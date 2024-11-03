Зубные приспособления

Зубы утрачиваются вследствие ряда нарушений, в том числе образование полостей, заболевания периодонта или травмы, либо удаляются, если не помогает лечение. Отсутствие зубов может вызывать косметические и речевые проблемы, а также проблемы со смыканием зубов верхней и нижней челюстей. Из-за отсутствия некоторых зубов оставшиеся зубы могут смещаться.
Отсутствующие зубы можно заменить несколькими видами зубных приспособлений. Это мосты, коронки, имплантаты и протезы.
Мосты, коронки и имплантаты
Удаленный зуб можно заместить мостом или имплантатом. На сильно поврежденные зубы одевается коронка.
Мост – это фиксированный частичный протез, в котором зубы по обе стороны отсутствующего зуба закрываются коронками. Мост состоит из искусственных зубов, соединенных друг с другом, а затем прикрепленных к коронке, которая цементируется на естественных зубах. Мост прикрепляется постоянно, и его нельзя снять. Для замещения отсутствующих зубов можно использовать несколько мостов.
Коронка – это накладка (замещение), накладываемая на зуб. Для придания коронке надлежащей формы обычно нужны 2 визита к стоматологу, хотя иногда может потребоваться и больше. В первый раз стоматолог подготавливает зуб, немного зауживая его, делает слепок подготовленного зуба и ставит временную коронку. Затем в зубопротезной лаборатории на основании слепка изготавливается постоянная коронка. При следующем визите удаляется временная коронка, а на подготовленный зуб крепится постоянная коронка. Многие стоматологи сейчас используют цифровые сканеры и устройства для фрезерования коронок, которые помогают им проектировать и обтачивать коронки для установки в тот же день.
Обычно коронки изготавливаются из золота, керамики или фарфора, спаянного с металлической конструкцией. Фарфоровое покрытие может использоваться для того, чтобы скрыть цвет металла. Несмотря на то, что фарфор является более твердым и более абразивным, чем зубная эмаль, и может вызывать износ противоположного зуба, новые варианты фарфора этого не делают. Коронки, изготовленные полностью из фарфора или аналогичного материала, более ломкие, чем цельнометаллические.
Имплантаты могут использоваться для замещения отсутствующих зубов. Если кость челюсти недостаточно здорова, изготавливаются костные трансплантаты для создания подходящего основания для имплантатов. Имплантаты – это металлические приспособления, вставленные в челюстную кость. В качестве металла используется специальный сплав, к которому крепятся костные клетки. После определенного промежутка, обычно 2–6 месяцев, имплантат срастается с костью, и крепится штифт. Затем к штифту прикрепляется искусственный зуб (коронка) или зубы (от частичного до полного набора зубных протезов). В результате зуб или зубы могут выдерживать нагрузку обычного жевания. В настоящее время предпочитается использование имплантатов, так как они не гниют и представляют собой фиксированную альтернативу съемным частичным протезам. Для предотвращения инфекции необходимо содержать в чистоте область вокруг имплантата.
Коронки, мосты и имплантаты
Зубные протезы
Полносъемные (полные) или частично съемные зубные протезы подходят тем, кто потерял все или практически все зубы. Полносъемные зубные протезы можно снять, их носят люди без зубов. Частично съемные зубные протезы тоже можно снять; их носят те, кому нужно заместить несколько зубов, но они не могут позволить себе установку мостов или имплантатов.
Стоматологи тщательно конструируют зубные протезы, чтобы они хорошо подходили и выглядели естественно. Зачастую на создание зубных протезов уходит несколько месяцев, и этот процесс требует последовательности тщательно спланированных действий. При ношении зубного протеза необходимо посещать стоматолога минимум один раз в год. Форма ротовой полости и челюстной кости может меняться со временем или при снижении либо повышении веса, в таком случае может возникнуть необходимость подогнать или заменить зубные протезы.
Зубные протезы могут улучшать внешний вид и речь, однако это далеко не лучшее решение. Они не дают полного восстановления ощущения естественных зубов и восстанавливают менее 20 % жевательной способности естественных зубов. Также зубные протезы могут причинять неудобства и мешать вкусовым ощущениям.
Зубные протезы необходимо чистить. Их нужно снимать после каждого приема пищи и чистить неабразивной, неотбеливающей зубной пастой или пищевой содой при помощи мягкой зубной щетки или щетки для чистки зубных протезов. Кроме того, необходимо очищать ротовую полость от остатков пищи. Зубные протезы нужно снимать перед сном, тщательно чистить и хранить в безопасном месте. Полезно оставлять зубные протезы в очищающем растворе на ночь, но это не обязательно, если их хорошо чистить зубной щеткой.
Проблемы с зубными протезами
Иногда десны под зубными протезами краснеют и воспаляются, приобретают бархатистый вид (стоматит от зубных протезов). Воспаление может быть вызвано дрожжевыми грибками Candida и может не сопровождаться болью. У людей с этим типом воспаления могут быть плохо подобранные зубные протезы, плохая гигиена полости рта и/или чрезмерно подвижные зубные протезы. Чаще всего люди, которые носят зубные протезы 24 часа в сутки, подвергаются повышенному риску воспаления. При избыточном росте Candida образуются ватообразные участки и язвоподобные раны на деснах, которые легко поддаются медикаментозному лечению. Если воспаление продолжается, стоматолог может назначить биопсию для анализа на рак полости рта и других анализов для выявления системных заболеваний, таких как диабет.
Приспособленные или новые, хорошо подогнанные зубные протезы практически всегда улучшают ситуацию. Улучшение гигиены полости рта и более эффективная очистка зубных протезов также способствуют уменьшению воспаления тканей. Некоторым людям может быть необходимо снимать протезы на более длительный период, использовать противогрибковые полоскания для ротовой полости и оставлять зубные протезы в очищающем растворе на ночь. Стоматолог может назначить ряд местных противогрибковых средств для лечения инфекции, вызванной дрожжевыми грибками (Candida), которая способствует воспалению под протезами.
Зубные протезы и хирургическое вмешательство
Обычно все съемные зубные протезы удаляются перед общей анестезией или хирургической операцией на глотке для предотвращения их поломки или проглатывания либо вдыхания в дыхательные пути. Во время процедуры зубные протезы хранятся в воде, чтобы не изменилась их форма. Но иногда анестезиологи (врачи, делающие анестезию во время операции) позволяют оставить зубные протезы на месте, чтобы иметь возможность лучше закрепить дыхательную трубку. Если зубные протезы оставляются на месте, лицо сохраняет более естественную форму, поэтому наркозная маска лучше прилегает и защищает десны от повреждения естественными зубами в тех местах, где зубы отсутствуют.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Ресурс Mouth Healthy (Здоровье полости рта): этот общий ресурс предоставляет информацию о здоровье полости рта, включая питание и рекомендации по выбору продуктов, получивших знак одобрения Американской стоматологической ассоциации. Также в нем приводятся рекомендации о том, как найти стоматолога, и о том, как и когда следует его посещать.