Ряд заболеваний вызывает боль в полости рта. Тем не менее, если возникает боль в полости рта в отсутствие этих заболеваний или видимых нарушений во рту, врачи ставят диагноз синдрома жжения рта. Врачи считают, что синдром жжения рта, вероятно, связан с еще неизученным нарушением нервов, контролирующих боль и вкус.

Другие расстройства, которые могут вызвать боль в полости рта, включают: