Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ЗВНС)

Ротовой аппарат

Применение ротового аппарата часто является основным средством лечения боли и ригидности мышц челюсти. Пациентам, которые осознают, что они сжимают или скрипят зубами, терапия с применением ротового аппарата может помочь избавиться от этой привычки. Стоматолог делает тонкую пластмассовый ротовой аппарат для закрепления либо на верхние, либо на нижние зубы и подгоняет её для обеспечения ровного прикуса. Ротовой аппарат, обычно надеваемый на время сна (ночная капа), часто уменьшает скрип и сжатие зубов, что позволяет мышцам челюсти отдохнуть и восстановиться. При боли в состоянии бодрствования ротовой аппарат обеспечивает расслабление мышц челюсти, а также устойчивость прикуса, тем самым уменьшая дискомфорт. Кроме того, ротовой аппарат может предотвратить травму зубов, которые находятся под значительной нагрузкой при скрипе и сжатии. Во время бодрствования ротовой аппарат используется только до тех пор, пока симптомы не исчезнут, обычно менее 8 недель. Более длительное ношение можно быть оправдано в зависимости от тяжести симптомов.

Меры по самопомощи

Чтобы облегчить боль и восстановить нормальную функцию, следует использовать средства самопомощи.

Переход на рацион питания из более мягких продуктов, нарезание пищи на более мелкие кусочки, медленное жевание, а также умеренное открывание рта уменьшает напряжение мышц и нагрузку на височно-нижнечелюстные суставы.

Разжимание верхних и нижних зубов во время бодрствования поможет преодолеть привычку сжимать зубы и скрежетать зубами, также уменьшая напряжение мышц и нагрузку на височно-нижнечелюстные суставы.

Разработка системы для исправления неправильной осанки поможет восстановить мышцы челюсти и шеи/плеч.

Правильный сон, который предусматривает начало сна в одно и то же время в спокойной и комфортной обстановке, уменьшит боль и позвонит организму восстановиться.

Также помогает нанесение теплого компресса на уставшие мышцы.

Физиотерапия

Кроме того, может быть назначена физиотерапия. Физиотерапия может включать в себя ультразвук, электромиографическую биологическую обратную связь (при которой человек учится расслаблять мышцы), упражнения на растягивание мышц после применения аэрозоля (во время которых челюсть раскрывается и вытягивается после того, как на кожу над болезненной областью нанесли охлаждающее средство для кожи в виде аэрозоля или заморозили участок кожи при помощи льда). Также может помочь чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) — см. боковую панель Физиотерапия для мышц челюсти). Некоторым людям помогает управление стрессовыми ситуациями, иногда одновременно с электромиографической биологической обратной связью и консультированием.

Лекарственные препараты

Также могут быть полезны лекарственные препараты. Например, миорелаксанты, такие как циклобензаприн, могут назначаться, чтобы снять напряжение и боль. Иногда на ночь можно временно принимать бензодиазепин (успокоительный препарат, который также расслабляет мышцы) для облегчения симптомов. Однако эти лекарственные препараты не приводят к излечению и, как правило, не рекомендуются пожилым людям. Их также назначают только на короткое время, обычно на месяц или меньше.

Анальгетики, такие как ацетаминофен или другие НПВП, также могут уменьшить боль. Рецепт на опиоидные анальгетики, как правило, не выдается, потому что для лечения потребуется время, а эти препараты вызывают зависимость. Снотворные (седативные препараты) можно использовать изредка и на непродолжительное время, чтобы помочь тем, кто не может спать из-за боли. Пациенты с возможным расстройством сна, например, с синдромом обструктивного апноэ во сне, должны проконсультироваться с врачом перед приемом бензодиазепина или любых седативных средств (включая безрецептурные снотворные препараты) или миорелаксантов, поскольку эти лекарства могут усугубить это заболевание.

Токсин ботулизма, вводимый в мышцу, или анестетики, вводимые в мышечные триггерные точки, используются для уменьшения мышечных спазмов и боли.

В некоторых случаях при хронической боли может помочь прием антидепрессантов.

Независимо от типа лечения, у большинства больных наступает значительное улучшение в течение 3 месяцев. При нетяжелых симптомах многие выздоравливают без лечения.