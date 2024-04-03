Отёчность губ и языка

Аллергическая реакция может вызвать отёк губ. Причиной этой реакции может быть чувствительность к определенным продуктам питания или напиткам, лекарственным или наркотическим препаратам, некоторым веществам, помаде или раздражителям, присутствующим в воздухе. Но зачастую причина отёка остается загадкой.

Расстройство, именуемое наследственный ангионевротический отек, может стать причиной повторяющихся случаев отёка. Ненаследственные расстройства, такие, как полиморфная эритема, солнечный ожог, холодная и сухая погода или травма, также могут стать причиной отёка губ. Отёчность губ сама по себе не опасна. Тем не менее, если отёчность губ вызвана ангионевротическим отёком, сопутствующая отёчность полости рта, горла и/или нижних дыхательных путей может быстро стать серьезной проблемой или даже привести к смерти.

Лечение зависит от причины. Если можно определить причину, а затем устранить ее, состояние губ, как правило, возвращается к норме. Иногда применяется кортикостероидная мазь, чтобы уменьшить степень отёка, вызванного аллергической реакцией. Изредка может потребоваться хирургически удалить с губы излишек ткани, чтобы улучшить внешний вид.

Ангионевротический отек (отек Квинке) Скрыть подробности На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке). С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.