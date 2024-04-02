Биология зубов

Зуб состоит из коронки, которая выступает над десной, и корня, который расположен под десной.
Коронка покрыта белой эмалью, которая защищает зуб. Эмаль — это самая твердая ткань в организме человека, но при повреждении ее способность к самовосстановлению очень низкая.
Под эмалью находится дентин, который похож на кость, но отличается повышенной прочностью. Дентин окружает центральную полость (пульпу), которая содержит кровеносные сосуды, нервы и соединительную ткань. Дентин чувствителен к прикосновению и к изменениям температуры.
Кровеносные сосуды и нервы входят в пульповую полость через корневые каналы, которые также окружены дентином. В корне дентин покрыт цементом — тонким костеобразным веществом. Цемент окружен мембраной (периодонтальной связкой), которая придает зубу амортизирующие свойства и прочно соединяет слой цемента, и тем самым весь зуб, с костью челюсти.
Анатомия зуба
У людей есть два вида естественных зубов:
Молочные (детские) зубы Это первые зубы, которые появляются у человека. Позже они заменяются постоянными зубами
Постоянные (взрослые) зубы: Зубы, которые сменяют молочные зубы
Всего имеется 20 молочных зубов: по одной паре верхних и нижних центральных (передних) резцов, боковых резцов, клыков, первых коренных зубов и вторых коренных зубов.
Всего имеется 32 постоянных зуба: по одной паре верхних и нижних центральных резцов, боковых резцов, клыков, первых малых коренных зубов, вторых малых коренных зубов, первых коренных зубов, вторых коренных зубов и третьих коренных зубов (зубов мудрости). Однако прорезывание зубов мудрости — это процесс индивидуальный: не у каждого человека прорезаются все четыре зуба мудрости; у некоторых они вообще не появляются.
Изображение ротовой полости
Прорезывание зуба
В норме зубы прорезаются во рту через ткань десны в разное время. Из молочных зубов первыми прорезаются центральные резцы, это происходит примерно в 6 месяцев. За ними следуют боковые резцы, первые молочные коренные зубы, клыки и, наконец, вторые молочные коренные зубы. Как правило, в 2½ года у ребенка во рту видны все молочные зубы.
Примерно с 6 лет каждый из этих молочных зубов будет вытолкнут постоянным зубом. Первые постоянные коренные зубы прорезаются сразу после последних молочных коренных зубов с 6 лет и, следовательно, не заменяют какие-либо зубы. Постоянные вторые и третьи коренные зубы также не заменяют молочные зубы. Третьи моляры (зубы мудрости) являются последними постоянными зубами и обычно прорезаются в возрасте от 17 лет до 21 года.
Ретенированный зуб — это тот, который не может прорезаться из-за нехватки места или из-за положения зубов. Большинство ретенированных зубов — это зубы мудрости.
В редких случаях ребенок рождается с зубом (пренатальный зуб), или молочный зуб прорезывается в течение месяца со дня рождения (неонатальный зуб). Такими зубами, как правило, являются молочные нижние резцы, но они могут быть дополнительными (сверхкомплектными) зубами. Эти зубы удаляются только в том случае, если они мешают процессу естественного кормления или если они становятся чрезвычайно подвижными.
У многих детей постоянные нижние резцы располагаются друг за другом. Проблема может быть в недостатке места (из-за скученности или разворота постоянных зубов, либо аномального развития костей) и может понадобиться ранняя ортодонтическая терапия (шины). Сосание пальца также может повлиять на положение зубов, иногда требуется ранняя ортодонтическая терапия.