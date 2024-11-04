Влияние заболеваний печени на лекарственные препараты

Заболевания печени часто изменяют воздействие лекарственных препаратов на организм, изменяя, например, следующие параметры:

Какое количество лекарственного препарата абсорбируется в кишечнике

Как быстро и насколько полно печень метаболизирует лекарственный препарат, например, превращая препарат в активную форму или в неактивную форму (форма, не оказывающая никакого воздействия на организм)

Какое количество лекарственного препарата разносится по телу

Насколько быстро лекарственный препарат выводится из организма

Насколько чувствителен организм к воздействиям, оказываемым лекарственным препаратом

(См. также Лекарственные препараты и печень).

Как заболевания печени влияют на лекарственные препараты, зависит от каждого отдельного препарата. Заболевания печени могут увеличивать эффект некоторых лекарственных препаратов и уменьшать эффект других. Если печень в меньшей степени способна инактивировать лекарственные препараты, то эффект препарата увеличивается. Эффект лекарственного препарата уменьшается, если печень в меньшей степени способна превратить препарат в активную форму или если печень понижает способность организма абсорбировать препарат или транспортировать его по всему телу.

Знаете ли Вы, что...

Хроническое заболевание печени может сделать людей более чувствительными к воздействию определенных лекарственных препаратов, даже когда такое заболевание не увеличивает количество лекарственного препарата в организме. Например, если люди с некоторыми заболеваниями печени принимают даже малые дозы опиоидных обезболивающих средств (таких как морфин) или седативных средств (таких как лоразепам), может нарушиться психическая функция, и они могут испытывать спутанность сознания, дезориентацию и снижение внимания. Психическая функция нарушается, возможно, потому что заболевания печени делают мозг более чувствительным к эффектам этих препаратов.

Поскольку заболевания печени являются сложными процессами, врачи часто не могут предсказывать, какое влияние они окажут на определенное лекарство. Поэтому коррекция дозы для людей, страдающих заболеванием печени, иногда может быть затруднительной.