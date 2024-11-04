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Лекарственные препараты и печень

Авторы:Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено нояб. 2024
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Организм должен перерабатывать (химически изменять, т.е. метаболизировать) лекарственные препараты, чтобы их использовать и выводить. Большая часть такой переработки происходит в печени под воздействием ферментов печени. Таким образом, лекарственные препараты и печень могут воздействовать друг на друга несколькими способами:

Лекарственные препараты могут оказывать влияние на то, как быстро некоторые другие препараты метаболизируется печенью. Если лекарственный препарат метаболизируется быстрее, то он может разлагаться и выводиться прежде, чем сможет сделать то, для чего был предназначен. При более медленном метаболизме лекарственного препарата вероятность появления побочных эффектов выше.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (U.S. Food and Drug Administration): Публикация «Иногда лекарственные препараты и печень несовместимы» (Sometimes Drugs and the Liver Don't Mix): информация о том, как предотвратить потенциально токсическое воздействие препарата на печень.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.