Биология зубов

Зуб состоит из коронки, которая выступает над десной, и корня, который расположен под десной.

Коронка покрыта белой эмалью, которая защищает зуб. Эмаль — это самая твердая ткань в организме человека, но при повреждении ее способность к самовосстановлению очень низкая.

Под эмалью находится дентин, который похож на кость, но отличается повышенной прочностью. Дентин окружает центральную полость (пульпу), которая содержит кровеносные сосуды, нервы и соединительную ткань. Дентин чувствителен к прикосновению и к изменениям температуры.

Кровеносные сосуды и нервы входят в пульповую полость через корневые каналы, которые также окружены дентином. В корне дентин покрыт цементом — тонким костеобразным веществом. Цемент окружен мембраной (периодонтальной связкой), которая придает зубу амортизирующие свойства и прочно соединяет слой цемента, и тем самым весь зуб, с костью челюсти.

Анатомия зуба

У людей есть два вида естественных зубов:

Молочные (детские) зубы Это первые зубы, которые появляются у человека. Позже они заменяются постоянными зубами

Постоянные (взрослые) зубы: Зубы, которые сменяют молочные зубы

Всего имеется 20 молочных зубов: по одной паре верхних и нижних центральных (передних) резцов, боковых резцов, клыков, первых коренных зубов и вторых коренных зубов.

Всего имеется 32 постоянных зуба: по одной паре верхних и нижних центральных резцов, боковых резцов, клыков, первых малых коренных зубов, вторых малых коренных зубов, первых коренных зубов, вторых коренных зубов и третьих коренных зубов (зубов мудрости). Однако прорезывание зубов мудрости — это процесс индивидуальный: не у каждого человека прорезаются все четыре зуба мудрости; у некоторых они вообще не появляются.

Изображение ротовой полости

Внутри зуба 3D модель