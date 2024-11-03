Зубные приспособления

Удаленный зуб можно заместить мостом или имплантатом. На сильно поврежденные зубы одевается коронка.

Мост – это фиксированный частичный протез, в котором зубы по обе стороны отсутствующего зуба закрываются коронками. Мост состоит из искусственных зубов, соединенных друг с другом, а затем прикрепленных к коронке, которая цементируется на естественных зубах. Мост прикрепляется постоянно, и его нельзя снять. Для замещения отсутствующих зубов можно использовать несколько мостов.

Коронка – это накладка (замещение), накладываемая на зуб. Для придания коронке надлежащей формы обычно нужны 2 визита к стоматологу, хотя иногда может потребоваться и больше. В первый раз стоматолог подготавливает зуб, немного зауживая его, делает слепок подготовленного зуба и ставит временную коронку. Затем в зубопротезной лаборатории на основании слепка изготавливается постоянная коронка. При следующем визите удаляется временная коронка, а на подготовленный зуб крепится постоянная коронка. Многие стоматологи сейчас используют цифровые сканеры и устройства для фрезерования коронок, которые помогают им проектировать и обтачивать коронки для установки в тот же день.

Обычно коронки изготавливаются из золота, керамики или фарфора, спаянного с металлической конструкцией. Фарфоровое покрытие может использоваться для того, чтобы скрыть цвет металла. Несмотря на то, что фарфор является более твердым и более абразивным, чем зубная эмаль, и может вызывать износ противоположного зуба, новые варианты фарфора этого не делают. Коронки, изготовленные полностью из фарфора или аналогичного материала, более ломкие, чем цельнометаллические.

Имплантаты могут использоваться для замещения отсутствующих зубов. Если кость челюсти недостаточно здорова, изготавливаются костные трансплантаты для создания подходящего основания для имплантатов. Имплантаты – это металлические приспособления, вставленные в челюстную кость. В качестве металла используется специальный сплав, к которому крепятся костные клетки. После определенного промежутка, обычно 2–6 месяцев, имплантат срастается с костью, и крепится штифт. Затем к штифту прикрепляется искусственный зуб (коронка) или зубы (от частичного до полного набора зубных протезов). В результате зуб или зубы могут выдерживать нагрузку обычного жевания. В настоящее время предпочитается использование имплантатов, так как они не гниют и представляют собой фиксированную альтернативу съемным частичным протезам. Для предотвращения инфекции необходимо содержать в чистоте область вокруг имплантата.