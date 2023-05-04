Гепатоцеллюлярная аденома представляет собой довольно редкую доброкачественную опухоль печени, которая может быть ошибочно принята за злокачественную опухоль. В редких случаях она разрывается и кровоточит или становится злокачественной.

(См. также Общие сведения об опухолях печени).

Гепатоцеллюлярные аденомы преимущественно встречаются у женщин детородного возраста, особенно у тех, которые используют пероральные контрацептивы.

Обычно эти опухоли не приводят к развитию симптомов, таким образом, большинство из них остается необнаруженными. Большие аденомы могут причинять боль в верхней правой части брюшной полости. В редких случаях гепатоцеллюлярная аденома внезапно разрывается и кровоточит в брюшную полость, требуя экстренного хирургического вмешательства. В очень редких случаях эти опухоли становятся злокачественными.

Если при проведении такого визуализирующего обследования, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), выявлена патология, то обычно возникает подозрение на наличие аденомы. Иногда для подтверждения диагноза необходима биопсия.

Гепатоцеллюлярные аденомы, вызванные применением пероральных контрацептивов, могут исчезнуть, когда женщина прекращает принимать лекарственный препарат. Если аденомы большие или расположены около поверхности печени, может быть рекомендовано проведение хирургического вмешательства из-за риска возникновения кровотечения.