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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Влияние процесса старения на печень

Авторы:Christina C. Lindenmeyer, MD, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    С возрастом в печени происходит ряд структурных и микроскопических изменений. (Информация о нормальной функции печени и желчного пузыря представлена также в разделе Общие сведения о печени и желчном пузыре). Например, цвет печени изменяется от более светлого коричневого до темно-коричневого. Уменьшается ее размер и снижается кровоток. Однако результаты печеночных проб в основном остаются нормальными.

    Способность печени метаболизировать многие соединения с возрастом снижается. Таким образом, некоторые лекарственные препараты инактивируются у пожилых людей медленнее, чем у более молодых людей. В результате при введении дозы лекарственного препарата, при которой у более молодых людей не было бы побочных эффектов, у пожилых людей могут наблюдаться дозозависимые побочные эффекты (см. Старение и лекарственные препараты). Таким образом, дозировки лекарственных препаратов часто следует уменьшать при применении у пожилых людей.

    Кроме того, снижается способность печени противостоять стрессу. Поэтому токсичные для печени вещества могут нанести пожилым людям больше вреда, чем более молодым. У пожилых людей также медленнее происходит восстановление поврежденных клеток печени.

    Выработка и отток желчи также уменьшается с возрастом. В результате возрастает вероятность образования желчных камней.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.