Утолщение концевых фаланг пальцев — это расширение кончиков пальцев рук или ног и изменение угла роста ногтей в месте их появления.

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Утолщение концевых фаланг пальцев происходит при увеличении количества мягких тканей под ногтевым ложем. Пока неясно, почему увеличивается количество мягких тканей, однако это может быть связано с уровнями белков, которые стимулируют рост кровеносных сосудов. Утолщение концевых фаланг пальцев происходит при одних заболеваниях легких (таких как рак легкого, абсцесс легкого, фиброз легких и бронхоэктазы), но при других не происходит (пневмония и астма). Утолщение концевых фаланг пальцев происходит при некоторых заболеваниях сердца, возникающих до рождения, и при заболеваниях печени. В некоторых случаях утолщение концевых фаланг пальцев может быть наследственным и не указывает на какое-либо заболевание. Утолщение концевых фаланг пальцев само по себе не нуждается в лечении.