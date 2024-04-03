Губы и солнечный ожог

Солнечный ожог (см. также Обзор солнечного света и поражения кожи) может привести к отвердению и сухости губ, особенно нижней губы. Наиболее восприимчивы к солнечному ожогу люди старше 45 лет и люди со светлой кожей, которые подверглись значительному воздействию солнечных лучей.

Длительное воздействие солнечных лучей может вызвать предраковые новообразования, называемые актиниевые кератозы.

Губы, поврежденные солнцем, иногда становятся сухими и шелушащимися, и на ощупь напоминают наждачную бумагу. Эти изменения считаются предраковыми, особенно если поверхность губы утончается, краснеет и на ней появляются язвы (волдыри). При наличии таких изменений поврежденные солнцем губы должны оцениваться врачом или стоматологом.

Кератоакантома — это новообразование кожи, которые некоторые эксперты считают одним из видов рака кожи. Новообразования такого типа чаще всего возникают на коже, подвергшейся воздействию солнца.

Солнечный ожог губ можно уменьшить путем нанесения на губы гигиенической помады, содержащей солнцезащитный фильтр, и прикрытия лица от воздействия вредных лучей солнца широкополой шляпой.