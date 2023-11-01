Стридор — это судорожный звук во время вдоха в результате частичной закупорки горла (глотки), голосового аппарата (гортани) или дыхательного горла (трахея).

Стридор обычно достаточно громкий, чтобы быть услышанным на некотором расстоянии. Звук обусловлен турбулентным потоком воздуха через суженные верхние дыхательные пути.

У детей причиной может быть:

Круп

вдыхание инородного тела;

инфекция надгортанника (редко).

У взрослых причиной может быть:

Аудио Стридор

Стридор, вызывающий одышку у человека в состоянии покоя, требует неотложной помощи.

Опухоли головы и шеи, например, рак гортани, могут быть причиной стридора, если они частично перекрывают верхние дыхательные пути.

При параличе обеих голосовых связок пространство между ними очень маленькое и дыхательные пути имеют настолько малый просвет, что даже минимальное напряжение вызывает затруднение дыхания и грубый, высокочастотный звук, возникающий при каждом вдохе (стридор).

Краткие эпизоды стридора могут возникать в результате вдыхания человеком в легкие частиц пищи или небольшого количества воды, что вызывает сокращение мышц голосового аппарата (гортани). Если вероятной причиной является вдыхание инородного тела, и человек находится за пределами больницы, другой человек, имеющий подготовку, иногда может помочь удалить инородное тело. Например, у взрослых, другой человек может использовать прием Хеймлиха.

Если стридор отмечается у человека, находящегося в больнице или в отделении неотложной помощи, чтобы дать воздуху обойти закупоренный участок и предотвратить удушье, трубка может быть введена через рот или нос человека (интубация трахеи) или через небольшой хирургический разрез непосредственно в трахею (трахеостомия).

Причина обычно становится ясна во время интубации трахеи, когда врач может видеть верхние дыхательные пути непосредственно. Если интубацию трахеи не делают, то диагноз обычно ставят, вставляя гибкий зонд с оптической системой через нос и верхние дыхательные пути (процедура называется назофарингеальная ларингоскопия).