Организм должен перерабатывать (химически изменять, т.е. метаболизировать) лекарственные препараты, чтобы их использовать и выводить. Большая часть такой переработки происходит в печени под воздействием ферментов печени. Таким образом, лекарственные препараты и печень могут воздействовать друг на друга несколькими способами:

Заболевания печени могут изменить процесс метаболизма лекарственного препарата.

Некоторые лекарственные препараты могут повреждать печень.

Многие факторы (такие, как потребление определенных продуктов, генетические характеристики человека и использование других лекарственных препаратов) могут оказывать влияние на то, как печень метаболизирует лекарственные препараты (см. Факторы, определяющие ответ организма на воздействие лекарственных препаратов).

Лекарственные препараты могут оказывать влияние на то, как быстро некоторые другие препараты метаболизируется печенью. Если лекарственный препарат метаболизируется быстрее, то он может разлагаться и выводиться прежде, чем сможет сделать то, для чего был предназначен. При более медленном метаболизме лекарственного препарата вероятность появления побочных эффектов выше.