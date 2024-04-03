Синдром жжения рта — боль в полости рта, обычно в области языка, при отсутствии видимых ран или патологий во рту.
Синдром жжения рта, вероятно, представляет собой несколько различных заболеваний, у которых разные причины, но один общий симптом.
Ощущение жжения, покалывания или онемения может затронуть всю ротовую полость или только язык, оно может быть непрерывным или периодическим.
Врачи ставят диагноз синдрома жжения рта на основании симптомов и отсутствия других наиболее распространенных причин дискомфорта в области языка.
Назначают лечение основных причин.
Ослабить чувство жжения может увлажнение полости рта.
Синдром жжения рта встречается чаще всего у женщин после менопаузы.
Синдром жжения рта — это не то же самое, что временный дискомфорт, который появляется у многих людей после употребления раздражающей или кислой пищи.
Причины синдрома жжения рта
Ряд заболеваний вызывает боль в полости рта. Тем не менее, если возникает боль в полости рта в отсутствие этих заболеваний или видимых нарушений во рту, врачи ставят диагноз синдрома жжения рта. Врачи считают, что синдром жжения рта, вероятно, связан с еще неизученным нарушением нервов, контролирующих боль и вкус.
Другие расстройства, которые могут вызвать боль в полости рта, включают:
кандидоз (молочницу).
Аллергия на продукты питания или продукты для ухода за полостью рта
Сухость во рту (ксеростомия)
Применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) (лекарственных препаратов, предназначенных для нормализации артериального давления)
Определенное, часто привычное (так называемое парафункциональное) оральное поведение (например давление языком, сжатие зубов или скрежетание зубами [бруксизм])
Другие заболевания языка и полости рта, такие как воспаление, аутоиммунные заболевания или рак
Симптомы синдрома жжения рта
Болезненное ощущение жжения, покалывания или онемения может затронуть всю ротовую полость (особенно язык, губы и нёбо) или же только язык. Ощущение может быть непрерывным или периодическим, может постепенно усиливаться в течение дня и проходить во время приема пищи или употребления напитков. К другим симптомам относятся:
Сухость во рту (связанная с сильной жаждой)
Изменение вкусовых ощущений
Возможные последствия боли заключаются в изменениях привычек питания, появлении раздражительности, депрессии и избегании общения с другими людьми.
Диагностика синдрома жжения рта
Обследование врачом;
Анализы для определения возможных причин
Врач или стоматолог знакомится с анамнезом и рационом питания пациента, а также осматривает его рот. Для постановки диагноза боль обычно должна возникать в большинство дней, как минимум 2 часов в день и в течение более чем 3 месяцев. Врачи могут проводить анализы крови или другие исследования для проверки на наличие других определенных заболеваний, которые могут вызвать ощущение жжения во рту. Например, они могут провести исследование слюноотделения, чтобы проверить наличие сухости во рту. Синдром жжения рта часто трудно подтвердить, поскольку ткань в полости рта также может выглядеть нормально в случае легкой боли в ротовой полости или ее раннего появления, вызванного определенными расстройствами.
Лечение синдрома жжения рта
Поддержание полости рта во влажном состоянии и купирование боли
Иногда антидепрессанты или успокоительные препараты
Если врачи обнаружат причину боли в ротовой полости, они назначат ее лечение.
Некоторые меры помогают купировать симптомы. Заменители слюны, кусочки льда, частое питье воды или использование жевательной резинки (без сахара) может стимулировать слюноотделение и поддерживать влажность полости рта. Антидепрессанты, такие как нортриптилин, или успокоительные препараты, такие как клоназепам, иногда помогают при эмоциональных изменениях, которые также могут развиться, но эти препараты могут усугубить симптомы боли, вызывая сухость во рту. Также могут помочь крем с капсаицином, габапентин и витаминные добавки (В и С). Когнитивно-поведенческая терапия может иногда помочь в тех случаях, когда другие виды лечения не помогают. Иногда симптомы исчезают без лечения, но они могут вернуться.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований (National Institute of Dental and Craniofacial Research), синдром жжения рта: Исчерпывающая информация о болезнях ротовой полости, включая данные и статистическую информацию, доступ к публикациям в понятной для потребителя форме и рекомендации по поиску стоматолога