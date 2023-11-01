Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Утолщение концевых фаланг пальцев

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Утолщение концевых фаланг пальцев — это расширение кончиков пальцев рук или ног и изменение угла роста ногтей в месте их появления.

    Утолщение концевых фаланг пальцев
    Скрыть подробности
    © Springer Science+Business Media

    Утолщение концевых фаланг пальцев происходит при увеличении количества мягких тканей под ногтевым ложем. Пока неясно, почему увеличивается количество мягких тканей, однако это может быть связано с уровнями белков, которые стимулируют рост кровеносных сосудов. Утолщение концевых фаланг пальцев происходит при одних заболеваниях легких (таких как рак легкого, абсцесс легкого, фиброз легких и бронхоэктазы), но при других не происходит (пневмония и астма). Утолщение концевых фаланг пальцев происходит при некоторых заболеваниях сердца, возникающих до рождения, и при заболеваниях печени. В некоторых случаях утолщение концевых фаланг пальцев может быть наследственным и не указывает на какое-либо заболевание. Утолщение концевых фаланг пальцев само по себе не нуждается в лечении.

    Распознавание утолщения концевых фаланг пальцев

    Утолщение концевых фаланг пальцев характеризуется увеличенными кончиками пальцев и потерей нормального угла в ногтевом ложе.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.