Жировая дистрофия печени характеризуется аномальным накоплением определенных жиров (триглицеридов) в клетках печени.

Люди с жировой дистрофией печени могут чувствовать усталость или испытывать абдоминальный дискомфорт легкой степени, но также могут не иметь никаких симптомов.

Иногда жировая дистрофия печени приводит к развитию прогрессирующего заболевания печени, такого как фиброз и цирроз.

Для подтверждения диагноза и определения причины и степени поражения, возможно, необходимо будет сделать биопсию печени.

Врачи уделяют основное внимание контролю или устранению причины жировой дистрофии печени, например, метаболическому синдрому или потреблению большого количества алкоголя.

(См. также Общие сведения о заболеваниях печени).

Жировая дистрофия печени может сопровождаться воспалением. Воспаление печени в результате жировой дистрофии печени называют стеатогепатитом. Такое воспаление может привести к рубцеванию (фиброзу). Фиброз часто развивается в цирроз (рубцевание, которое деформирует структуру печени и нарушает ее функцию).

Жировую дистрофию печени (с фиброзом или без него) вследствие любого патологического состояния, кроме потребления больших количеств алкоголя, называют метаболически ассоциированной стеатотической болезнью печени (МАСБП, ранее — неалкогольная жировая болезнь печени [НАЖБП]). МАСБП чаще всего развивается у людей, у которых присутствует по крайней мере один из компонентов метаболического синдрома:

Избыточная масса тела

Высокий уровень жиров в крови (триглицеридов и холестерина)

Резистентность к инсулину

Воспаление печени вследствие МАСБП называется метаболически ассоциированным стеатогепатитом (МАСГ, ранее — неалкогольный стеатогепатит [НАСГ]). Такое воспаление может привести к рубцеванию (фиброзу), а также к циррозу.

Причины жировой дистрофии печени В Соединенных Штатах Америки и других западных странах наиболее распространенными причинами жировой дистрофии печени являются: потребление больших количеств алкоголя;

ожирение;

нарушения метаболизма, например избыточная масса тела, резистентность к инсулину (как при диабете), а также высокий уровень жиров (триглицеридов и холестерина) в крови;

Токсины

некоторые лекарственные препараты, в том числе кортикостероиды, тамоксифен или некоторые препараты для химиотерапии;

наследственные нарушения обмена веществ;

Беременность Сочетание избыточной массы тела, резистентности к инсулину и высокого уровня триглицеридов и/или холестерина называют метаболическим синдромом. Все эти патологические состояния способствуют накоплению жира в клетках печени, заставляя организм синтезировать больше жиров, либо замедляя переработку (метаболизм) и выведение жиров. В результате жир накапливается и затем откладывается в клетках печени. Простое потребление пищи с высоким содержанием жира не приводит к жировой дистрофии печени. В редких случаях жир накапливается в печени на последних сроках беременности. Это нарушение, называемое «жировым гепатозом при беременности» или микровезикулярным стеатозом, обычно считают нарушением, отличным от жировой дистрофии печени. Знаете ли Вы, что...

Симптомы жировой дистрофии печени Жировая дистрофия печени обычно не сопровождается появлением симптомов. Некоторые люди чувствуют усталость или нечетко выраженный дискомфорт в абдоминальной области. Печень имеет тенденцию увеличиваться, и это увеличение может быть обнаружено врачами во время физикального обследования.

Диагностика жировой дистрофии печени Анализы крови

Визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование

Иногда биопсия печени Если врачи подозревают жировую дистрофию печени, они расспрашивают о потреблении алкоголя. Эта информация очень важна. Длительное и чрезмерное потребление алкоголя может вызвать тяжелое поражение печени. Анализы крови, проводимые для обнаружения отклонений от нормы в работе печени, например, воспаления, важны, так как воспаление может привести к развитию цирроза. Дополнительные анализы крови помогают исключить другие причины отклонений от нормы в работе печени, например, вирусный гепатит. Ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) брюшной полости позволяют обнаружить избыточный жир в печени, но не всегда могут определить наличие воспаления или фиброза (см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря). Кроме того, определить наличие рубцовой ткани или цирроза могут новые визуализирующие обследования, такие как магнитно-резонансная эластография (МРЭ) или ультразвуковая эластография. Однако у людей с ожирением индекс фиброза иногда может быть ложно повышен из-за высокого содержания жиров, и людям может потребоваться биопсия печени. Биопсия печени является самым точным методом исследования, и ее проведение может потребоваться для подтверждения диагноза. При биопсии для уменьшения любых болевых ощущений врач применяет обезболивающий препарат местного действия, затем вводит длинную полую иглу через кожу в печень, чтобы получить небольшой образец ткани печени для исследования под микроскопом. Биопсия может помочь определить, имеется ли жировая дистрофия печени, является ли она результатом потребления алкоголя или результатом некоторых других определенных причин, а также помочь определить степень тяжести данного поражения печени.

Лечение жировой дистрофии печени Контроль причины или ее устранение Основное внимание при лечении жировой дистрофии печени уделяется установлению контроля причины жировой дистрофии печени или ее устранению. Например, следует: прекратить принимать любой лекарственный препарат, вызывающий жировую дистрофию печени;

сбросить вес;

принять меры для лечения диабета или снижения уровня триглицеридов;

прекратить употребление алкоголя; Снижение массы тела на 5 % может уменьшить содержание жира в печени, снижение на 7 % может уменьшить воспаление и неалкогольный стеатогепатит, а снижение на 10 % может помочь обратить вспять рубцевание и фиброз. Для лечения жировой дистрофии печени, не вызванной алкоголем, врачи иногда пробуют назначать витамин E и тиазолидиндионы (класс лекарственных препаратов, в том числе розиглитазон и пиоглитазон, которые используются для лечения диабета). Тем не менее, специалисты используют эти лекарственные препараты редко, так как они часто вызывают нежелательные эффекты и могут не принести пользу в долгосрочной перспективе. В рамках клинических исследований разрабатываются новые методы медикаментозного лечения. Врачи могут направить людей к специалисту по заболеваниям печени (гепатологу), чтобы обсудить, являются ли они подходящими кандидатами для лечения этими новыми лекарственными препаратами.