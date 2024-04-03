Травма языка является наиболее распространенной причиной неприятных ощущений со стороны языка. В языке находится множество нервных окончаний, которые воспринимают боль и прикосновение, и, кроме того, язык более чувствителен, чем другие части тела. Часто язык случайно прикусывают, но он быстро заживает. Острая, сломанная пломба или зуб могут нанести серьезную травму этой нежной ткани. Проникающие травмы (например, огнестрельные и колотые раны) и травмы от удара тупым предметом повреждают лицо, а также язык (см. Лицевые травмы). Поверхностные травмы довольно быстро заживают, а более глубокие травмы обычно заживают в течение максимум 3 недель.

При лечении рваной раны языка врачи должны решить, следует ли накладывать швы, поскольку многие травмы быстро заживают без зашивания, и многие люди не могут держать рот открытым, а язык неподвижным во время наложения швов, поэтому им требуется седация или анестезия.