Биология ротовой полости

Ротовая полость — это начальный отдел как пищеварительной, так и дыхательной систем. С внутренней стороны ротовая полость покрыта слизистой оболочкой. В здоровом состоянии цвет слизистой оболочки полости рта может быть от красновато-розового до градаций коричневого или черного. Слизистая оболочка полости рта у темнокожих людей, как правило, темнее потому, что их меланоциты (клетки, вырабатывающие меланин, пигмент, который придает волосам, коже и глазам цвет) более активны. В сравнении с ней десны обычно более бледные и плотно прилегают к зубам.

Нёбо, представляющее собой свод ротовой полости, разделено на две части. Передняя часть имеет нёбные валики и твердая (твердое нёбо). Задняя часть относительно гладкая и мягкая (мягкое нёбо).

Влажные слизистые оболочки, выстилающие ротовую полость, выходят наружу, образуя розовую и блестящую часть губ; место ее перехода в кожу губ называется красной каймой. Слизистая оболочка губ, хотя и смачивается слюной, склонна к высыханию.

Язычок — это узкий конический отросток, который находится в задней части ротовой полости и который можно увидеть, когда человек произносит «А». Язычок располагается на задней части мягкого неба, которая отделяет заднюю часть носа от задней части рта. В норме язычок располагается вертикально.

Язык находится в нижней части полости рта, он нужен для ощущения вкуса и перемешивания пищи. В норме язык имеет негладкую структуру. Он покрыт крошечными выступами (сосочками), в которых располагаются вкусовые рецепторы, некоторые из которых распознают вкус пищи.

Чувство вкуса является относительно простым ощущением, мы различаем сладкий, кислый, соленый, горький вкус и вкус белковых веществ (также называемый «пятый вкус», вкус ароматизатора глютамата натрия). Эти вкусы могут быть опознаны всем языком, но некоторые части языка более чувствительны к определенному вкусу. Рецепторы сладкого расположены на кончике языка. Рецепторы соленого расположены на боковых краях передней части языка. Рецепторы кислого расположены на боковых краях задней части языка. Рецепторы горького расположены на корне языка.

Запах воспринимается рецепторами обоняния, расположенными в верхней части носа. Обоняние является гораздо более сложным ощущением, чем вкус, и различает много тонких оттенков. Чувства вкуса и обоняния действуют вместе, позволяя людям распознавать и ценить различные вкусы (см. рисунок Как люди воспринимают вкусы).

Изображение ротовой полости

Слюнные железы выделяют слюну. Выделяют три основные пары слюнных желез: околоушные, подчелюстные и подъязычные. Кроме основных слюнных желез, по всей полости рта обнаруживаются множество крошечных слюнных желез. Слюна попадает из желез в ротовую полость через тонкие трубочки (протоки).

Слюна выполняет несколько функций. При пережевывании и поглощении пищи слюна смачивает ее таким образом, чтобы она могла пройти из ротовой полости по пищеводу, а также растворяет питательные вещества для более полного ощущения вкуса. Слюна также обволакивает частицы пищи пищеварительными ферментами и запускает процесс переваривания. После приема пищи выделение слюны удаляет бактерии, которые могут вызвать кариес (образование полостей в зубе) и другие заболевания зубов. Слюна помогает сохранить слизистую оболочку рта здоровой и предотвращает утрату минерального вещества зубов. Она не только нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями, но и содержит много веществ (например, антител и ферментов), которые убивают бактерии, дрожжевые грибки и вирусы.