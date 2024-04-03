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Дискомфорт в области языка

Авторы:Bernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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    Дискомфорт в области языка, при котором возникает боль и ощущение жжения, часто может быть вызван следующим:

    • раздражением из-за определенных продуктов питания, особенно кислых (например, ананас);

    • раздражением от некоторых ингредиентов зубной пасты (например, лаурилсульфата натрия [ЛСН]), жидкости для полоскания рта, конфет или жевательной резинки;

    • Некоторые лекарственные препараты

    • молочницей (кандидозом) — распространенной инфекцией, при которой чрезмерный рост грибка образует белый налет, покрывающий язык;

    • травмой языка или воспалением языка;

    • Целиакия

    Сильная боль в языке или во всей полости рта может быть вызвана синдромом жжения рта.

    Часто, чтобы выяснить причину дискомфорта, необходимо использовать процесс устранения. Дискомфорт в области языка, причиной которого не является инфекция, обычно лечится путем устранения причины. Например, можно использовать другую марку зубной пасты (в частности марку, которая не содержит ЛСН), прекратить употребление раздражающих/кислых/острых продуктов питания или починить острый или сломанный зуб у стоматолога. Могут помочь полоскания теплой водой с солью. Молочницу можно лечить при помощи противогрибкового препарата, такого как нистатин или флуконазол.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.