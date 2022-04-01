Влияние процесса старения на печень

С возрастом в печени происходит ряд структурных и микроскопических изменений. (Информация о нормальной функции печени и желчного пузыря представлена также в разделе Общие сведения о печени и желчном пузыре). Например, цвет печени изменяется от более светлого коричневого до темно-коричневого. Уменьшается ее размер и снижается кровоток. Однако результаты печеночных проб в основном остаются нормальными.

Способность печени метаболизировать многие соединения с возрастом снижается. Таким образом, некоторые лекарственные препараты инактивируются у пожилых людей медленнее, чем у более молодых людей. В результате при введении дозы лекарственного препарата, при которой у более молодых людей не было бы побочных эффектов, у пожилых людей могут наблюдаться дозозависимые побочные эффекты (см. Старение и лекарственные препараты). Таким образом, дозировки лекарственных препаратов часто следует уменьшать при применении у пожилых людей.

Кроме того, снижается способность печени противостоять стрессу. Поэтому токсичные для печени вещества могут нанести пожилым людям больше вреда, чем более молодым. У пожилых людей также медленнее происходит восстановление поврежденных клеток печени.

Выработка и отток желчи также уменьшается с возрастом. В результате возрастает вероятность образования желчных камней.