется из бляшки, ежедневная чистка зубной щеткой для удаления бляшек может значительно снизить образование зубного камня. Однако если зубной камень уже образовался, его может эффективно удалить только стоматолог или стоматолог-гигиенист.

Хотя здоровье ротовой полости можно поддерживать тщательной чисткой зубной щеткой и нитью, ограничение потребления сахара и употребление фторированной воды также может помочь снизить риск кариеса зубов.

Таблица Языком стоматолога Таблица

Симптомы заболеваний зубов Боль, поражающая отдельный зуб (зубная боль), является, вероятно, наиболее явным симптомом заболевания зуба. Зуб может болеть все время или только при определенных условиях, например, при жевании или постукивании медицинским инструментом. Боль в зубе говорит о наличии заболевания зуба или десен. Однако боль может проявляться также, если оголяются корни, когда человек жует слишком интенсивно или скрипит зубами (бруксизм), либо если зуб треснул. Заложенность носовых пазух может вызвать схожие болевые симптомы в области верхних зубов. Стертые или шатающиеся зубы могут быть симптомом болезни десен или бруксизма — заболевания, характеризующегося частым сжатием или скрежетанием зубами. В основном бруксизм встречается во время сна, поэтому человек не знает о нем, но это нарушение может возникать и в течение дня. Люди, страдающие бруксизмом, должны стараться не сжимать зубы и не скрежетать ими днем. Бруксизм может привести к стиранию. Стирание – это износ жевательной поверхности зубов. Стирание может вызываться жеванием жесткой пищи или табака либо износом, который сопровождает старение. Стирание может снизить эффективность жевания. Деформированные зубы могут быть симптомом генетических заболеваний, гормональных нарушений или инфекций, приобретенных до прорезания зубов. Зубы могут деформироваться из-за трещин или сколов вследствие травмирования рта. Изменение цвета зубов отличается от потемнения или пожелтения зубов, которое возникает у людей по мере старения или вследствие воздействия красящих веществ, например, кофе, чая и сигаретного дыма. Появление сероватой окраски зуба может быть симптомом предыдущей инфекции в зубе, которая серьезно повредила пульпу, являющуюся жизненным центром зуба. То же самое может происходить и при замещении молочного зуба постоянным. Постоянное изменение цвета зубов может наступить при приёме тетрациклина ребёнком в возрасте до 9 лет, или если мать ребёнка принимала тетрациклин во втором триместре беременности. Избыточный прием фтора в детском возрасте может вызвать пятнистое поражение твердой внешней поверхности зуба (эмали). Дефекты эмали зуба могут быть вызваны диетой, бедной витамином D, например, при рахите. Кроме того, дефекты эмали зуба могут возникать в результате детской инфекции (такой как корь или ветряная оспа) в период формирования постоянных зубов. Дефекты эмали зуба могут также вызываться гастроэзофагеальным рефлюксом или частой рвотой, встречающейся при нейрогенной булимии, потому что желудочная кислота растворяет поверхность зуба. Пловцы, проводящие много времени в перехлорированных бассейнах, и люди, работающие с кислотами, могут терять зубную эмаль. Избыточное поступление фтора (флюороз) в детском возрасте может вызвать пятнистое поражение эмали. Поврежденная зубная эмаль позволяет бактериям легко проникать в зуб и образовывать полость.

Косметическая стоматология Косметическая стоматология может существенно улучшить внешний вид человека. Фиксация включает прикрепление пломбы цвета зуба к естественному зубу с минимальной подготовкой зуба. Фиксация – это консервативный метод для восстановления треснувшего или сколотого зуба, для закрытия пространства между зубами или покрытия части зуба, чтобы изменить оттенок, форму или цвет. Для очистки и небольшого отвердения поверхности зуба используется слабый раствор кислоты, чтобы полимер в цвет зуба (обычно изготавливающийся из специального вида пластика под названием композит) можно было прикрепить к поверхности. Фиксация позволяет стоматологам улучшить внешний вид зубов без удаления большого количества зубной ткани. Фарфоровые фасетки сходны с фиксацией, но вместо композита используется фарфор в цвет зуба для маскировки обесцвечивания или изменения формы зубов. Этот процесс часто требует 2 визитов к стоматологу. После подготовки зубов делается слепок. Затем фарфоровые фасетки изготавливаются в зубопротезной лаборатории, иногда с использованием цифрового сканирования и фрезерования. Фасетки фиксируются на зубах при помощи тонкого слоя полимерцемента. Отбеливание – это процесс, который используется для осветления зубов. Эффективность отбеливания колеблется в зависимости от исходного цвета зубов. Препараты для домашнего отбеливания обычно содержат гель с перекисью водорода, который наносится на индивидуально изготовленный плотно прилегающий лоток с раствором, удерживающим раствор рядом с зубами. Отбеливающий агент помещается в ротовую полость на несколько часов в день или даже на всю ночь в течение 2–4 недель в зависимости от концентрации отбеливающего агента. Также отбеливание можно проводить в кабинете у стоматолога, где процесс проходит намного быстрее. Можно самостоятельно применять отбеливающие полоски. Часто эти полоски весьма эффективны и безопасны для домашнего использования. Было показано, что зубная паста, содержащая отбеливающие средства, такие как перекись водорода и пищевая сода, отбеливает зубы, но зачастую менее эффективна, чем продукты, наносимые профессионально. Наиболее частым побочным эффектом отбеливания является чувствительность зуба. Отбеливание может оказаться неэффективным у тех, чьи зубы потемнели или обесцветились из-за кариеса, из-за побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов либо заболеваний или из-за того, что зуб мертв.