Дискомфорт в области языка, при котором возникает боль и ощущение жжения, часто может быть вызван следующим:

раздражением из-за определенных продуктов питания, особенно кислых (например, ананас);

раздражением от некоторых ингредиентов зубной пасты (например, лаурилсульфата натрия [ЛСН]), жидкости для полоскания рта, конфет или жевательной резинки;

Некоторые лекарственные препараты

молочницей (кандидозом) — распространенной инфекцией, при которой чрезмерный рост грибка образует белый налет, покрывающий язык;

травмой языка или воспалением языка;

Целиакия

Сильная боль в языке или во всей полости рта может быть вызвана синдромом жжения рта.

Часто, чтобы выяснить причину дискомфорта, необходимо использовать процесс устранения. Дискомфорт в области языка, причиной которого не является инфекция, обычно лечится путем устранения причины. Например, можно использовать другую марку зубной пасты (в частности марку, которая не содержит ЛСН), прекратить употребление раздражающих/кислых/острых продуктов питания или починить острый или сломанный зуб у стоматолога. Могут помочь полоскания теплой водой с солью. Молочницу можно лечить при помощи противогрибкового препарата, такого как нистатин или флуконазол.