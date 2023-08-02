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Боль в области желчного пузыря при отсутствии желчных камней

Авторы:Yedidya Saiman, MD, PhD, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Боль, похожая на вызванную желчными камнями, иногда отмечается у людей, у которых желчные камни отсутствуют или слишком малы, чтобы обнаруживаться при ультразвуковом исследовании. Ее называют «боль в области желчного пузыря при бескаменном холецистите».

Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мешок, расположенный под печенью. В нем накапливается желчь — жидкость, которая вырабатывается печенью и способствует пищеварению. Когда возникает потребность в желчи, например во время еды, желчный пузырь сокращается, выталкивая желчь через желчные протоки в тонкую кишку. (См. также Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков и рисунок Изображение печени и желчного пузыря).

Боль в области желчного пузыря при бескаменном холецистите чаще всего встречается среди молодых женщин.

Это заболевание может развиваться, когда желчь (вырабатываемая желчным пузырем) не проходит через протоки в тонкую кишку, как это происходит в обычных условиях. Прохождение желчи может быть замедлено или заблокировано вследствие

  • Наличия желчных камней, которые могут быть слишком малы, чтобы обнаруживаться при ультразвуковом исследовании.

  • Когда желчный пузырь по неизвестным причинам нормально не опорожняется.

  • Чрезмерной чувствительности желчевыводящих путей или тонкого кишечника.

  • Нарушения функции кольцевидной мышцы, находящейся между общим желчным протоком, протоком поджелудочной железы и тонкой кишки (сфинктер Одди).

  • Желчные камни заблокировали протоки, а потом прошли через них до того, как были обнаружены.

Врачи подозревают наличие этого заболевания, если у людей имеется боль в области желчного пузыря, но ультразвуковое исследование показывает отсутствие камней.

Наилучший способ подтверждения диагноза не определен. Обычно проводят ультразвуковое исследование или эндоскопическое ультразвуковое исследование. Иногда может выполняться эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). В редких случаях выполняется холесцинтиграфия, одна из разновидностей радионуклидной сцинтиграфии, которую проводят после того, как люди принимают лекарственный препарат, вызывающий сокращение желчного пузыря. Если желчный пузырь не сокращается полностью, к разрешению симптомов может привести удаление желчного пузыря.

Хирургическое удаление желчного пузыря (холецистэктомия) иногда выполняется с помощью гибкого зонда с оптической системой, который называется лапароскопом, хотя эта процедура может не облегчить симптомы. После того как в брюшной стенке сделаны небольшие разрезы, через них вводят лапароскоп и хирургические инструменты. После этого врачи используют инструменты для удаления желчного пузыря.

Холецистэктомия может также стать причиной разрешения симптомов, если они были вызваны желчными камнями слишком маленьких размеров, чтобы обнаруживаться при ультразвуковом исследовании.

Польза медикаментозной терапии не доказана.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Международный фонд по желудочно-кишечным расстройствам (International Foundation for Gastrointestinal Disorders, IFFGD): заслуживающий доверия ресурс, который помогает людям с желудочно-кишечными расстройствами контролировать свое здоровье.

  2. Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): исчерпывающая информация о работе пищеварительной системы, а также ссылки по всем связанным темам, от исследований до вариантов лечения.

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Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.