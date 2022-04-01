Печень вырабатывает приблизительно половину холестерина в организме. Остальной холестерин поступает с пищей. Большая часть вырабатываемого печенью холестерина используется для производства желчи — зеленовато-желтой, густой, липкой жидкости, способствующей пищеварению. Холестерин также необходим для синтеза определенных гормонов, включая эстроген, тестостерон и гормоны коры надпочечников; кроме того, он является жизненно важным компонентом каждой клеточной мембраны.

Печень вырабатывает и другие необходимые для функционирования организма вещества, включая белки. Например, факторы свертывания крови являются белками, необходимыми для прекращения кровотечения. Альбумин является белком, необходимым для поддержания давления жидкости в кровотоке.

Сахара откладывается в печени в виде гликогена, а затем, по мере необходимости, расщепляются и выделяются в кровоток в виде глюкозы, например, во время сна, когда человек многие часы проводит без еды, и уровень сахара в крови становится слишком низким.

Печень также расщепляет вредные или токсичные соединения (токсины), абсорбированные кишечником или синтезированные в другой части организма, а затем выделяет их в виде безопасных побочных продуктов в желчь или кровь. Побочные продукты, выделяемые с желчью, попадают в кишечник и выводятся из организма с каловыми массами. Побочные продукты, выделяемые в кровь, отфильтровываются почками и выводятся из организма с мочой. Печень также химически изменяет (метаболизирует) лекарственные препараты (см. Метаболизм лекарственных препаратов), часто превращая их в неактивные или более легко выводимые из организма соединения.